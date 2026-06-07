Eugen Tomac, noul premier, va începe, luni, consultările cu partidele parlamentare: PNL, PSD, USR

Eugen Tomac, noul premier al României, a informat că va începe luni, 8 iunie 2026, consultările cu partidele parlamentare: PNL, PSD și USR.

Eugen Tomac, premierul desemnat, a anunțat că va începe luni, 8 iunie 2026, seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obţinerii susţinerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe care urmează să-l propună.

Potrivit programului transmis de echipa sa de comunicare, Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 și cu PSD de la ora 17:00. Consultările se vor desfăşura la sediile formațiunilor politice. Totodată, Tomac va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări.

Discuțiile cu formațiunile parlamentare vor continua și marți, 9 iunie 2026, după un program care urmează să fie comunicat.

Președintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie 2026, pe Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituţiei, Tomac va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Eugen Tomac este absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, cu o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani. În prezent, este deputat în Parlamentul European și președinte al Partidului Mișcarea Populară.

De-a lungul carierei sale, a susținut în mod consecvent proiecte dedicate apărării drepturilor românilor din Diaspora și din comunitățile istorice. Este implicat activ în inițiative privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și în proiecte destinate promovării identității culturale românești în regiune.

Între anii 2004–2006, a fost redactor la revista Magazin Istoric.

Între anii 2006-2007, a fost Expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale.

Între anii 2009-2012, a fost Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior, consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui României.

Între anii 2012-2019, a fost deputat în Parlamentul României. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 a obținut 78,6% din voturile românilor de peste hotare, fiind numit președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților.

Din anul 2019, Eugen Tomac este membru al Parlamentului European, aflat la al doilea mandat. În Legislativul de la Bruxelles, este membru în Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru ocuparea forței de muncă, Comisia specială pentru Scutul democrației europene, în Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova, precum și în Adunarea Parlamentară Euronest.

Eugen Tomac a fost numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025.