Eugen Tomac acuză un dublu standard în politica românească: Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele României, a reacționat public după ce PNL a anunțat că nu va susține în Parlament guvernul propus de acesta. Declarațiile au fost făcute joi, în contextul tensiunilor politice generate de formarea unei noi majorități. Tomac le reproșează liberalilor că ignoră modul în care au fost susținute guvernele PNL în ultimii ani și afirmă că prioritatea ar trebui să fie depășirea blocajului politic. Replica sa vine după criticile formulate de liderul PNL, Ilie Bolojan.

Eugen Tomac a transmis că respectă decizia liberalilor de a intra în opoziție, însă consideră nejustificate criticile formulate la adresa formulei de guvernare pe care o propune.

În mesajul său, premierul desemnat a afirmat că discuția publică ar trebui să se concentreze pe soluțiile pentru ieșirea din criza politică și nu pe schimbul de acuzații dintre partide.

„România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere. Respect decizia PNL de a merge în opoziție. Este dreptul lor politic. Dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum. Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora atunci când vorbim despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România. Astăzi, miza nu este cine dă lecții cui. Miza este dacă reușim să ieșim din blocaj și să oferim țării un guvern funcțional, stabilitate și o direcție clară. Rămân hotărât să merg înainte, cu dialog și deschidere față de toți cei care înțeleg că România trebuie pusă pe primul loc”, a spus Eugen Tomac.

Premierul desemnat a insistat asupra ideii că actualul context politic impune colaborare și dialog între formațiunile parlamentare, indiferent de poziționările asumate în această etapă a negocierilor.

Decizia PNL de a nu susține învestirea Guvernului Tomac a fost explicată de Ilie Bolojan la finalul ședinței Biroului Politic Național al partidului. Liderul liberalilor a argumentat că formula propusă nu răspunde problemei de fond privind asumarea responsabilității pentru actuala situație politică și guvernamentală.

Potrivit acestuia, PSD ar încerca să evite costurile politice ale guvernării prin susținerea unui executiv care nu este condus oficial de social-democrați.

„Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. (…) Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac”, a declarat Bolojan.

Liderul PNL a susținut că nici președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu și-a asumat candidatura pentru funcția de premier și că social-democrații nu au prezentat o alternativă proprie pentru depășirea crizei politice.

„Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns”, a declarat Bolojan.

În continuarea declarațiilor sale, Ilie Bolojan a afirmat că formula guvernamentală propusă ar urmări protejarea unor interese politice și administrative în anumite ministere.

Liderul liberal a susținut că o astfel de construcție politică nu reprezintă o asumare reală a guvernării și că transferă responsabilitatea fără ca actorii principali să răspundă direct pentru deciziile luate.