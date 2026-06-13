Anunț de ultimă oră despre energia din România. Ce se va întâmpla în următorii ani

Producția și furnizarea de energie electrică și termică din România ar urma să înregistreze o creștere în acest an și să continue trendul pozitiv până în 2029, potrivit celor mai recente estimări publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP). În același timp, industria per ansamblu este așteptată să traverseze un an dificil în 2026, înainte de a reveni pe creștere în următorii ani.

Potrivit Proiecției principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2026-2029, realizată de CNSP, producția și furnizarea de energie electrică și termică vor avansa cu 0,5% în 2026 comparativ cu anul precedent.

Ritmul de creștere este estimat să accelereze în următorii ani. Astfel, sectorul energetic ar urma să consemneze o majorare de 2% în 2027, de 2,4% în 2028 și de 1,9% în 2029.

Datele prognozei arată că energia rămâne unul dintre domeniile cu evoluție stabilă în economia românească, într-un context în care mai multe ramuri industriale se confruntă cu dificultăți generate de încetinirea activității economice și de cererea redusă din anumite sectoare.

La nivelul întregii industrii, CNSP estimează o diminuare a producției industriale cu 0,8% în 2026.

După acest recul, industria este prognozată să revină pe un trend pozitiv, cu o creștere de 1,7% în 2027, de 2,3% în 2028 și de 2% în 2029.

Evoluția indică o redresare graduală a sectorului industrial, susținută de investiții și de îmbunătățirea condițiilor economice în anii următori.

Conform estimărilor CNSP, industria extractivă va continua să crească pe întreaga perioadă analizată.

După un avans estimat la 0,8% în 2026, producția din acest sector ar urma să urce cu 3,6% în 2027, cu 5% în 2028 și cu 4,5% în 2029.

În schimb, extracția de petrol brut și gaze naturale va avea o evoluție mai puțin favorabilă. Prognoza indică o scădere de 3,3% în 2026 și de 0,5% în 2027. Pentru 2028 este estimată o creștere modestă, de 0,5%, însă în 2029 sectorul va reveni pe minus, cu un recul de 0,4%.

Industria prelucrătoare, care are o contribuție importantă la economia României, este așteptată să înregistreze o scădere de 1% în 2026.

Ulterior, CNSP estimează revenirea pe creștere, cu un avans de 1,5% în 2027, de 2,1% în 2028 și de 1,9% în 2029.

Prognoza publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză sugerează că următorii ani vor aduce o consolidare graduală a activității industriale, în timp ce sectorul energetic își va menține rolul de motor de creștere pentru economia românească.