După NVIDIA, următorul mare câștig din AI vine dintr-o zonă ignorată de investitori. De cele mai multe ori, discuțiile despre AI se concentrează pe procesoare grafice (GPU-uri). Totuși, infrastructura AI modernă depinde la fel de mult de memorie de mare viteză.

Micron produce memorie High Bandwidth Memory (HBM), un tip de componentă esențială pentru:

antrenarea modelelor AI complexe

procesarea simultană a volumelor mari de date

reducerea consumului energetic în centrele de date

Această tehnologie este indispensabilă pentru hiperscaleri și centrele de date AI, ceea ce transformă Micron într-un actor strategic în lanțul valoric AI.

Una dintre cele mai importante dinamici actuale este lipsa de capacitate de producție. Cererea pentru HBM depășește semnificativ oferta, iar Micron a confirmat că poate acoperi doar aproximativ jumătate din cererea pe termen scurt.

Efect direct Explicație economică Impact asupra companiei Creșterea prețurilor de vânzare Cererea depășește capacitatea de producție, ceea ce permite ajustarea prețurilor în sus Venituri mai mari per unitate vândută Marje operaționale mai ridicate Costurile fixe sunt diluate pe volume mai profitabile, iar prețurile cresc mai rapid decât costurile Profitabilitate îmbunătățită și eficiență operațională mai bună Vizibilitate mai mare asupra veniturilor viitoare Contracte și cerere pe termen lung din partea hiperscalerilor reduc incertitudinea Planificare financiară mai stabilă și evaluări mai ridicate din partea investitorilor

În economie, astfel de condiții sunt tipice pentru ciclurile de super-creștere în industrie.

Micron anticipează o continuare a tendinței de creștere, cu venituri estimate la 33,5 miliarde de dolari într-un trimestru fiscal din 2026, față de 23,86 miliarde anterior. În același timp, compania prognozează o marjă brută de aproximativ 81%, un nivel considerat foarte ridicat pentru industrie.

Aceste rezultate reflectă nu doar cererea puternică, ci și disciplina în ofertă într-un context de piață tensionat.

Indicator Valoare Interpretare Dimensiunea pieței în 2025 ~35 miliarde USD Nivel de bază alimentat de cererea AI și centre de date Dimensiunea pieței în 2028 ~100 miliarde USD Expansiune accelerată pe fondul adoptării AI la scară globală CAGR (rata anuală de creștere) ~40% Ritm foarte ridicat, specific ciclurilor tehnologice disruptive

Această evoluție reflectă direct explozia infrastructurii AI la nivel global și creșterea continuă a investițiilor în centre de date, scrie cnbc.com.

Pe fondul cererii ridicate, Micron estimează o îmbunătățire puternică a performanței financiare.

Compania anticipează:

venituri de aproximativ 33,5 miliarde USD într-un trimestru fiscal din 2026

creștere semnificativă față de 23,86 miliarde USD anterior

marjă brută de aproximativ 81%

Aceste valori indică un ciclu favorabil atât din punct de vedere al volumelor, cât și al prețurilor.

NVIDIA a înregistrat o apreciere de peste 60% în ultimul an, alimentată de cererea masivă pentru procesoarele sale grafice (GPU-uri). Aceste cipuri sunt esențiale pentru antrenarea și rularea modelelor AI, iar marile companii tehnologice continuă să investească agresiv în infrastructură.

Succesul NVIDIA este susținut de integrarea completă între hardware și software, precum și de poziția sa dominantă în ecosistemul AI, consolidată sub conducerea CEO-ului Jensen Huang.

În acest ecosistem intră:

procesoare (NVIDIA)

memorie (Micron)

stocare și rețelistică

centre de date hiper-scalabile

Dacă NVIDIA este „creierul” AI-ului, Micron furnizează o parte esențială a „memoriei”. Compania a devenit un jucător important în segmentul memoriilor de mare viteză (HBM – High Bandwidth Memory), componente critice pentru procesarea sarcinilor AI intensive.

Liderul global în cipuri pentru inteligență artificială, NVIDIA Corporation, va deschide un nou centru de cercetare în Singapore, una dintre numeroasele măsuri legate de AI anunțate miercuri de statul-city.

Noul laborator NVIDIA reprezintă primul său hub de cercetare din Singapore și al doilea de acest tip din regiunea Asia-Pacific. Compania s-a concentrat tot mai mult în ultimii ani pe implementarea inteligenței artificiale „încarnate” (embodied AI), dezvoltând modele, sisteme și cipuri destinate roboticii.

Noul laborator va avea ca obiectiv avansarea tehnologiilor de embodied AI și creșterea eficienței infrastructurii AI, colaborând în același timp cu cercetători universitari, parteneri din industrie și agenții guvernamentale.

Cererea pentru aceste cipuri a explodat pe măsură ce hiperscalatorii își extind centrele de date. Problema majoră este că oferta nu ține pasul cu cererea, ceea ce creează o penurie globală de HBM.

Această dezechilibrare între cerere și ofertă oferă Micron un avantaj important: putere de stabilire a prețurilor și marje în creștere.

Dacă cererea pentru AI continuă să crească în ritmul actual, iar oferta de memorie rămâne limitată, Micron are potențialul de a rămâne unul dintre cei mai importanți performeri din sectorul semiconductorilor până în 2026.