Strategy a vândut Bitcoin de 216 milioane de dolari. Este cea mai mare tranzacție din istoria companiei

Strategy, compania cunoscută pentru cea mai mare rezervă corporativă de Bitcoin din lume, a realizat cea mai mare vânzare de criptomonede din istoria sa. Decizia marchează o schimbare de strategie pentru grupul condus de Michael Saylor, care ani la rând a susținut că Bitcoin nu ar trebui vândut.

Compania Strategy a anunțat că a vândut Bitcoin în valoare de aproximativ 216 milioane de dolari în ultima săptămână.

Este cea mai mare tranzacție de acest tip realizată de companie de la începutul acumulării de Bitcoin în 2020, când Michael Saylor, pe atunci director general al MicroStrategy, a decis să transforme criptomoneda în principalul activ de rezervă al firmei.

După anunț, acțiunile Strategy au scăzut cu aproape 5% la deschiderea ședinței bursiere, înainte de a recupera o parte din pierderi. Și Bitcoin a reacționat negativ inițial, coborând cu aproape 1%, după care și-a revenit și a depășit din nou pragul de 62.000 de dolari, transmite Fortune.

Vânzarea vine la scurt timp după ce Strategy a anunțat că ar putea lichida Bitcoin în valoare de până la 1,25 miliarde de dolari pentru a-și consolida rezervele de lichidități și pentru a evita emiterea de noi acțiuni.

În luna iunie, compania mai vânduse 32 de Bitcoin, în valoare de aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Reprezentanții Strategy au explicat anterior că astfel de tranzacții au rolul de a întări poziția financiară a companiei și de a reduce presiunea exercitată de piețe.

Decizia contrastează cu mesajele promovate în ultimii ani de Michael Saylor, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Bitcoin.

În octombrie anul trecut, acesta declara public că Bitcoin nu trebuie vândut.

Din 2020 până în prezent, Strategy a acumulat Bitcoin în valoare de aproximativ 52 de miliarde de dolari, echivalentul a aproape 4% din oferta totală de Bitcoin aflată în circulație.

Totuși, compania s-a confruntat cu dificultăți după corecțiile puternice din piața criptomonedelor. Prețul Bitcoin a scăzut cu peste 43% față de nivelurile maxime recente, iar acțiunile Strategy au pierdut peste 37% din valoare în aceeași perioadă.

Pe lângă declinul Bitcoin, Strategy se confruntă și cu dificultăți legate de STRC, acțiunea preferențială emisă de companie pentru finanțarea achizițiilor de criptomonede și plata dividendelor.

Titlul, care fusese promovat ca o investiție stabilă și care avea o valoare de referință de 100 de dolari, se tranzacționează acum în jurul nivelului de 89 de dolari.

Declinul pieței afectează și alte companii care au adoptat modele similare, acumulând cantități importante de active digitale pentru a atrage investitori. Potrivit analiștilor, interesul pentru astfel de strategii s-a redus considerabil în contextul actualei piețe descendente a criptomonedelor.