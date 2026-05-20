Compania SpaceX se pregătește pentru o ofertă publică inițială (IPO) care, conform estimărilor din piață, ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 75 de miliarde de dolari, cu o evaluare totală de până la 1,75 trilioane de dolari. Acest lucru ar poziționa listarea ca fiind cea mai mare din istoria piețelor de capital.

Analiștii de pe piețele financiare avertizează că dimensiunea excepțională a acestui eveniment nu va influența doar sectorul tehnologic, ci întregul ecosistem global de investiții în acțiuni.

Unul dintre principalele riscuri identificate de experți este efectul de absorbție a lichidității. În termeni de piață, un IPO de această magnitudine necesită capital instituțional semnificativ, ceea ce obligă investitorii să își realoce portofoliile.

Pe scurt, cererea uriașă pentru alocări în IPO-ul SpaceX poate reduce disponibilitatea capitalului pentru alte listări simultane, creând o competiție directă între emitenți.

Acest fenomen este cunoscut în piețele de capital ca „crowding out effect” în segmentul ofertelor publice.

Impactul ar putea fi resimțit mai puternic în Europa, unde piața IPO se confruntă deja cu:

volatilitate ridicată pe piețele de obligațiuni

interes scăzut pentru listări noi

performanțe modeste ale IPO-urilor recente

incertitudine macroeconomică și geopolitică

În acest context, piața europeană devine sensibilă la orice șoc extern de lichiditate, iar un IPO de talia SpaceX ar putea amplifica această fragilitate, scrie cnbc.com.

Factor macroeconomic Descriere Impact asupra piețelor de capital Dobânzi ridicate la nivel global Ratele de politică monetară rămân ridicate în principalele economii Cresc costul finanțării, reduc evaluările IPO și apetitul pentru risc Presiuni pe costul capitalului Capitalul devine mai scump pentru companii și investitori Scade numărul de listări și încetinește investițiile în equity Volatilitate pe piețele de obligațiuni Fluctuații frecvente ale randamentelor și prețurilor obligațiunilor Reduce predictibilitatea piețelor și afectează timing-ul IPO-urilor Tensiuni geopolitice și incertitudine energetică Conflicte și instabilitate în lanțurile de aprovizionare și energie Crește aversiunea la risc și determină amânarea listărilor publice

Aceste elemente reduc apetitul investitorilor pentru active riscante, inclusiv IPO-uri, amplificând impactul potențial al unei listări de dimensiunea SpaceX.

IPO-ul SpaceX nu vine izolat. Piața anticipează și alte listări majore din zona tehnologiei avansate și inteligenței artificiale, inclusiv:

OpenAI

Anthropic

Cerebras Systems

Împreună, aceste companii pot genera un val de cerere pentru capital fără precedent, forțând investitorii instituționali să prioritizeze selecția și să redistribuie expunerea în portofolii.

Managerii de investiții avertizează că intrarea simultană a mai multor IPO-uri gigant poate produce o fază temporară de „market indigestion”.

Acest fenomen apare atunci când:

oferta de acțiuni noi depășește capacitatea de absorbție a pieței

investitorii sunt forțați să vândă active existente pentru a finanța alocările IPO

apar corecții pe acțiunile deja listate, în special în segmentele concentrate

În SUA, unde câteva companii domină indicii bursieri, acest efect poate fi amplificat.

Într-un astfel de context, mai multe companii ar putea amâna listările planificate, așteptând:

stabilizarea dobânzilor

reducerea volatilității

absorbția IPO-urilor majore din tehnologie

reluarea fluxurilor consistente de capital către equity markets

Pentru Europa, acest lucru poate însemna o perioadă prelungită de stagnare în zona IPO.