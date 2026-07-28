O fabrică importantă din România s-a vândut! Ce se întâmplă cu cei 180 de angajați

Investitorul german Mutares a finalizat vânzarea Walor Precision Turning, companie care deține o fabrică în România. Tranzacția, anunțată luni, include unitatea de producție din Sfântu Gheorghe, unde lucrează aproximativ 180 de angajați. Noul proprietar este firma franceză de investiții Reed Capital, iar compania își continuă planurile de dezvoltare pe mai multe piețe internaționale.

Fabrica Walor Precision Turning din Sfântu Gheorghe își schimbă oficial proprietarul, după ce holdingul german Mutares SE & Co. KGaA a finalizat vânzarea companiei către firma franceză de private equity Reed Capital. Tranzacția fusese anunțată în luna iunie, iar acum a fost încheiată.

Walor Precision Turning operează trei unități de producție, amplasate în Sfântu Gheorghe, Legé (Franța) și Irapuato (Mexic). La nivelul întregii companii lucrează aproximativ 400-420 de angajați, dintre care circa 180 activează în fabrica din România.

Compania produce componente metalice de înaltă precizie destinate sistemelor de siguranță pasivă din industria auto, în special pentru pretensionatoarele centurilor de siguranță și sistemele de umflare a airbagurilor. Totodată, și-a extins activitatea către segmente cu potențial ridicat de creștere, precum suspensiile active și semi-active, componentele pentru electrovalve și soluțiile de răcire destinate centrelor de date.

Potrivit planurilor prezentate odată cu schimbarea proprietarului, compania urmărește să accelereze extinderea pe piețele asiatice, în special în China.

Unitatea din Sfântu Gheorghe a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare mai bune decât în anul precedent, atât în privința cifrei de afaceri, cât și a profitabilității.

Subsidiara românească a raportat o cifră de afaceri de 207,3 milioane de lei, în creștere față de cele 202,6 milioane de lei înregistrate în 2024. În același timp, numărul mediu al angajaților a fost de 183.

Compania a revenit și pe profit, după ce a obținut un câștig net de aproape 8 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,52 milioane de euro. Cu un an înainte, fabrica înregistrase o pierdere netă de 2,8 milioane de lei.

La nivel de grup, Walor Precision Turning a generat venituri anuale de aproximativ 55 de milioane de euro, informează seenews.com.

Mutares a preluat grupul Walor, inclusiv subsidiara din România, în anul 2023, după desprinderea activităților Walor Precision Turning din cadrul Walor Group.

În perioada în care a controlat compania, investitorul german afirmă că a implementat un amplu proces de reorganizare operațională și financiară.

„De la desprinderea din Grupul Walor în 2023, sub conducerea Mutares, Walor Precision Turning a trecut printr-o repoziționare operațională și financiară cuprinzătoare. Inițiativele cheie de creare de valoare au inclus consolidarea organizației sale comerciale, îmbunătățirea structurilor de costuri și a eficienței producției în cele trei locații ale sale și extinderea prezenței sale internaționale în Europa și America de Nord”, au transmis reprezentanții Mutares.

Ulterior, holdingul german a precizat că procesul de transformare a urmărit consolidarea competitivității companiei înaintea transferului către noul proprietar.

„În perioada deținerii sale, Mutares a susținut îmbunătățirea performanței operaționale a activităților de piese strunjite, asigurând în același timp succesul comercial și consolidând amprenta internațională a afacerii în Europa și America de Nord”, potrivit holdingului german.

Reed Capital, noul proprietar al Walor Precision Turning, este o platformă de investiții cu sediul la Paris, specializată în achiziția companiilor desprinse din grupuri mari și în restructurarea afacerilor aflate în situații operaționale sau financiare complexe.

Finalizarea tranzacției se înscrie în strategia Mutares de creare a valorii prin reorganizarea companiilor achiziționate și valorificarea lor după implementarea unor programe de eficientizare.

Holdingul german, cu sediul central la München, este prezent și pe piața românească din 2021, când a preluat afacerea Sealynx International, redenumită ulterior SFC Solutions.