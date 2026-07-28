Fitch trage un semnal de alarmă: investițiile AI ar putea declanșa o corecție pe piețe

Boom-ul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI) aduce oportunități uriașe, dar și riscuri pentru economia globală. Agenția Fitch avertizează că investițiile record în AI, estimate la 700 de miliarde de dolari în 2026 pentru marile companii tehnologice, ar putea genera o corecție de piață, pe fondul incertitudinilor privind profiturile viitoare și evoluția sectorului.

Boom-ul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI) și riscul unei eventuale corecții a pieței au devenit unele dintre cele mai importante riscuri globale pentru piețele de credit, avertizează agenția de evaluare financiară Fitch Ratings. Potrivit analizei sale trimestriale „Perspectivele globale de risc”, creșterea spectaculoasă a evaluărilor companiilor tehnologice și investițiile record în infrastructura AI ar putea duce la o situație în care cheltuielile depășesc randamentele viitoare, încă incerte.

Fitch arată că mediul de creditare este influențat pe termen scurt de două riscuri majore: vulnerabilitatea tot mai mare a piețelor la o corecție determinată de sectorul AI și incertitudinile persistente legate de conflictul dintre SUA și Iran.

Avertismentul agenției vine după ce mai multe autorități globale de reglementare au atras atenția că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale este tot mai strâns legată de evoluția economiei și a piețelor de capital, în special în SUA. Această interdependență ar putea amplifica riscul unor turbulențe pe piețele bursiere.

Investițiile AI au ajuns la un asemenea nivel încât expunerea economiei și a piețelor de capital la astfel de corecții este semnificativă, susține Fitch. Acesta este unul dintre cele mai ferme avertismente formulate până acum de o agenție de rating privind riscurile generate de expansiunea rapidă a sectorului AI.

Temerile investitorilor s-au accentuat după turbulențele înregistrate recent pe bursele asiatice, pe fondul îngrijorărilor privind amploarea investițiilor în inteligență artificială și apariția unei concurențe tot mai puternice din partea companiilor chineze.

Marile companii tehnologice au acumulat deja expuneri financiare semnificative. Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle și SpaceX au emis împreună obligațiuni cu rating de credit ridicat în valoare de 182 de miliarde de dolari. În același timp, cheltuielile de capital ale Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft sunt estimate să crească în acest an cu peste 75%, ajungând la aproximativ 700 de miliarde de dolari, potrivit Fitch.

Agenția estimează că investițiile masive în tehnologie au contribuit direct cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB-ului SUA în primul trimestru al anului. În plus, aprecierea acțiunilor companiilor din domeniul AI a stimulat consumul populației prin efectul de bogăție, însă o eventuală corecție a pieței ar putea avea efecte importante asupra economiei.

Pe lângă riscurile generate de expansiunea rapidă a inteligenței artificiale, Fitch atrage atenția că incertitudinile privind veniturile viitoare ale companiilor din acest sector, evoluția reglementărilor, intensificarea concurenței și posibilele perturbări pe piața muncii ar putea provoca ajustări prelungite și semnificative ale piețelor financiare, cu efecte asupra economiei globale.

Un alt factor de risc identificat de agenția de evaluare financiară îl reprezintă tensiunile geopolitice, în special posibilitatea unei escaladări a conflictului din Iran și riscul unei noi închideri a Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul mondial de energie.

Fitch estimează că ritmul de creștere al economiei mondiale va încetini la 2,4% în 2026. În SUA, inflația ar urma să ajungă la 3,7% până la sfârșitul anului, pe fondul impactului generat de prețurile ridicate ale energiei.

Țările cu niveluri foarte ridicate ale datoriei publice și cu ratinguri „junk” (nerecomandate pentru investiții) sunt considerate cele mai vulnerabile în acest context, potrivit Fitch. Creșterea prețurilor la alimente ar putea complica deciziile de politică monetară, ar putea majora cheltuielile pentru subvenții și ar pune presiune suplimentară asupra finanțelor publice.