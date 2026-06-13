Eugen Tomac a trimis lista viitorului Guvern. Trei vicepremieri și mai mulți tehnocrați din mediul privat, universitar și administrație
SURSA FOTO: Facebook, Eugen Tomac
Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis către partidele parlamentare lista cu propunerile pentru viitorul Cabinet, care urmează să fie supus votului de învestire. Potrivit informațiilor apărute pe surse, Guvernul Tomac ar urma să fie format în mare parte din specialiști proveniți din mediul academic, administrația publică și sectorul privat. Executivul va avea trei vicepremieri, dintre care doi fără portofoliu.
Eugen Tomac propune un Cabinet format din tehnocrați și specialiști
Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut un nou pas în procesul de formare a Guvernului, trimițând către partidele politice lista completă a persoanelor propuse pentru funcțiile de vicepremieri și miniștri.
Potrivit informațiilor obținute de News.ro din surse politice, documentul a fost transmis către PNL și USR, iar formula propusă respectă modelul anunțat anterior de Tomac, care a pledat în repetate rânduri pentru un Executiv format din profesioniști și experți din afara sferei politice.
Cabinetul ar urma să aibă trei vicepremieri. Sorin Costreie va ocupa simultan funcția de viceprim-ministru și pe cea de ministru al Educației și Cercetării, în timp ce Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru vor deține pozițiile de vicepremieri fără portofoliu.
Lista completă a miniștrilor propuși în Guvernul Tomac
Conform ultimei variante a listei transmise partidelor, viitorul Cabinet ar urma să fie alcătuit din:
- Prim-ministru: Eugen Tomac
- Viceprim-ministru și ministrul Educației și Cercetării: Sorin Costreie
- Viceprim-ministru fără portofoliu: Valeriu Nistor
- Viceprim-ministru fără portofoliu: Bogdan Dumitru
- Ministrul Afacerilor Interne: Tiberiu Trifan
- Ministrul Finanțelor: Ionuț Simion
- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuț Mașala
- Ministrul Justiției: Cosmin Soare-Filatov
- Ministrul Apărării Naționale: Dănuț Sebastian Neculăescu
- Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma
- Ministrul Sănătății: Ștefan Dragosloveanu
- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Nicolae Istudor
- Ministrul Afacerilor Externe: Luca Niculescu
- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru
- Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Teodor Dulceață
- Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Diana Morar
- Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Vladimir Ionaș
- Ministrul Culturii: Mihai Ghyka
- Ministrul Energiei: Andrei Covatariu
Cine sunt numele-cheie din viitorul Cabinet
Una dintre cele mai discutate propuneri este cea a lui Ionuț Simion pentru Ministerul Finanțelor. Acesta este doctor în economie și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în fiscalitate și consultanță din România. A fost Country Managing Partner al PwC România și conduce în prezent AmCham România, una dintre cele mai importante organizații ale mediului de afaceri.
La Ministerul Justiției este propus avocatul Cosmin Soare-Filatov, consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan pentru probleme constituționale. Acesta are experiență în litigii complexe și o activitate academică importantă în domeniul dreptului.
Pentru Ministerul Economiei a fost nominalizat Florin Duma, antreprenor și reprezentant al mediului IMM, în prezent președinte al Patronatului IMM Prahova și vicepreședinte al Consiliului Național al IMM-urilor din România.
La Sănătate este propus medicul ortoped Ștefan Dragosloveanu, manager al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor din București, instituție pe care o conduce de mai mulți ani.
Rectorul ASE, propus pentru Agricultura României
Unul dintre cele mai cunoscute nume din lista transmisă de premierul desemnat este Nicolae Istudor, actualul rector al Academiei de Studii Economice din București.
Specialist în economia agroalimentară și dezvoltare rurală, Istudor are experiență atât în administrația publică, cât și în mediul universitar. Acesta a ocupat funcții importante în Ministerul Agriculturii în perioada 2001-2005, inclusiv cea de secretar de stat responsabil cu politicile agricole și dezvoltarea rurală.
De asemenea, a fost implicat în implementarea programului european SAPARD și este membru asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.
Din 2016 conduce Academia de Studii Economice, una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România.
Expert internațional în energie, propus pentru un minister strategic
Pentru Ministerul Energiei, Eugen Tomac a ales un specialist cu experiență internațională în domeniul energetic și al politicilor climatice.
Andrei Covatariu este inginer nuclearist și expert recunoscut în sectorul energiei. A lucrat aproape șapte ani în cadrul Enel România și este în prezent consultant pentru grupul energetic PPC din Grecia, companie care a preluat activele Enel din România.
De asemenea, acesta este cercetător asociat în cadrul unor organizații internaționale importante precum Atlantic Council, CERRE Bruxelles și Energy Policy Group.
În prezent, ocupă funcții în structuri ale Organizației Națiunilor Unite și ale OECD dedicate eficienței energetice, digitalizării și dezvoltării sectorului energetic.
Vladimir Ionaș și Teodor Dulceață, printre propunerile pentru Dezvoltare și Mediu
Ministerul Dezvoltării ar urma să fie condus de sociologul Vladimir Ionaș, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul sondajelor de opinie și al consultanței politice. Acesta a activat și în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, unde s-a ocupat de relațiile cu societatea civilă și mediul academic.
La Ministerul Mediului este propus Teodor Dulceață, funcționar public cu o experiență îndelungată în administrația centrală. Acesta ocupă în prezent funcția de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și a deținut anterior mai multe poziții de conducere în instituție și în Departamentul pentru Lupta Antifraudă.
Guvernul Tomac ar putea ajunge săptămâna viitoare în Parlament
După transmiterea listei către partide, următorul pas îl reprezintă negocierile pentru obținerea unei majorități parlamentare care să susțină noul Executiv.
Dacă va primi sprijinul necesar, Cabinetul propus de Eugen Tomac va intra în procedura parlamentară de audiere a miniștrilor și de acordare a votului de încredere.
Premierul desemnat a susținut în repetate rânduri că își dorește un guvern bazat pe competență și expertiză profesională, format din oameni cu experiență în administrație, mediul universitar și sectorul privat, capabili să gestioneze provocările economice și instituționale ale României în următorii ani.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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