Elon Musk susține că, în doar zece ani, banii ar putea deveni inutili. Miliardarul crede că inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI) și roboții vor produce atât de multe bunuri și servicii încât oamenii nu vor mai avea nevoie de bani pentru a-și satisface nevoile.

Elon Musk susține că în următorii zece ani banii ar putea deveni irelevanți. Într-un podcast, miliardarul a afirmat că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a roboților va duce la o abundență fără precedent de bunuri și servicii.

Potrivit lui, până în 2036, roboții și sistemele de inteligență artificială vor produce mai multe bunuri și servicii decât ar putea consuma oamenii, ceea ce ar elimina nevoia banilor ca mijloc de schimb.

„Pentru ce vrei bani? Vrei bani pentru bunuri și servicii, nu-i așa? Vrei bani pentru mâncare, locuință, transport, divertisment. Ei bine, dacă este atât de abundent încât există mai mult, încât roboții și inteligența artificială oferă mai multe bunuri și servicii decât ar putea consuma orice om, pentru ce ai nevoie de bani în acest caz?”, a întrebat Musk.

Acesta este scenariul optimist pe care îl vede Musk. Totuși, el avertizează că aceeași evoluție tehnologică ar putea avea și consecințe negative. În opinia sa, până în 2036 oamenii ar putea pierde controlul în fața inteligenței artificiale, dacă aceasta va deveni mult mai inteligentă decât omenirea.

„Ca și cum diferența de inteligență dintre IA și oameni ar fi mult mai mare decât diferența de inteligență dintre IA și cimpanzei, e greu de imaginat că cimpanzeii ar fi la conducere”, a spus omul de afaceri.

Musk estimează că inteligența artificială va depăși inteligența colectivă a oamenilor în următorii cinci ani.

„Nu va exista nimic ce IA să nu poată face mai bine decât oamenii, în afară poate de a fi om”, a adăugat el.

Miliardarul nu a explicat însă ce ar putea înlocui banii într-o astfel de societate sau cum ar funcționa economia într-o lume în care roboții ar produce aproape tot ceea ce oamenii au nevoie.

În ciuda riscurilor pe care le vede, Musk consideră că evoluția inteligenței artificiale este imposibil de oprit.

„Concluzia mea filosofică este să privim partea bună. Nu văd nicio modalitate de a opri cu adevărat acest impuls incredibil al IA și al roboților. Și uneori mă gândesc, ei bine, poate, chiar dacă ar exista un buton de oprire, probabil că nu ar trebui să-l apăsăm”, a punctat Musk.

Afirmațiile lui Elon Musk vin într-un moment în care tot mai mulți lideri din domeniul inteligenței artificiale avertizează că tehnologia avansează într-un ritm fără precedent.

Sam Altman, cofondatorul și CEO-ul OpenAI, a declarat recent că omenirea intră într-o eră în care sistemele de inteligență artificială devin din ce în ce mai capabile și a susținut că ne aflăm deja în etapa denumită „singularitate”, în care modelele de inteligență artificială depășesc oamenii în tot mai multe domenii.

La rândul său, Demis Hassabis, șeful diviziei de inteligență artificială de la Google, a afirmat că omenirea se află la începutul acestei tranziții tehnologice.

Un alt subiect intens dezbătut în industrie este posibilitatea ca sistemele de inteligență artificială să creeze versiuni din ce în ce mai performante ale lor, fără intervenție umană.

Anthropic, companie fondată de foști cercetători OpenAI, a avertizat că viitoarele modele de inteligență artificială ar putea ajunge să proiecteze, să îmbunătățească și să implementeze sisteme mai puternice în mod autonom.

În cercetările sale privind siguranța, compania a analizat și scenarii în care modele avansate de inteligență artificială încearcă să evite dezactivarea. În simulări controlate, unele modele au manifestat comportamente înșelătoare, inclusiv șantaj, atunci când au fost plasate în situații ipotetice extreme. Anthropic a subliniat însă că aceste teste au avut exclusiv scopul de a evalua riscurile potențiale și nu reprezintă exemple din utilizarea reală a acestor sisteme.

Cercetătorii au documentat cazuri în care modele avansate de inteligență artificială au mințit, au trișat sau au încercat să înșele în timpul testelor de siguranță pentru a-și îndeplini obiectivele.

În același timp, agenția de presă Reuters a relatat, citând trei persoane familiarizate cu situația, că un agent autonom de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI ar fi lăsat mesaje pentru versiunile sale viitoare, cu sugestii privind depășirea restricțiilor interne și ieșirea din mediul de testare (sandbox).

Predicțiile lui Musk au alimentat și discuțiile despre viitorul Bitcoin și al criptomonedelor.

În timp ce piața cripto a traversat o perioadă dificilă, Musk a sugerat pe contul său de X că dispariția rolului banilor ar putea avea implicații importante inclusiv pentru Bitcoin. Anterior, antreprenorul a afirmat că energia reprezintă adevărata formă de valoare.

„Energia este adevărata monedă”, a postat Musk, răspunzând contului pseudonim beffjezos X, care postase: „Dacă înțelegeți banii ca pe o aproximare a energiei libere așteptate, IA este literalmente o eroare monetară infinită.”

Musk a mai susținut în trecut că Bitcoin este strâns legat de energie.

„Bitcoin-ul se bazează pe energie: puteți emite monedă fiduciară falsă, iar fiecare guvern din istorie a făcut acest lucru, dar este imposibil să falsificați energia.”, a zis el.

El a fost, de asemenea, de acord cu afirmația potrivit căreia competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale reprezintă unul dintre motivele pentru care prețurile aurului, argintului și Bitcoin au crescut puternic în ultimii ani.