Contractele futures pentru țițeiul Brent (BZ=F), indicele internațional de referință, au scăzut cu 2,6%, fiind tranzacționate în jurul valorii de 102,30 dolari pe baril. În același timp, țițeiul american WTI (CL=F) a pierdut 2,5%, coborând sub pragul de 96 de dolari pe baril.

Potrivit agenției semioficiale iraniene ILNA, Iranul și administrația americană ar fi ajuns la un „armistițiu complet”, care ar include libertatea navigației în Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, precum și ridicarea treptată a sancțiunilor economice impuse Teheranului. Discuțiile privind programul nuclear iranian ar rămâne însă deschise, urmând să fie reluate în termen de șapte zile.

În paralel, Donald Trump a reiterat că SUA nu vor permite Iranului să obțină arme nucleare, în timp ce autoritățile de la Teheran susțin că programul de îmbogățire a uraniului este „sacru” și nu va fi transferat în afara țării.

„Îl vom obține. Nu avem nevoie de el, nu îl vrem. Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să-l aibă”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

În timp ce agenția iraniană ILNA vorbește despre apropierea unui acord, contul The Kobeissi Letter, specializat în analiza pieței petrolului, a anunțat pe platforma X existența unei „înțelegeri finale” în șase puncte, negociată sub medierea Pakistanului.

Printre principalele prevederi se numără încetarea imediată și cuprinzătoare a focului pe toate fronturile, renunțarea la atacarea infrastructurii și garantarea libertății de navigație în Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz printr-un mecanism comun de monitorizare. De asemenea, sancțiunile ar urma să fie ridicate treptat, în funcție de respectarea termenilor de către Iran.

Documentul menționează și începerea, în termen de maximum șapte zile, a negocierilor privind chestiunile nerezolvate, precum și implicarea președintelui iranian Pezeshkian în limitarea influenței IRGC în procesul decizional politic și diplomatic.

În paralel, Al Jazeera citează surse iraniene care susțin că negociatorii sunt foarte aproape de un acord cu Statele Unite și lucrează deja la un proiect de text, însă alte voci de la Teheran avertizează că este încă prea devreme pentru a confirma existența unui acord final.