Un mall din București câștigă mai mult decât toți competitorii săi la un loc. Bilanțurile pe 2025 arată diferențe uriașe între marile centre comerciale

Un mall din București continuă să domine piața centrelor comerciale din Capitală după profitul obținut în 2025. Datele analizate pe baza bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor arată că Băneasa Shopping City a rămas lider la acest capitol, în timp ce alte centre comerciale importante au raportat pierderi. Anul trecut a adus încasări record pentru marile malluri din București, însă rezultatele financiare finale au fost foarte diferite de la un operator la altul. Cele mai mari opt centre comerciale din Capitală au generat afaceri cumulate de peste 1,4 miliarde de lei.

Un mall din nordul Bucureștiului a reușit să își păstreze poziția de lider într-o piață care a generat anul trecut afaceri cumulate de peste 1,4 miliarde de lei. Comparativ cu anul anterior, veniturile agregate ale celor mai importante opt centre comerciale din Capitală au crescut cu aproximativ 5%, potrivit datelor financiare analizate de Economica.net.

În acest clasament, AFI Cotroceni a raportat cea mai mare cifră de afaceri dintre toate centrele comerciale din București, depășind nivelul înregistrat de Băneasa Shopping City.

Cu toate acestea, performanța în ceea ce privește veniturile nu s-a reflectat automat și în profitabilitate. Deși AFI Cotroceni a rămas lider după cifra de afaceri, centrul comercial din nordul Capitalei și-a păstrat poziția de lider la profit.

Băneasa Shopping City a încheiat anul 2025 cu afaceri de peste 308 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 3% față de nivelul raportat pentru anul anterior. Profitul net s-a menținut la un nivel apropiat de cel din 2024.

Rezultatele financiare arată că Băneasa Shopping City traversează o perioadă de stabilitate și performanță constantă. Centrul comercial a bifat al șaptelea an consecutiv în care a raportat profituri consistente.

Mai mult decât atât, profitul generat de mallul din Băneasa a depășit câștigurile cumulate ale tuturor celorlalte mari centre comerciale analizate, consolidându-și astfel poziția de lider al pieței din București.

Performanța vine într-un context în care mai multe centre comerciale importante și-au majorat veniturile, însă nu au reușit să transforme această creștere într-un rezultat pozitiv la nivelul profitului net.

Datele financiare pentru 2025 confirmă astfel că diferența dintre liderul pieței și restul competitorilor rămâne semnificativă.

Deși și-au majorat afacerile în 2025, mai multe centre comerciale importante din Capitală au raportat rezultate nete negative la finalul exercițiului financiar.

AFI Cotroceni a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 9% comparativ cu anul 2024, însă acest avans nu a fost suficient pentru a evita pierderile.

Și Mega Mall a raportat o evoluție pozitivă a veniturilor, cu o creștere de circa 5%. Pentru centrul comercial din zona Pantelimon, acesta reprezintă cel mai ridicat nivel al afacerilor din ultimii șapte ani.

În același timp, compania care administrează București Mall și Plaza România a beneficiat de un avans al afacerilor de aproape 4%. Cu toate acestea, anul 2025 s-a încheiat cu o pierdere de aproximativ 10 milioane de lei.

Rezultatele financiare ale celorlalte centre comerciale importante din București arată o evoluție mixtă.

În cazul Sun Plaza, aflat într-un proces de modernizare, cifra de afaceri a scăzut cu aproximativ 4% față de anul precedent. În același timp, profitul net s-a redus cu 27%, până la un nivel de peste 32 de milioane de lei.

ParkLake a raportat însă o evoluție pozitivă atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitabilitatea. Profitul net a crescut cu 10%, depășind nouă milioane de lei.

Totodată, afacerile centrului comercial au avansat cu aproximativ 6%, ajungând la aproape 150 de milioane de lei, potrivit datelor financiare aferente anului 2025.