Ilie Bolojan pierde prima bătălie în instanță privind tăierile salariale. Tăierile salariale de la ANRE au fost anulate

Ilie Bolojan se confruntă cu prima decizie judecătorească nefavorabilă în legătură cu măsurile de reducere a cheltuielilor aplicate în autoritățile autonome. Instanța a anulat diminuarea salariului unei angajate din cadrul ANRE și a obligat instituția să achite diferențele salariale aferente. Hotărârea a fost pronunțată în 2026 și este executorie. Decizia ar putea deveni un precedent important pentru alte procese deschise de salariații afectați de reducerile impuse de la începutul anului.

Măsurile de austeritate promovate de fostul premier Ilie Bolojan în sectorul autorităților autonome au primit primul verdict nefavorabil în instanță. Judecătorii au decis că diminuarea salariului unei angajate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei a fost aplicată nelegal și au dispus revenirea la nivelul salarial existent înainte de intrarea în vigoare a reducerilor.

Potrivit minutei instanței, au fost anulate atât decizia președintelui ANRE, cât și actul adițional prin care a fost modificat salariul de bază al reclamantei.

„Admite în parte actiunea completată și precizată. Anulează Decizia Presedintelui ANRE 967/30.12.2025 şi actul adițional 1/2025 in ce priveste mențiunea referitoare la modificarea nivelului salariului de bază lunar brut. Obligă pârâta la plata către reclamantă a diferențelor între salariul cuvenit acesteia în baza contractului individual de muncă în vigoare până la data de 31.12.2025 și salariul efectiv plătit începând cu data de 1.01.2026, sumă ce urmează a fi actualizată cu rata inflației și cu dobânda legală”, se arată în hotărârea instanței.

Pe lângă recuperarea sumelor reținute, magistratul a stabilit că instituția trebuie să suporte și cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă. Astfel, ANRE va achita suma de 4.006,67 lei cu acest titlu.

Hotărârea poate fi contestată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare, însă este executorie.

Procesul face parte din seria de acțiuni deschise de salariații ANRE după intrarea în vigoare a reducerilor salariale de 30%, măsură adoptată în cadrul programului de diminuare a cheltuielilor bugetare promovat de Guvern.

În documentele depuse la dosar, angajații au susținut că diminuarea veniturilor le afectează semnificativ situația financiară și capacitatea de a-și respecta obligațiile contractuale asumate anterior.

Sindicaliștii au arătat că reducerea salariilor ar putea genera dificultăți în plata ratelor bancare, a serviciilor medicale și a taxelor de școlarizare pentru copiii înscriși în unități private de învățământ.

De asemenea, reprezentanții salariaților au invocat în fața instanței existența unei presupuse „violenţe economice din partea angajatorului”, argumentând că diminuarea abruptă a veniturilor produce efecte directe asupra stabilității financiare a familiilor afectate.

Decizia contestată în instanță face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care a vizat trei dintre cele mai importante autorități autonome din România: ANRE, ANCOM și ASF.

În toamna anului 2025, conducerile celor trei instituții au fost chemate în Parlament pentru a prezenta planurile privind reducerea cheltuielilor și reorganizarea structurilor administrative. În timpul dezbaterilor, reprezentanții opoziției au contestat eficiența măsurilor și au susținut că o parte dintre posturile anunțate pentru desființare erau deja vacante.

Începând cu 1 ianuarie 2026, legislația a impus reducerea cu 30% a salariilor din ANRE, ANCOM și ASF. Măsura a afectat atât personalul de execuție, cât și structurile de conducere, fiind prezentată de autorități drept parte a programului de reducere a cheltuielilor publice.

Potrivit datelor disponibile pentru anul 2024, salariul mediu net din cadrul ANRE era de aproximativ 18.000 de lei. După aplicarea noilor prevederi, sindicatele din instituție au decis să atace în instanță măsurile, iar verdictul pronunțat acum reprezintă prima decizie favorabilă unui angajat în disputa privind tăierile salariale.