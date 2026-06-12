Elon Musk, de neoprit. Cât de aproape este de statutul de trilionar

Listarea la bursă a companiei aerospațiale SpaceX îl aduce pe Elon Musk mai aproape ca niciodată de statutul de primul trilionar din lume. La prețul stabilit pentru oferta publică inițială, de 135 de dolari pe acțiune, participația sa în companie este evaluată la aproximativ 688 de miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor, averea totală a lui Elon Musk urcă astfel la 971 de miliarde de dolari. Înainte de anunțul IPO-ului făcut joi, aceeași sursă evalua averea antreprenorului la 696 de miliarde de dolari.

Cea mai mare parte a patrimoniului său provenea deja din deținerea SpaceX. Bloomberg calcula anterior că participația sa valora aproximativ 426 de miliarde de dolari, pe baza unei evaluări a companiei de 1,03 trilioane de dolari.

Restul averii a fost acumulată, în principal, din participațiile deținute la Tesla, Neuralink și The Boring Company, companii care completează portofoliul de afaceri al celui mai bogat om din lume.

Calculele arată că Elon Musk are nevoie de o creștere relativ modestă a averii sale pentru a depăși pragul de un trilion de dolari. În condițiile în care celelalte active și participații își mențin valoarea actuală, pachetul său de acțiuni SpaceX ar trebui să ajungă la aproximativ 717 miliarde de dolari. Pentru atingerea acestui nivel, acțiunile companiei ar trebui să urce la 140,71 dolari după debutul tranzacționării pe Nasdaq.

La momentul listării, Musk va controla aproximativ 39% din acțiunile aflate în circulație ale SpaceX. În plus, el ar putea obține încă aproximativ 10% din companie dacă vor fi îndeplinite anumite obiective de performanță stabilite anterior.

Chiar și fără atingerea pragului simbolic al unui trilion de dolari, diferența dintre Musk și restul clasamentului miliardarilor rămâne uriașă. Conform datelor Bloomberg, cofondatorul Google, Larry Page, ocupă locul secund, cu o avere estimată la 310 miliarde de dolari.

Averea netă a lui Elon Musk a avansat cu 163% în ultimele 12 luni, evoluție susținută în principal de aprecierea valorii SpaceX. Compania și-a majorat semnificativ evaluarea între iulie și decembrie 2025, după ce valoarea sa aproape s-a dublat. Această evoluție a venit după o tranzacție secundară care evalua societatea la aproximativ 800 de miliarde de dolari.

Ulterior, în februarie 2026, SpaceX a fost implicată în fuziunea cu xAI, compania de inteligență artificială fondată de Musk, ceea ce a contribuit suplimentar la creșterea valorii grupului.

Și Tesla a înregistrat o evoluție pozitivă. Acțiunile producătorului de automobile electrice au crescut cu aproximativ 22% în ultimul an, iar participația lui Musk în companie este evaluată în prezent la circa 165 de miliarde de dolari.

În ciuda saltului spectaculos al averii, Elon Musk se află încă la aproximativ 29 de miliarde de dolari de pragul de un trilion. Raportat la dimensiunea patrimoniului său actual, această diferență reprezintă o creștere de aproximativ 3%. Totuși, suma este una uriașă la scară economică, fiind comparabilă cu produsul intern brut al Maltei.

Evoluția din primele ședințe de tranzacționare ale SpaceX va fi urmărită atent de investitori și analiști, deoarece o apreciere relativ redusă a acțiunilor ar putea fi suficientă pentru ca Musk să stabilească un nou record în istoria averilor personale.

SpaceX a atras 75 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială, stabilind un nou record pentru o listare bursieră. Tranzacția evaluează compania aerospațială și tehnologică la aproximativ 1,77 trilioane de dolari. Compania a vândut 555,6 milioane de acțiuni la prețul de 135 de dolari fiecare și urmează să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq sub simbolul SPCX.

La această evaluare, SpaceX intră în rândul celor mai valoroase companii americane și depășește inclusiv Tesla din punct de vedere al valorii de piață. Listarea oferă investitorilor de retail și instituționali prima oportunitate de a cumpăra acțiuni ale unei companii care a evoluat de la un startup specializat în lansări spațiale la un actor major în domenii precum internetul prin satelit, infrastructura spațială și inteligența artificială.

Datele financiare publicate de companie indică venituri de 4,69 miliarde de dolari în primul trimestru, cu 15% peste nivelul consemnat în aceeași perioadă a anului anterior.

La nivelul întregului an 2025, veniturile SpaceX au crescut cu 33%, ajungând la 18,67 miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania nu a trecut încă pe profit. Pierderea netă trimestrială raportată a fost de 4,28 miliarde de dolari.

Totodată, investițiile continuă să crească într-un ritm accelerat. Cheltuielile de capital s-au dublat și au ajuns la 10,1 miliarde de dolari în ultimul trimestru, pe fondul investițiilor masive în inteligență artificială și infrastructură de centre de date dezvoltate prin intermediul xAI.

Pentru investitori, debutul bursier al SpaceX reprezintă un test important privind nivelul de încredere al piețelor în potențialul de creștere al companiei și în capacitatea grupului construit de Elon Musk de a genera valoare pe termen lung.