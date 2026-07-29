Visa anunță o restructurare majoră. Mii de angajați își pierd locurile de muncă

Visa, operatorul celei mai mari rețele de plăți din lume, a anunțat că va elimina aproximativ 2.600 de locuri de muncă, reprezentând circa 7% din totalul angajaților. Măsura face parte dintr-un amplu program de restructurare și de redirecționare a investițiilor către domenii considerate strategice. Compania a precizat că procesul începe marți, iar angajații afectați vor beneficia de măsuri de sprijin în perioada de tranziție.

Visa a decis să reducă aproximativ 2.600 de locuri de muncă, echivalentul a circa 7% din forța sa de muncă, într-un proces de eficientizare care urmărește optimizarea activității și orientarea resurselor către segmente cu potențial ridicat de dezvoltare, relatează CNBC.

Cele mai multe posturi care vor fi desființate sunt în departamentele de tehnologie și dezvoltare de produse. Angajații vizați de restructurare vor fi informați începând de marți și vor beneficia de sprijin pentru perioada de tranziție, potrivit informațiilor disponibile.

La finalul ultimului exercițiu financiar, compania avea aproximativ 34.100 de angajați la nivel global.

Procesul de restructurare are loc în contextul în care Visa își adaptează modul de funcționare la noile tehnologii, iar utilizarea inteligenței artificiale devine tot mai importantă în activitatea companiei.

„Inteligența artificială contribuie la transformarea modului în care se desfășoară activitatea în cadrul companiei și accelerează procesul de reorganizare”, a afirmat Ryan McInerney.

Potrivit unei surse apropiate situației, utilizarea inteligenței artificiale a avut un rol important în decizia de reducere a personalului, însă nu a reprezentat singurul factor care a stat la baza restructurării.

Concedierile se înscriu într-o tendință mai amplă observată în sectoarele financiar și tehnologic, unde tot mai multe companii folosesc inteligența artificială pentru automatizarea unor activități tehnice și pentru reducerea costurilor operaționale.

În paralel cu reducerea personalului, Visa intenționează să își concentreze investițiile în segmente pe care le consideră esențiale pentru creșterea viitoare a afacerii.

Compania urmărește dezvoltarea serviciilor destinate clienților cu venituri ridicate, extinderea operațiunilor de plăți transfrontaliere, consolidarea transferurilor între companii, dezvoltarea soluțiilor bazate pe monede stabile (stablecoins) și intrarea pe noi piețe.

Visa urmează să publice rezultatele financiare aferente ultimului trimestru după închiderea ședinței bursiere de marți. Investitorii vor urmări în ce măsură programul de restructurare și noua strategie de investiții vor influența performanțele financiare ale companiei pe termen lung.