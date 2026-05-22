Directorul executiv al EasyJet, Kenton Jarvis, a declarat că operatorul aerian nu a întâmpinat dificultăți privind aprovizionarea cu combustibil în aeroporturile din Marea Britanie, Europa sau alte destinații operate de companie. Acesta a transmis că pasagerii nu au motive să își facă griji și că programul de zbor pentru sezonul de vară va fi respectat integral, potrivit BBC.

Potrivit oficialului, EasyJet menține legătura permanentă cu furnizorii de combustibil, aeroporturile și autoritățile, iar niciunul dintre acești parteneri nu a semnalat probleme privind disponibilitatea kerosenului în perioada următoare. Totodată, compania a precizat că nu intenționează să introducă suprataxe speciale pentru combustibil.

Mesaje similare au venit și din partea Ryanair, care a transmis recent că Europa rămâne bine aprovizionată cu combustibil pentru avioane. De asemenea, Jet2, British Airways, Virgin Atlantic și operatorul turistic TUI au anunțat că își vor desfășura programele de zbor fără restricții generate de lipsa combustibilului.

Deși aprovizionarea nu pare afectată în prezent, costurile au crescut puternic. Înainte de intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, combustibilul pentru avioane era tranzacționat în Europa la aproximativ 831 de dolari pe tonă. Ulterior, prețul a urcat până la 1.838 de dolari pe tonă, înainte de a coborî spre nivelul actual de aproximativ 1.300 de dolari.

EasyJet a anunțat că războiul din regiune a adăugat aproximativ 25 de milioane de lire sterline la factura sa de combustibil într-o singură lună. Compania a precizat că aproximativ 72% din necesarul de combustibil până la sfârșitul lunii septembrie este acoperit prin contracte încheiate înainte de izbucnirea crizei, ceea ce reduce impactul imediat al scumpirilor.

Analiștii financiari avertizează însă că efectele se vor vedea în profitabilitatea companiilor aeriene și că prețurile ridicate ale combustibilului ar putea persista chiar dacă tensiunile geopolitice se vor reduce.

Companiile aeriene observă și o schimbare de comportament în rândul clienților. Potrivit EasyJet, rezervările pentru zborurile care pleacă în aceeași lună rămân puternice, însă pentru perioadele mai îndepărtate oamenii sunt mai prudenți și așteaptă înainte de a cumpăra bilete.

Același fenomen a fost remarcat și de alte companii din turism. Jet2 a raportat că rezervările sunt făcute tot mai aproape de data plecării, iar TUI a indicat o scădere a veniturilor provenite din rezervările timpurii pentru vacanțele de vară. Totuși, cererea pentru călătorii rămâne ridicată, în special pentru plecările din următoarele săptămâni.

Industria aeriană avertizează că impactul major al crizei nu va fi reprezentat de anularea zborurilor, ci de costurile mai mari suportate de operatori. Cercetările realizate de compania de consultanță Teneo arată că tarifele aeriene au crescut cu aproximativ 24% față de anul trecut, în principal din cauza scumpirii combustibilului.

Unele companii au început deja să ajusteze prețurile. Ryanair a majorat tarifele cu aproximativ 10%, iar anumite companii internaționale au introdus taxe suplimentare pentru a compensa costurile ridicate ale combustibilului. În schimb, operatori precum Jet2, TUI, easyJet Holidays și British Airways au anunțat că nu intenționează să aplice suprataxe speciale pentru vacanțele deja rezervate.

Potrivit reprezentanților industriei, cei care intenționează să călătorească în următoarele luni ar putea beneficia de prețuri mai avantajoase dacă rezervă din timp, în condițiile în care companiile încă vând o parte dintre locuri la tarife stabilite înaintea creșterii costurilor cu combustibilul.