O decizie a Ryanair privind locurile din avion este anchetată: taxa care a stârnit controverse

Compania aeriană Ryanair, liderul pieței europene de transport aerian, este investigată după apariția unor suspiciuni legate de taxele percepute familiilor care călătoresc cu copii și doresc să ocupe locuri alăturate în timpul zborului.

Potrivit Autorității pentru Concurență și Piețe (CMA), alegerea unui loc anume la bord este, în general, opțională pentru pasagerii Ryanair. Există însă o excepție în cazul familiilor care călătoresc cu copii cu vârste între doi și 11 ani, situație în care cel puțin un părinte sau adult însoțitor trebuie să fie așezat lângă minor.

Pentru a garanta această repartizare, compania solicită achiziționarea unui „loc obligatoriu pentru familie”. Taxa se aplică atât pentru segmentul de plecare, cât și pentru cel de întoarcere și ajunge, de regulă, la aproximativ 8 lire sterline pentru fiecare zbor.

Autoritatea britanică a anunțat joi deschiderea unei investigații care vizează „suspiciuni de încălcare a legislației privind protecția consumatorilor în legătură cu utilizarea de către Ryanair a unei taxe obligatorii potențial nedrepte”.

În comunicatul transmis public, CMA precizează că, potrivit evaluării sale preliminare, politica privind locurile pentru familii este utilizată pe majoritatea rutelor operate de Ryanair din Regatul Unit.

Instituția arată că site-ul companiei menționează existența unor „locuri rezervate gratuite pentru copiii sub 12 ani”, însă subliniază că adulții care îi însoțesc trebuie să plătească pentru rezervarea propriului loc astfel încât să poată sta lângă copii.

Ancheta urmărește să stabilească dacă această practică poate fi considerată nedreaptă din perspectiva legislației privind protecția consumatorilor. De asemenea, CMA susține că Ryanair ar fi singura companie aeriană care operează din Marea Britanie și care impune o astfel de taxă familiilor aflate în această situație.

Autoritatea britanică a precizat că investigația se află într-o fază incipientă și că, până în prezent, nu a fost formulată nicio concluzie privind o eventuală încălcare a legii.

Reprezentanții Ryanair au reacționat după anunțul CMA și au catalogat demersul drept o „investigație falsă”. Într-un mesaj transmis către CNN, compania a afirmat că politica sa privind locurile respectă toate normele și reglementările aplicabile. Totodată, operatorul aerian susține că nu percepe taxe copiilor pentru a putea călători lângă părinți sau adulții care îi însoțesc.

Potrivit poziției oficiale a companiei, adulții care aleg să își rezerve un loc plătesc aceeași taxă aplicată tuturor pasagerilor care solicită această opțiune, în timp ce copiii beneficiază de locuri rezervate fără costuri suplimentare.

În declarația transmisă presei, Ryanair a precizat: „Ca toți adulții care aleg un loc rezervat, adulții care călătoresc cu copii plătesc o taxă pentru un loc rezervat, dar pot selecta GRATUIT locuri rezervate alături pentru maximum 4 copii în cadrul aceleiași rezervări.

Aceasta înseamnă că părinții care călătoresc cu copii plătesc doar pentru un loc rezervat (pentru adult), dar nu plătesc nimic pentru celelalte 4 locuri rezervate pentru copiii lor care călătoresc cu ei.” Compania a adăugat că „Ryanair așteaptă cu nerăbdare să infirme aceste afirmații false ale CMA în timpul acestei anchete fictive”.

CMA estimează că rezultatele investigației vor fi prezentate într-un raport care ar urma să fie finalizat în aproximativ șase luni. Demersul face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni prin care autoritatea încearcă să reducă impactul costurilor suplimentare suportate de consumatori în contextul presiunilor economice existente în Marea Britanie.

Hayley Fletcher, director principal pentru protecția consumatorilor în cadrul CMA, a declarat: „Multe familii economisesc pentru a-și permite o vacanță de vară și știm că taxele suplimentare pot crește rapid prețul.”

„Investigația noastră va analiza abordarea Ryanair privind rezervările de locuri pentru familii și modul în care costul este prezentat consumatorilor pentru a determina dacă acestea respectă legislația privind protecția consumatorilor, a adăugat directorul.

Oficialul a mai amintit că autoritatea le-a solicitat companiilor, în ultimul an, să afișeze costul total al serviciilor încă din etapa inițială a rezervării, avertizând că nerespectarea acestei cerințe poate atrage măsuri de sancționare. Dacă investigația va concluziona că legislația privind protecția consumatorilor a fost încălcată, CMA are posibilitatea de a aplica o amendă de până la 10% din cifra de afaceri globală a companiei.

În 2024, compania a pierdut un apel formulat împotriva unei interdicții care împiedica operatorii aerieni să perceapă taxe suplimentare pasagerilor care călătoresc alături de copii sub 12 ani sau de persoane cu dizabilități, potrivit unei relatări publicate atunci de Reuters.