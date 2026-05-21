Prețul petrolului a înregistrat o ușoară creștere joi, recuperând o parte din pierderile anterioare, pe fondul urmăririi de către investitori a negocierilor de pace dintre SUA și Iran, în timp ce oferta redusă și scăderea stocurilor din SUA au oferit un anumit sprijin.

Contractele futures pe țițeiul Brent au crescut cu 78 de cenți, sau 0,74%, la 105,80 dolari pe baril la ora 03:41 GMT, iar contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 84 de cenți, sau 0,85%, la 99,10 dolari, transmite Reuters.

Ambele indici de referință au scăzut cu peste 5,6% miercuri, atingând un minim de peste o săptămână, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Iranul se află în etapele finale, dar a amenințat, de asemenea, cu noi atacuri dacă Teheranul nu va fi de acord cu un acord de pace.

„Piața petrolului rămâne extrem de sensibilă la știrile legate de Iran, participanții continuând să-și pună speranțe considerabile în rapoartele conform cărora discuțiile dintre SUA și Iran progresează”, au afirmat analiștii ING într-o notă publicată joi. „Am mai fost în această situație de mai multe ori, ceea ce a dus în cele din urmă la dezamăgire”, au adăugat aceștia, prognozând că prețul Brent va fi în medie de 104 dolari pe baril în trimestrul curent.

Iranul a avertizat împotriva unor noi atacuri și a anunțat măsuri de consolidare a controlului său asupra crucialului Strâmtorii Ormuz, care înainte de război transporta cantități de petrol și gaze naturale lichefiate echivalente cu aproximativ 20% din consumul global, dar care a fost în mare parte închisă.

Miercuri, Iranul a anunțat o nouă „Autoritate a Strâmtorii Golfului Persic”, afirmând că va exista o „zonă maritimă controlată” în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a închis efectiv strâmtoarea ca răspuns la atacurile SUA și ale Israelului care au declanșat războiul pe 28 februarie. Majoritatea luptelor s-au oprit de la încetarea focului din aprilie, dar în timp ce Iranul limitează traficul prin Ormuz, SUA au blocat coastele sale.

Pierderile de aprovizionare din această regiune cheie a Orientului Mijlociu, cauzate de război, au forțat țările să recurgă rapid la stocurile lor comerciale și strategice, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la epuizarea acestora.

Administrația pentru Informații Energetice a SUA a declarat miercuri că țara a retras aproape 10 milioane de barili de petrol din Rezerva Strategică de Petrol săptămâna trecută, cea mai mare retragere înregistrată vreodată.

Subliniind impactul întreruperilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu, datele EIA au arătat o scădere mai mare decât se aștepta a stocurilor de țiței din SUA săptămâna trecută.

„Reducerea stocurilor de petrol va face dificilă menținerea prețurilor la petrol la un nivel scăzut. Odată cu blocarea Strâmtorii Ormuz, se preconizează că stocurile globale de produse rafinate și de țiței onshore vor scădea sub cele mai scăzute niveluri înregistrate în această perioadă a anului în ultimii cinci ani, până la sfârșitul lunii mai și sfârșitul lunii iunie”, a declarat Mingyu Gao, cercetător șef pentru energie și produse chimice la China Futures.

Piețele din Asia-Pacific au deschis în creștere joi, urmând câștigurile de pe Wall Street, pe măsură ce speranțele crescânde că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia în curând au temperat prețurile petrolului.

Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 3,54% după publicarea celor mai recente date comerciale ale țării.

Exporturile au crescut în cel mai rapid ritm din ianuarie, înregistrând o creștere de 14,8% în aprilie, depășind așteptările datorită creșterii livrărilor de semiconductori, notează CNBC. Importurile au crescut cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind creșterea estimată de 8,3%, potrivit datelor guvernamentale. Balanța comercială a țării s-a redus la 301,9 miliarde de yeni în aprilie, de la 643 miliarde de yeni în martie.

Între timp, SoftBank Group a înregistrat o creștere de aproape 20%, pe fondul semnalelor privind dinamica puternică a sectorului IA, după rezultatele financiare excepționale înregistrate peste noapte de Nvidia.

Indicele Kospi din Coreea de Sud și-a extins câștigurile inițiale, înregistrând o creștere de 7%, în timp ce indicele Kosdaq, care include companiile cu capitalizare mică, a crescut cu 4,88%.

Samsung Electronics, una dintre companiile cu pondere mare în indice, a înregistrat o creștere de peste 6% după ce o grevă la care urmau să participe peste 47.000 de angajați a fost evitată în urma unui progres în negocierile salariale. Un alt titlu de greutate din indice, SK Hynix, a câștigat 11%.

Daniel Yoo, strateg global și șef al departamentului de investiții globale al Yuanta Securities (Coreea), a declarat în cadrul emisiunii „Squawk Box Asia” de la CNBC că se așteaptă ca indicele Kospi să atingă 10.000 de puncte până la sfârșitul anului.

Indicele australian S&P/ASX 200 a avansat cu 1,62%.

Indicele CSI 300 din China a câștigat 1,67%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 0,24%.

Contractele futures pe indicele S&P 500 au înregistrat o ușoară scădere joi dimineață, pe fondul dezbaterilor investitorilor cu privire la măsura în care raportul financiar al Nvidia a îndeplinit standardele ridicate stabilite pentru acest gigant al inteligenței artificiale.

Contractele futures legate de acest indice general au scăzut cu 0,1%, în timp ce contractele futures pe Nasdaq 100 au rămas neschimbate. Contractele futures pe Dow Jones Industrial Average au scăzut cu 50 de puncte, adică 0,1%.

Nvidia a depășit cu ușurință așteptările Wall Street-ului în ceea ce privește profiturile și previziunile, pe lângă anunțarea unei creșteri a dividendului trimestrial în numerar la 25 de cenți. Însă investitorii au ajuns să se aștepte ca producătorul de cipuri să depășească estimările și să-și îmbunătățească perspectivele pe fondul boom-ului din domeniul inteligenței artificiale.

Acțiunile gigantului tehnologic au oscilat în jurul nivelului de referință în tranzacționarea prelungită, înregistrând o scădere de aproximativ 1%.

Intuit a scăzut cu 13% după ce a înregistrat venituri mai slabe decât se aștepta și a anunțat o reducere a forței de muncă de aproximativ 17%, adică aproximativ 3.000 de persoane. Pe de altă parte, E.l.f. Beauty a urcat cu 4% după ce a depășit previziunile Wall Street pe ambele linii și a declarat că va anula unele creșteri de prețuri legate de tarife.

Acțiunile au înregistrat o creștere miercuri, punând capăt unei serii de trei zile de pierderi pentru S&P 500, pe fondul scăderii prețurilor petrolului și a randamentelor obligațiunilor. Investitorii au fost încurajați după ce președintele Donald Trump a declarat că administrația se află în „etapele finale” ale negocierilor cu Iranul, potrivit unui raport comun.

„Piața iese dintr-un sezon al rezultatelor financiare cu adevărat puternic, care a adus revizuiri pozitive ale așteptărilor privind profiturile, dar îngrijorările legate de inflație și de scăderea cererii în economie se dovedesc persistente. Acest lucru poate fi greu de ignorat, dar există încă multe tendințe pozitive care pot contribui la impulsionarea economiei și a piețelor”, a declarat Scott Helfstein, șeful strategiei de investiții la Global X ETFs.

Joi, investitorii vor monitoriza rezultatele financiare ale Walmart — cel mai mare retailer alimentar și angajator privat din SUA — înainte de deschiderea bursei, urmate de cele ale Workday după închiderea pieței. Traderii vor urmări, de asemenea, datele economice privind cererile de șomaj, piața imobiliară și sectorul manufacturier, care vor fi publicate în cursul dimineții.