Final neașteptat pentru un brand celebru din România: ce se întâmplă cu magazinele Melkior

Lanțul de magazine Melkior, cunoscut pe piața de cosmetice profesionale din România, își restrânge semnificativ prezența din marile centre comerciale din București, în contextul unor schimbări de structură și al procesului de reorganizare a activității. Ultimele unități operaționale din Capitală au intrat în faza de lichidare de stoc, cu reduceri aplicate la o parte din produse.

Magazinele din Sun Plaza și Iris Titan au fost incluse în procesul de închidere, iar stocurile sunt vândute cu discounturi care ajung până la 70%. Potrivit informațiilor Economica.net, personalul din aceste locații urmează să fie preluat de rețeaua Meli Melo, unde o parte dintre produsele Melkior vor continua să fie disponibile.

Situația vine după ce, anterior, și magazinul din AFI Cotroceni a fost supus unei campanii similare de lichidare, unitatea ne mai fiind activă. Pe lângă restrângerea rețelei fizice, campanii de reduceri sunt vizibile și pe platforma online a brandului, unde sunt aplicate politici similare de vânzare a stocurilor existente.

Anterior, magazinele Melkior erau administrate de compania Sonya Mod SA, aflată în procedură de faliment. Ulterior, activitatea a fost preluată de Meli Melo Fashion. Structura acționariatului Sonya Mod includea Alexandre Douglas Eram (49,37%), Eric Bernard Jeanmet Peralta (49,36%) și Mircea Caragea (1,25%), conform datelor publice.

Meli Melo Fashion SRL a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 113,7 milioane de lei, în creștere ușoară față de anul anterior. Profitul companiei s-a situat la 2,4 milioane de lei, în scădere comparativ cu nivelul de 8,7 milioane de lei înregistrat cu un an înainte.

Acționariatul Meli Melo Fashion este deținut de compania offshore Frumentum LTD din Cipru, beneficiarul final fiind Stéphane Jaques Dumas, cofondator al rețelei Meli Melo. În paralel, site-ul Melkior este controlat majoritar de același Stéphane Jacques Dumas (95%), împreună cu Andreea Catrinel Dumas, prin firma Brands Maker International.

Brandul Melkior a fost lansat în 2011 de antreprenorii francezi Alexandre Eram și Eric Achous, cu o strategie inițială orientată spre colaborarea cu saloane de înfrumusețare și stiliști. Ulterior, compania a extins rapid rețeaua de magazine către publicul larg, în special în centre comerciale din marile orașe.

În timp, dificultățile financiare au devenit evidente, mai ales după perioada pandemică, când activitatea fizică a fost afectată, iar încasările au scăzut. Raportările privind insolvența indică întârzieri la plăți și acumularea de datorii, în contextul diminuării fluxurilor de numerar. Compania a încercat ulterior extinderea pe piețele din Franța și Belgia în 2023, însă parteneriatul cu GIFI France nu a fost continuat, pe fondul problemelor financiare ale partenerului.

În paralel, a fost dezvoltat brandul MKL, destinat distribuției en-gros către retaileri, însă rezultatele financiare nu au susținut investițiile necesare pentru dezvoltare și promovare. Activitatea magazinelor proprii a continuat să genereze presiune asupra costurilor, în condițiile unor venituri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Unul dintre magazinele cu performanță ridicată, cel din Băneasa Shopping City, a fost închis după expirarea contractului de închiriere, care nu a fost reînnoit de proprietar, spațiul fiind atribuit unui alt jucător din piață.

La 19 noiembrie 2024, compania Sonya Mod a intrat oficial în insolvență. În perioada de observație, activitatea magazinelor nu a reușit să acopere costurile operaționale, inclusiv cheltuielile salariale, ceea ce a determinat decizii de închidere și restructurare a rețelei.

Ulterior, au fost inițiate negocieri pentru preluarea unor puncte de vânzare, a contractelor de închiriere și a angajaților. Procesul a condus la transferul parțial al activității către unele locații, în timp ce alte magazine din rețea au fost închise, în funcție de condițiile contractuale și de discuțiile cu proprietarii spațiilor comerciale.