SpaceX pierde 400 de miliarde de dolari după debutul istoric la bursă. Averea lui Elon Musk a scăzut cu 240 de miliarde într-o săptămână

La doar câteva zile după cea mai mare listare bursieră din istorie, SpaceX traversează o corecție puternică. Acțiunile companiei lui Elon Musk sunt în scădere pentru a patra ședință consecutivă, iar valoarea de piață a companiei s-a redus cu aproximativ 400 de miliarde de dolari față de nivelurile record atinse după debutul pe bursă.

SpaceX a intrat pe bursă la începutul lunii iunie prin cel mai mare IPO din istorie, reușind să atragă inițial 75 de miliarde de dolari. Ulterior, investitorii care au intermediat listarea au cumpărat acțiuni suplimentare în valoare de 10 miliarde de dolari, ceea ce a ridicat suma totală atrasă la peste 85 de miliarde de dolari.

La momentul listării, compania era evaluată la aproximativ 1.800 de miliarde de dolari. În zilele următoare, entuziasmul investitorilor a împins valoarea SpaceX peste 2.700 de miliarde de dolari, depășind temporar giganți precum Microsoft și Amazon.

Acțiunile au urcat cu peste 50% în primele zile de tranzacționare și au atins un maxim intraday de 225 de dolari pe acțiune.

Situația s-a schimbat însă rapid. Acțiunile SpaceX au închis luni la 154,60 dolari și sunt așteptate să deschidă marți în jurul valorii de 150 de dolari, cu aproximativ 30% sub maximul atins săptămâna trecută.

Scăderea abruptă a șters aproximativ 400 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei față de nivelul record înregistrat după listare.

Dacă pierderile estimate înaintea deschiderii pieței se confirmă, capitalizarea bursieră a SpaceX ar urma să coboare spre 1.960 de miliarde de dolari. Chiar și în aceste condiții, compania rămâne evaluată cu aproximativ 160 de miliarde de dolari peste nivelul de la debutul bursier.

Analiștii consideră că o astfel de corecție era de așteptat după creșterile explozive din primele zile.

Chris Beauchamp, analist-șef la IG, a apreciat că revenirea la valori mai apropiate de realitate era inevitabilă și că dimensiunea scăderilor începe să influențeze sentimentul investitorilor la nivel global.

Un rol important în evoluția spectaculoasă a acțiunilor l-au avut investitorii individuali. SpaceX a rezervat aproximativ 20% din oferta publică pentru investitorii de retail și ar fi primit ordine de cumpărare de peste 100 de miliarde de dolari din această categorie.

În primele șapte zile de tranzacționare, volumul mediu zilnic a ajuns la aproape 315 milioane de acțiuni, depășind companii precum Nvidia, Intel sau Marvell Technology.

Mulți investitori au fost atrași de proiectele companiei, de la rachetele reutilizabile și centrele de date spațiale până la ambiția declarată de a construi colonii umane pe Marte.

Specialiștii în finanțe comportamentale spun că SpaceX beneficiază de o combinație rară între un fondator carismatic, o poveste puternică și o viziune care captează imaginația publicului.

Corecția bursieră a afectat și averea lui Elon Musk. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, patrimoniul său a coborât de la un vârf de aproximativ 1,32 trilioane de dolari la 1,08 trilioane de dolari.

În doar o săptămână, averea fondatorului SpaceX s-a redus cu aproximativ 240 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Musk rămâne cel mai bogat om din lume și singura persoană care deține în continuare o avere estimată la peste un trilion de dolari.

Fondatorul companiei controlează aproximativ cinci miliarde de acțiuni SpaceX, ceea ce face ca valoarea averii sale să depindă în mare măsură de evoluția bursieră a companiei.

În ciuda volatilității, mulți investitori consideră că SpaceX reprezintă o oportunitate unică.

Compania este văzută de susținători drept un lider în domenii precum telecomunicațiile prin satelit, infrastructura pentru inteligență artificială, apărarea și industria aerospațială.

Există însă și voci prudente. Unele fonduri de investiții au evitat listarea, argumentând că evaluarea companiei este prea ridicată și că structura de guvernanță ridică semne de întrebare.

Pentru moment, piața rămâne împărțită între cei care consideră SpaceX un eveniment investițional „o dată într-o generație” și cei care avertizează că evaluarea companiei este dificil de justificat prin indicatorii financiari tradiționali.

Indiferent de tabără, listarea SpaceX a devenit deja unul dintre cele mai importante evenimente bursiere ale anului și continuă să atragă atenția investitorilor din întreaga lume.