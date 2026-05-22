Documentul prezentat de al-Arabiya descrie un acord interimar în nouă puncte, care ar urma să intre în vigoare imediat după anunțul oficial făcut de Washington și Teheran. Potrivit informațiilor publicate de rețeaua saudită, textul include un armistițiu imediat, complet și necondiționat pe toate fronturile militare, inclusiv terestru, aerian și maritim.

Acordul mai prevede angajamente reciproce privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii militare, civile și economice, precum și oprirea operațiunilor de război mediatic. În același timp, documentul include prevederi referitoare la respectarea suveranității și integrității teritoriale, dar și garanții privind libertatea navigației în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman.

Conform surselor citate, textul acordului stabilește și crearea unui mecanism comun de monitorizare a implementării și de soluționare a eventualelor dispute dintre cele două state.

Documentul mai menționează că negocierile privind „problemele nerezolvate” vor începe în termen de șapte zile de la intrarea în vigoare a acordului. Cu toate acestea, sursa citată nu explică exact care sunt aceste probleme și nici ce se va întâmpla în cazul în care discuțiile ulterioare vor eșua.

Acordul în nouă puncte prevede:

un armistițiu imediat, complet și necondiționat pe toate fronturile, inclusiv terestru, maritim și aerian;

un angajament reciproc privind nețințirea infrastructurii militare, civile și economice;

încetarea operațiunilor militare și oprirea războiului mediatic;

respectarea suveranității, integrității teritoriale și a principiului neamestecului în afacerile interne;

garantarea libertății navigației în Golful Persic, Strâmtoarea Hormuz și Golful Oman;

crearea unui mecanism comun pentru monitorizarea implementării acordului și soluționarea disputelor;

începerea negocierilor privind problemele nerezolvate în termen de șapte zile de la intrarea în vigoare a acordului;

ridicarea treptată a sancțiunilor americane, condiționată de respectarea de către Iran a termenilor conveniți;

reafirmarea angajamentului față de dreptul internațional și Carta ONU.

Proiectul publicat de presa saudită nu include în mod explicit unele dintre cele mai importante cerințe formulate de Washington în ultimele luni în raport cu Iranul. Printre acestea se numără dezmembrarea programului nuclear iranian și exportul stocurilor de uraniu îmbogățit la 60%.

În același timp, documentul nu face referire directă la limitarea programului iranian de rachete balistice sau la încetarea sprijinului acordat de Teheran grupărilor considerate teroriste de către SUA și aliații săi.

Textul acordului vorbește despre ridicarea graduală a sancțiunilor americane, însă condiționează acest proces de respectarea termenilor conveniți de către Iran. Totuși, documentul nu precizează ce măsuri ar putea fi aplicate în eventualitatea în care angajamentele asumate nu sunt respectate sau dacă negocierile ulterioare privind punctele sensibile nu vor produce rezultate.

Aceste omisiuni ridică semne de întrebare privind caracterul final al documentului și sugerează că multe dintre temele esențiale ale negocierilor rămân încă deschise.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi că există „câteva semne bune” în cadrul negocierilor dintre Washington și Teheran, însă a avertizat că situația rămâne extrem de fragilă.

„Sunt niște semne bune. Nu vreau să fiu prea optimist… Așa că, să vedem ce se întâmplă în următoarele zile”, a declarat Rubio.

Oficialul american a subliniat însă că nu poate exista o soluție viabilă dacă Iranul va continua să impună restricții de navigație în Strâmtoarea Ormuz, după ce traficul maritim din zonă a fost afectat semnificativ odată cu izbucnirea conflictului din 28 februarie.

Tensiunile din această zonă au un impact major asupra pieței globale de energie, având în vedere că Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante coridoare maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că diferențele dintre cele două părți au fost reduse în ultimele zile de negocieri. Cu toate acestea, îmbogățirea uraniului și securitatea navigației maritime rămân printre cele mai dificile puncte aflate pe masa discuțiilor.

Potrivit informațiilor apărute până acum, acordul aflat în discuție ar reprezenta mai degrabă un cadru provizoriu pentru oprirea confruntărilor și reluarea negocierilor diplomatice, decât o soluție definitivă pentru dosarele strategice dintre Washington și Teheran.

În paralel, comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluția negocierilor, în condițiile în care orice escaladare militară în regiune ar putea afecta direct piețele energetice, comerțul maritim și stabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu.

