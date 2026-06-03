Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison câștigă titlul EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026

Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison, co-fondatori ai companiei Astera Labs din Statele Unite, au fost desemnați câștigătorii prestigiosului premiu EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026. Ceremonia de premiere a avut loc la Salle des Étoiles din Monaco, unde aceștia au fost selectați dintre aproape 5.000 de participanți din 46 de țări și regiuni.

Este pentru a patra oară în cei 26 de ani de istorie a acestui premiu când un câștigător provine din Statele Unite. Cei trei antreprenori și-au construit carierele pe convingerea că conectivitatea reprezintă cheia valorificării întregului potențial al inteligenței artificiale (AI).

În 2017, după experiențe în companii globale de top din domeniul semiconductorilor, Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison au fondat Astera Labs, dedicată dezvoltării de soluții software pentru conectivitate în centrele de date specializate pe AI. Pornind dintr-un garaj din Silicon Valley, compania a depășit provocări legate de standarde tehnice, recrutarea talentelor și finanțarea într-un mediu competitiv.

Astera Labs a devenit un partener de încredere pentru mari jucători din sectorul tehnologic, având în prezent peste 1.000 de angajați în 13 birouri la nivel global, o capitalizare de piață de 54 miliarde de dolari și o rată anuală compusă de creștere de 120% începând cu 2022. După un IPO de succes în 2024, compania continuă să inoveze în infrastructura AI, cu o viziune orientată spre transformarea industriei și îmbunătățirea vieților.

România a fost reprezentată în competiția globală de către Laurențiu Bălașa, CEO, și Marius Iordache, CTO, ai Bible Chat, câștigătorii EY Entrepreneur Of The Year™ România 2025. Bible Chat este o companie inovatoare în tehnologia religioasă, folosind inteligența artificială pentru a sprijini dezvoltarea spirituală, emoțională și mentală a utilizatorilor.

Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România și Moldova, a subliniat importanța inteligenței artificiale ca factor central în construirea unor modele de afaceri scalabile și cu impact global. El a remarcat că atât câștigătorii globali, cât și reprezentanții României, demonstrează potențialul tehnologiei AI de a genera creștere economică și inovație relevantă pe plan internațional.

Reprezentanții Bible Chat au mulțumit EY pentru oportunitatea de a face parte din comunitatea antreprenorială globală, evidențiind că drumul lor a fost construit cu perseverență, asumarea riscurilor și credința în valoarea reală pe care tehnologia o poate aduce oamenilor.

Evenimentul anual organizat de EY celebrează liderii vizionari care modelează viitorul, contribuind la creșterea economică și răspunzând provocărilor globale. Finaliștii sunt evaluați de un juriu independent pe baza spiritului antreprenorial, scopului, creșterii și impactului. În 2026, juriul a fost prezidat de Asif Ramji, fondator și CEO al Venture Worx.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu peste 406.000 de angajați în 700 de birouri din 150 de țări și venituri de aproximativ 53,2 miliarde de dolari în anul fiscal 2025. Prezentă în România din 1992, compania oferă servicii integrate de audit, consultanță fiscală, juridică, strategie și tranzacții prin intermediul a peste 1.000 de angajați în România și Republica Moldova.

EY România are birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău și organizează anual competiția EY Entrepreneur Of The Year™ România, al cărei câștigător reprezintă țara în finala mondială de la Monte Carlo.