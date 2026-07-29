SUA pregătește o schimbare majoră pentru lansările spațiale. Ce prevede noul plan

Autoritatea americană de reglementare în domeniul aviației a prezentat un proiect de regulament care urmărește să reducă timpul necesar aprobării misiunilor spațiale comerciale, inclusiv al lansărilor de rachete și sateliți realizate de SpaceX. Propunerea prevede posibilitatea ca anumite proiecte să fie exceptate de la respectarea unor cerințe prevăzute de 13 legi federale privind mediul și alte domenii.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a transmis că modificările propuse ar permite instituției să renunțe la aplicarea unor obligații impuse de acte normative precum Legea privind politica națională de mediu, Legea privind speciile pe cale de dispariție și Legea privind aerul curat. Potrivit agenției, măsura are scopul „de a simplifica și accelera licențierea spațiului comercial”.

FAA, instituție aflată în subordinea Departamentului Transporturilor, dispune în prezent de un termen de 180 de zile pentru analizarea unei cereri complete de licență. Totuși, întocmirea documentației necesare poate dura mult mai mult, deoarece presupune consultări și etape succesive de evaluare atât înainte, cât și după decizia autorității.

Conform datelor publicate de platforma SpaceNexus, procesul de aprobare pentru un nou operator sau pentru un nou tip de vehicul spațial poate ajunge, în practică, la aproximativ 36 de luni.

Departamentul Transporturilor susține că actualul sistem generează costuri și întârzieri semnificative pentru companiile care solicită autorizații de lansare. Instituția consideră că numeroase dintre cerințele existente se suprapun și implică evaluări repetate din partea mai multor agenții federale.

În comunicatul publicat marți, Departamentul Transporturilor a afirmat: „Solicitanții se confruntă cu cerințe și cheltuieli inutile și consumatoare de timp pentru pregătirea studiilor de mediu și furnizarea de informații pentru evaluări suprapuse de către mai multe agenții federale. Aceste procese duplicate creează întârzieri inutile pentru operațiunile de lansare pe termen scurt.”

Autoritățile americane susțin că noile reguli ar contribui la reducerea birocrației și ar permite desfășurarea mai rapidă a activităților comerciale din industria spațială, într-un sector aflat într-o continuă expansiune. Propunerea apare într-un moment în care numărul lansărilor comerciale autorizate în Statele Unite a atins niveluri record.

FAA a aprobat în 2025 un total de 204 operațiuni spațiale comerciale, cel mai ridicat număr înregistrat până în prezent. Evoluția reflectă ritmul accelerat de dezvoltare al industriei și creșterea cererii pentru lansări comerciale. Administratorul FAA, Bryan Bedford, declara în luna mai că SpaceX și-a stabilit obiectivul de a realiza 10.000 de lansări pe an în următorii cinci ani.

De asemenea, președintele Donald Trump a semnat, în august 2025, un ordin executiv destinat accelerării procesului de acordare a licențelor, măsură inspirată din recomandări formulate de Congresul american cu mai multe decenii în urmă.

În proiectul de regulament, FAA, autoritatea responsabilă de supravegherea acestui sector deoarece rachetele comerciale utilizează același spațiu aerian folosit de aeronave, ia în calcul exceptarea operațiunilor de lansare și reintrare a navelor spațiale de la anumite obligații prevăzute de cele 13 legi federale.

Propunerea vine pe fondul unor dezbateri legate de efectele lansărilor spațiale asupra mediului. În septembrie, un judecător american a respins acțiunea introdusă de mai multe organizații de conservare care contestau decizia FAA din 2022 de a aproba extinderea operațiunilor de lansare SpaceX în apropierea unui refugiu național pentru animale sălbatice din sudul statului Texas.

Organizațiile reclamante au susținut că zgomotul produs de lansări, poluarea luminoasă, lucrările de construcție și intensificarea traficului rutier afectează ecosistemul din zonă.

Potrivit acestora, regiunea găzduiește specii protejate, printre care oceloți și jaguarundi aflați pe cale de dispariție, precum și locuri de cuibărire pentru țestoasele marine Kemp’s Ridley, specie amenințată, și pentru mai multe specii de păsări de țărm aflate, de asemenea, sub protecție.