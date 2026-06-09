OpenAI face o mutare neașteptată. Gigantul din spatele ChatGPT pregătește următorul pas

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, a anunțat luni că a depus documentația necesară pentru o ofertă publică inițială (IPO) în Statele Unite. Mișcarea plasează firma alături de competitorul său Anthropic într-o cursă către piețele publice, într-un moment în care interesul investitorilor pentru inteligența artificială continuă să crească.

Compania nu a oferit detalii privind dimensiunea ofertei, termenii tranzacției sau un calendar precis pentru listare. Reprezentanții OpenAI au transmis că procesul ar putea necesita timp suplimentar, deoarece există o serie de obiective care sunt mai ușor de realizat cât timp firma rămâne privată.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters, OpenAI ar putea urmări o evaluare de până la 1 trilion de dolari la momentul debutului pe bursă. Listarea ar putea avea loc chiar din luna septembrie, dacă planurile actuale vor fi menținute.

O asemenea evaluare ar transforma compania într-unul dintre cele mai importante nume care ajung pe piața publică și ar contribui la formarea unui grup restrâns de firme tehnologice evaluate la peste un trilion de dolari, considerate un test major pentru apetitul investitorilor față de companiile cu ritm accelerat de creștere.

Înaintea OpenAI, SpaceX, compania fondată de Elon Musk, a depus documentele pentru ceea ce ar putea deveni cel mai mare IPO din istorie. Firma urmărește o ofertă publică estimată la 75 de miliarde de dolari, la o evaluare de aproximativ 1,75 trilioane de dolari.

La rândul său, Anthropic, dezvoltatorul asistentului de programare Claude Code, a anunțat pe 1 iunie depunerea confidențială a documentelor pentru listarea la bursă în Statele Unite. Decizia a venit la scurt timp după o rundă de finanțare de 65 de miliarde de dolari, care a evaluat compania la 965 de miliarde de dolari.

„OpenAI menține opțiunile deschise, deoarece Anthropic a depus cererea după o rundă de finanțare imensă”, a declarat Michael Ashley Schulman, partener la Cerity Partners.

Pe piețele de predicție, majoritatea participanților estimau că OpenAI va depune documentele pentru IPO înaintea rivalului său direct, Anthropic, dar nu s-a întâmplat asta.

Listările pregătite de OpenAI și Anthropic sunt privite ca un moment definitoriu pentru industria tehnologică și pentru piețele financiare globale. Inteligența artificială s-a impus rapid drept una dintre cele mai importante teme investiționale ale acestui deceniu.

La începutul anului, OpenAI a anunțat atragerea unei finanțări de 110 miliarde de dolari, evaluarea companiei ajungând la 840 de miliarde de dolari. Printre investitorii importanți se numără SoftBank, Amazon și Nvidia.

Tot atunci, compania a dezvăluit că ChatGPT depășise pragul de 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal și avea peste 50 de milioane de abonați plătitori. Depunerea documentelor pentru IPO vine după renegocierea parteneriatului cu Microsoft, unul dintre primii investitori ai companiei. Schimbările au permis OpenAI să dezvolte colaborări suplimentare cu firme precum Amazon și Google, parte a grupului Alphabet.

Investiția totală de 13 miliarde de dolari realizată de Microsoft începând din 2019 a contribuit semnificativ la dezvoltarea OpenAI și a susținut expansiunea platformei de cloud computing Azure.

În luna martie, compania a anunțat că generează venituri lunare de aproximativ 2 miliarde de dolari. Potrivit datelor prezentate investitorilor, ritmul de creștere este de aproape patru ori mai rapid decât cel înregistrat de companii care au definit etapele de dezvoltare ale internetului și dispozitivelor mobile, inclusiv Alphabet și Meta.

Această evoluție contrastează cu nivelul veniturilor raportate la finalul anului 2024, când cifra trimestrială de afaceri era estimată la aproximativ 1 miliard de dolari. Totuși, conform unei surse familiarizate cu discuțiile purtate cu investitorii, OpenAI nu se așteaptă să atingă profitabilitatea înainte de anul 2030.

Industria creată în jurul inteligenței artificiale generative a devenit tot mai competitivă, iar investitorii urmăresc atent dacă ritmul actual de dezvoltare poate fi susținut pe termen lung.

Anthropic s-a consolidat drept unul dintre cei mai importanți rivali ai OpenAI. Cererea pentru soluțiile bazate pe Claude este în creștere, în special din partea dezvoltatorilor software care utilizează instrumentele companiei pentru activități de programare. Unele organizații folosesc deja modelul Mythos pentru identificarea vulnerabilităților din cod și pentru optimizarea proceselor de dezvoltare software.

În același timp, mai mulți bancheri avertizează că listările de dimensiuni foarte mari ar putea atrage o parte semnificativă din capitalul disponibil pe piață, reducând interesul investitorilor pentru tranzacții mai mici. „Ceea ce OpenAI nu își dorește este ca capitalul de pe piața publică să se epuizeze”, a declarat Gil Luria, director general al DA Davidson.

OpenAI a fost fondată în 2015 ca organizație non-profit orientată spre cercetare. Patru ani mai târziu, compania a creat o entitate cu scop lucrativ pentru a susține costurile tot mai ridicate ale dezvoltării sistemelor de inteligență artificială.

Structura de conducere a atras atenția la finalul anului 2023, când directorul general Sam Altman a fost înlăturat temporar din funcție și reinstalat câteva zile mai târziu, după reacția angajaților și a investitorilor.

În decembrie 2024, OpenAI a prezentat un plan de reorganizare care presupune transformarea într-o corporație de utilitate publică. Compania a argumentat că această schimbare ar facilita accesul la capital și ar reduce o parte dintre limitările impuse de organizația non-profit care o controlează.

Procesul a generat critici din partea lui Elon Musk, unul dintre susținătorii inițiali ai proiectului. Acesta a intentat o acțiune în justiție împotriva OpenAI și a conducerii companiei, susținând că organizația s-a îndepărtat de misiunea sa inițială.

În luna mai, un juriu american a respins argumentele lui Musk și a decis că OpenAI nu poate fi considerată responsabilă față de acesta pentru presupusa abatere de la obiectivul declarat de a dezvolta tehnologii în beneficiul umanității.