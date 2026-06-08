Sorin Grindeanu pune condiții pentru susținerea noului Executiv. Liderul PSD cere: Să-și dea demisia

Sorin Grindeanu a transmis, luni, după consultările cu premierul desemnat Eugen Tomac, că PSD nu va susține un program de guvernare care continuă ceea ce social-democrații consideră a fi modelul economic promovat de Ilie Bolojan. Liderul PSD a anunțat că partidul va lua o decizie abia după prezentarea programului de guvernare și a echipei propuse pentru noul Executiv. Totodată, acesta a lansat critici la adresa PNL și USR, pe care le acuză de inconsecvență în raport cu poziționarea lor politică. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei declarații de presă după întâlnirea dintre delegația PSD și premierul desemnat Eugen Tomac.

Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații nu vor lua o decizie privind susținerea noului Cabinet înainte de a analiza în detaliu programul de guvernare și componența echipei propuse de premierul desemnat.

Potrivit liderului PSD, partidul va convoca ulterior o structură de conducere extinsă, care va analiza rezultatele discuțiilor și va stabili poziția oficială a formațiunii.

Acesta a subliniat că discuțiile purtate de PSD nu au în vedere împărțirea funcțiilor în administrație, ci direcția în care va fi condusă România în perioada următoare.

„România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale. În plan economic, principala măsură e ca statul să-și plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu au fost plătite. Ne-am dori ca noul guvern să reducă TVA-ul la alimente”, a spus Grindeanu.

În același context, Grindeanu a afirmat că hotărârea finală va fi luată după consultarea structurilor de partid, astfel încât decizia să fie în concordanță cu opțiunile și așteptările electoratului social-democrat.

Reacția liderului PSD a venit după ce Eugen Tomac a invocat necesitatea excluderii din guvern a secretarilor de stat și a prefecților care dețin carnet de partid.

Grindeanu a susținut că PSD nu mai are reprezentanți în astfel de funcții, după ce aceștia și-au depus demisiile în urmă cu peste o lună, în momentul în care partidul a decis să voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

În acest context, liderul social-democrat a criticat poziția unor reprezentanți ai PNL și USR care afirmă că doresc să treacă în opoziție, dar continuă să ocupe funcții în administrația centrală și locală.

„Dacă vor în opoziție, să-și dea demisia: și prefecții, și subprefecții, și secretarii de stat, și subsecretarii de stat de la PNL. Restul este ipocrizie”, a declarat el.

În cadrul declarațiilor de după întâlnirea cu premierul desemnat, liderul PSD a susținut că Ilie Bolojan încearcă să blocheze procesul de învestire a unui nou Executiv pentru a-și prelungi prezența la conducerea guvernului.

„Ilie Bolojan asta face acum. Încearcă să blocheze tot, încearcă să nu se voteze un nou guvern, ca el să rămână acolo, deși este un guvern care a picat cu un număr record de voturi în Parlament”, a spus, luni, Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac.

Liderul PSD a atras atenția și asupra unei situații administrative pe care o consideră problematică, în contextul expirării mandatelor unor membri ai Executivului.

„Din 10 iunie, adică peste două zile, sunt vreo șase ministere plus un post de vicepremier, cărora li se încheie mandatul, așa cum bine știți, acea perioadă de 45 de zile. Și este o problemă din acest punct de vedere. E lipsă de responsabilitate să încerci să întorci toată scena politică doar pentru că nu îți convine ție personal. Pentru că aici e vorba de Ilie Bolojan personal”, spune Grindeanu.

O parte importantă a mesajului transmis de liderul social-democrat a vizat direcția economică a viitorului guvern și relația PSD cu eventualul Cabinet condus de Eugen Tomac.

Grindeanu a afirmat că PSD consideră că a fost atras anul trecut într-o strategie politică și economică promovată de Ilie Bolojan, pe care o califică drept greșită și ineficientă.

Potrivit acestuia, modelul bazat pe măsuri de austeritate nu reprezintă o soluție pentru dezvoltarea României și trebuie abandonat dacă noul Executiv dorește sprijin parlamentar din partea PSD.

„Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta. Dacă va continua modul falimentar de guvernare impus de Ilie Bolojan, atunci nu vom susține. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească.”, a transmis Grindeanu.

Grindeanu a adăugat că sprijinul PSD pentru viitorul guvern depinde de schimbarea acestei abordări economice.

„De aceea am schimbat guvernul Bolojan, fiindcă a guvernat prost, fiindcă a guvernat, din punct de vedere economic, prost și ne-a dus în situația în care suntem acum”, a declarat liderul PSD.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, viitorul Executiv trebuie să adopte măsuri economice care să vizeze atât reformarea aparatului de stat, cât și sprijinirea mediului privat și reducerea poverii fiscale pentru populație. Liderul PSD a susținut că este nevoie de intervenții rapide în zona companiilor de stat cu probleme financiare, de achitarea restanțelor către firmele care au executat lucrări pentru stat și de reducerea TVA pentru anumite categorii de produse esențiale.

„România are nevoie de un guvern care să facă reforme reale. Mă gândesc, de exemplu, la restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierderi care nu pot să-și plătească datoriile”, a afirmat Grindeanu.

În ceea ce privește măsurile economice pe termen scurt, liderul social-democrat consideră că una dintre priorități ar trebui să fie deblocarea plăților restante către companiile care au contracte cu statul.

„În plan economic, cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să-și plătească datoriile față de firmele care au executat lucrări și care nu sunt plătite”, a declarat acesta.

Totodată, Grindeanu a pledat pentru reducerea taxării unor produse considerate esențiale, argumentând că o astfel de măsură ar putea contribui la diminuarea presiunii asupra bugetelor populației.