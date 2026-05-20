SpaceX pregătește cel mai mare IPO din istorie
Compania SpaceX se pregătește pentru o ofertă publică inițială (IPO) care, conform estimărilor din piață, ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 75 de miliarde de dolari, cu o evaluare totală de până la 1,75 trilioane de dolari. Acest lucru ar poziționa listarea ca fiind cea mai mare din istoria piețelor de capital.
Analiștii de pe piețele financiare avertizează că dimensiunea excepțională a acestui eveniment nu va influența doar sectorul tehnologic, ci întregul ecosistem global de investiții în acțiuni.
Presiune pe lichiditate: efectul de „sifonare” a capitalului
Unul dintre principalele riscuri identificate de experți este efectul de absorbție a lichidității. În termeni de piață, un IPO de această magnitudine necesită capital instituțional semnificativ, ceea ce obligă investitorii să își realoce portofoliile.
Pe scurt, cererea uriașă pentru alocări în IPO-ul SpaceX poate reduce disponibilitatea capitalului pentru alte listări simultane, creând o competiție directă între emitenți.
Acest fenomen este cunoscut în piețele de capital ca „crowding out effect” în segmentul ofertelor publice.
Europa, piață vulnerabilă în fața mega-listărilor
Impactul ar putea fi resimțit mai puternic în Europa, unde piața IPO se confruntă deja cu:
- volatilitate ridicată pe piețele de obligațiuni
- interes scăzut pentru listări noi
- performanțe modeste ale IPO-urilor recente
- incertitudine macroeconomică și geopolitică
În acest context, piața europeană devine sensibilă la orice șoc extern de lichiditate, iar un IPO de talia SpaceX ar putea amplifica această fragilitate, scrie cnbc.com.
„Cocktail negativ” macroeconomic pentru IPO-uri
|Factor macroeconomic
|Descriere
|Impact asupra piețelor de capital
|Dobânzi ridicate la nivel global
|Ratele de politică monetară rămân ridicate în principalele economii
|Cresc costul finanțării, reduc evaluările IPO și apetitul pentru risc
|Presiuni pe costul capitalului
|Capitalul devine mai scump pentru companii și investitori
|Scade numărul de listări și încetinește investițiile în equity
|Volatilitate pe piețele de obligațiuni
|Fluctuații frecvente ale randamentelor și prețurilor obligațiunilor
|Reduce predictibilitatea piețelor și afectează timing-ul IPO-urilor
|Tensiuni geopolitice și incertitudine energetică
|Conflicte și instabilitate în lanțurile de aprovizionare și energie
|Crește aversiunea la risc și determină amânarea listărilor publice
Aceste elemente reduc apetitul investitorilor pentru active riscante, inclusiv IPO-uri, amplificând impactul potențial al unei listări de dimensiunea SpaceX.
IPO-ul SpaceX nu vine izolat. Piața anticipează și alte listări majore din zona tehnologiei avansate și inteligenței artificiale, inclusiv:
- OpenAI
- Anthropic
- Cerebras Systems
Împreună, aceste companii pot genera un val de cerere pentru capital fără precedent, forțând investitorii instituționali să prioritizeze selecția și să redistribuie expunerea în portofolii.
Posibil risc de „indigestie” pe piețele de acțiuni
Managerii de investiții avertizează că intrarea simultană a mai multor IPO-uri gigant poate produce o fază temporară de „market indigestion”.
Acest fenomen apare atunci când:
- oferta de acțiuni noi depășește capacitatea de absorbție a pieței
- investitorii sunt forțați să vândă active existente pentru a finanța alocările IPO
- apar corecții pe acțiunile deja listate, în special în segmentele concentrate
În SUA, unde câteva companii domină indicii bursieri, acest efect poate fi amplificat.
Într-un astfel de context, mai multe companii ar putea amâna listările planificate, așteptând:
- stabilizarea dobânzilor
- reducerea volatilității
- absorbția IPO-urilor majore din tehnologie
- reluarea fluxurilor consistente de capital către equity markets
Pentru Europa, acest lucru poate însemna o perioadă prelungită de stagnare în zona IPO.
