Ungaria intră în alertă. Restricții de apă în toată țara și probleme la centrala nucleară

Valul extrem de căldură care afectează Ungaria pune o presiune fără precedent asupra sistemului energetic și a resurselor de apă. Principala centrală nucleară a țării, Paks, produce în prezent doar 480 MW, de aproape patru ori mai puțin decât capacitatea sa maximă de 2.000 MW, în timp ce autoritățile au introdus restricții de apă de nivel 1 în întreaga țară și au cerut marilor consumatori să reducă drastic consumul de energie electrică și apă. În paralel, Budapesta a înregistrat un nou record de temperatură, depășind o valoare veche de peste un secol.

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat că centrala nucleară de la Paks, care asigură în mod obișnuit aproape jumătate din necesarul de energie electrică al Ungariei, funcționează în prezent la numai 480 MW, față de capacitatea maximă de aproximativ 2.000 MW.

Situația este provocată de nivelul scăzut al apei și de efectele valului de căldură asupra condițiilor de operare ale reactoarelor nucleare.

Șeful Guvernului de la Budapesta a explicat că reactoarele vor putea fi repornite numai atunci când condițiile vor permite funcționarea lor în siguranță.

„Reactoarele pot fi repornite odată ce nivelul apei se va restabili suficient pentru o funcţionare în condiţii de siguranţă, dar nu se preconizează ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni”, a declarat Peter Magyar în cadrul unei conferințe de presă organizate la rafinăria MOL din Százhalombatta.

Acesta a precizat că Ungaria își poate acoperi necesarul de energie prin importuri, însă avertizează că situația s-ar putea complica în perioada următoare.

Creșterea temperaturilor determină o utilizare intensă a aparatelor de aer condiționat și, implicit, o majorare accentuată a consumului de electricitate.

Estimările autorităților arată că cererea de energie în intervalele de vârf din timpul serii ar putea crește cu aproximativ 20%, ceea ce ar pune și mai multă presiune asupra rețelei electrice.

În contextul riscului de suprasolicitare a sistemului energetic, executivul ungar a început să ia măsuri pentru diminuarea consumului.

„Din motive de economisire a energiei, grupul TISZA solicită amânarea şedinţelor parlamentare de luni şi marţi. Iluminatul decorativ al tuturor instituţiilor aflate în administrarea statului va fi oprit cel târziu începând de luni”, a transmis Peter Magyar într-o postare publicată pe Facebook.

Premierul a lansat și un apel către marile companii industriale să contribuie voluntar la reducerea consumului.

„Mă adresez marilor companii cu mesajul că aşteptăm în continuare să primim planurile lor privind opririle voluntare”, a declarat acesta.

Solicitarea vizează în special producătorii de automobile și fabricile de baterii, considerate printre cei mai mari consumatori de energie și apă din țară.

Primele companii importante au început deja să implementeze măsuri de economisire.

Directorul general al MOL, Zsolt Hernadi, a anunțat că grupul va opri temporar unele instalații pentru a contribui la reducerea consumului energetic.

Potrivit premierului, MOL, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din Ungaria, își reduce consumul cu aproximativ 40%.

La rândul său, Samsung SDI a informat că fabrica de baterii din Göd, situată la nord de Budapesta, va diminua consumul de apă cu 50% și consumul de energie electrică cu 10% în intervalele critice de seară.

Măsurile de economisire au fost extinse și în sectorul comercial.

Ministrul Economiei și Energiei, István Kapitány, a anunțat că Asociația Națională a Comerțului și companiile membre participă voluntar la reducerea consumului de energie pentru a contribui la stabilitatea sistemului electric.

Potrivit oficialului, marile lanțuri comerciale reduc iluminatul în magazine în perioadele cu restricții, limitează utilizarea sistemelor de climatizare din birouri, încurajează telemunca acolo unde este posibil și analizează măsuri suplimentare pentru economisirea energiei.

Autoritățile subliniază însă că toate aceste măsuri sunt aplicate fără afectarea aprovizionării populației.

Pe lângă problemele din sistemul energetic, Ungaria se confruntă și cu dificultăți privind alimentarea cu apă.

Autoritățile au extins restricțiile de apă de nivel 1 la nivel național.

„Restricțiile de apă de nivel 1 sunt acum necesare în toate localitățile țării (cel puțin), ceea ce se justifică prin prognozele hidrometeorologice actuale, starea actuală a rețelelor de distribuție a apei și imperativul de a garanta securitatea aprovizionării pe termen lung. Tot astfel încurajăm un consum responsabil de apă potabilă în timpul valului de căldură”, au transmis autoritățile.

Noile reguli prevăd o serie de interdicții destinate limitării consumului de apă potabilă.

Astfel, este interzisă udarea parcurilor, grădinilor și spațiilor verzi cu apă de la rețeaua publică, umplerea piscinelor private, spălarea autoturismelor cu furtunul, precum și spălarea trotuarelor, drumurilor și curților cu apă potabilă.

De asemenea, sistemele automate de irigații trebuie oprite pe perioada aplicării restricțiilor.

Anterior, astfel de măsuri fuseseră introduse doar în anumite județe, însă agravarea situației a determinat extinderea lor la nivelul întregii țări.

Valul de căldură continuă să stabilească noi recorduri în Ungaria.

Potrivit datelor preliminare publicate de HungaroMet, în cartierul Újpest din Budapesta temperatura a atins 39,4 grade Celsius.

Valoarea depășește cu două grade recordul anterior al capitalei pentru data de 1 august, stabilit în 1921 pe dealurile Törökvész și Gellért, când au fost înregistrate 37,4 grade Celsius.

Temperatura de 39,4 grade a fost măsurată și la stația meteorologică Győr–Likócs, egalând astfel recordul național pentru această zi, stabilit anterior în 1917 la Szerep.

HungaroMet a precizat că valorile sunt încă preliminare și vor fi confirmate oficial după validarea tuturor măsurătorilor.

Meteorologii avertizează că temperaturile extrem de ridicate ar putea continua și în zilele următoare, existând posibilitatea înregistrării unor noi recorduri.

Măsurile de reducere a consumului au fost adoptate și de Parlamentul Ungariei.

Vicepreședinta instituției, Anikó Hallerné Nagy, care exercită și atribuțiile de președinte al Parlamentului, a anunțat că iluminatul decorativ al clădirii va fi oprit.

„Considerăm că atenția comună este importantă în toate situațiile. Mai ales în acest moment”, a transmis oficialul.

Prin această măsură, autoritățile încearcă să reducă presiunea asupra sistemului energetic într-o perioadă în care consumul de electricitate se apropie de niveluri critice din cauza temperaturilor extreme.