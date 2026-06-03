Primul card de credit agent cu inteligență artificială, lansat de Robinhood. Cum funcționează

Robinhood a prezentat recent funcția de card de credit agent, disponibilă pentru deținătorii de carduri Robinhood Gold, alături de opțiunea de tranzacționare agent. Utilizatorii pot conecta un agent AI terț, precum ChatGPT sau Claude, la contul lor Robinhood și îi pot permite să efectueze achiziții sau tranzacții în portofoliul de investiții.

Aceasta înseamnă că inteligența artificială poate efectua totul, de la rezervarea unui restaurant aglomerat până la achiziționarea unui produs atunci când prețul scade sub un prag prestabilit.

„Misiunea noastră a fost întotdeauna să democratizăm finanțele pentru toți, iar acum, această misiune se extinde și la agenții de inteligență artificială”, a declarat Vlad Tenev, CEO al Robinhood.

Compania avertizează însă că există aspecte de luat în considerare înainte de a permite inteligenței artificiale să gestioneze cheltuielile. Cardul de credit agent este conceput pentru a oferi control și siguranță, dar implică responsabilitatea utilizatorului pentru toate tranzacțiile efectuate de agent.

Pentru folosirea cardului, utilizatorul trebuie să conecteze agentul AI la Robinhood Banking MCP și să creeze un card virtual distinct de cardul Robinhood Gold obișnuit.

Agentul nu are acces la numărul real al cardului sau la alte informații sensibile, ci doar la datele cardului virtual, istoricul tranzacțiilor și politicile stabilite de utilizator.

Odată configurat, agentul poate „scana pentru cele mai bune prețuri, monitoriza disponibilitatea și face achiziții automat pe baza instrucțiunilor tale”, conform Robinhood.

De exemplu, un utilizator poate seta agentul să cumpere un zbor dus-întors atunci când prețul scade sub 800 USD. Funcția este momentan disponibilă doar pentru deținătorii de carduri Robinhood Gold aflați pe lista de așteptare și va fi extinsă și la cardul Robinhood Platinum.

Robinhood susține că acest card de credit este „unul dintre primele produse de acest gen” și reflectă tendința tot mai mare de integrare a inteligenței artificiale în deciziile financiare.

Raportul „Starea finanțelor inteligente în 2026” al Plaid arată că 55% dintre americani au folosit AI pentru a-și gestiona finanțele, iar 53% se așteaptă ca tehnologia să reducă incertitudinea în luarea deciziilor financiare.

De asemenea, Asociația Bancherilor de Consum a afirmat că „instrumentele de plată prin agenție au un potențial masiv de a perturba peisajul existent al plăților de consum și de a revoluționa comerțul”.

Alte companii, precum Stripe, folosesc tehnologii similare pentru a permite agenților AI să efectueze plăți folosind token-uri digitale, comparabile cu sistemele Apple Pay sau Google Pay.

Robinhood a creat experiența agentului cu accent pe siguranță, oferind limitarea cheltuielilor și notificări pentru achiziții. Utilizatorii pot aproba fiecare tranzacție sau seta limite lunare pentru cardul agentului. Totuși, chiar și cu aceste măsuri, există riscuri legate de achizițiile automate.

Compania subliniază că utilizatorul este responsabil pentru toate tranzacțiile efectuate de agent. Frauda și achizițiile neautorizate rămân preocupări majore, iar numerele de card virtuale, limitele și notificările constituie singurele garanții existente.

Eva Velasquez, CEO al Centrului de Resurse pentru Furtul de Identitate, a declarat pentru Yahoo Finance: „În acest moment, nu vă conectați conturile financiare la un agent de inteligență artificială. Tehnologia este prea nouă. Implicațiile partajării datelor sunt încă necunoscute.”

Raportul Asociației Bancherilor de Consum menționează că „… consumatorii pot fi răspunzători pentru greșelile pe care le fac agenții lor, iar aceste greșeli ar putea fi costisitoare”, subliniind că noile tehnologii ridică întrebări privind protecția consumatorilor și securitatea plăților prin agenți AI.