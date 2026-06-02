Securitatea digitală este în alertă după ce hackerii au manipulat inteligența artificială de la Instagram pentru a prelua controlul asupra unor conturi celebre, eliminând complet factorul uman din suportul tehnic. În paralel, o nouă panică globală se răspândește online: pot infractorii cibernetici să ne fure amprentele din simple selfie-uri? Experții explică unde se termină mitul și unde începe pericolul real.

Compania Meta a confirmat oficial că a remediat o problemă de securitate critică prin care hackerii au reușit să păcălească instrumentul de suport bazat pe inteligență artificială al platformei Instagram, obținând astfel acces ilegal la conturile altor utilizatori.

Potrivit dovezilor apărute sub formă de capturi de ecran și materiale video distribuite pe rețelele sociale, chatbotul AI al Instagram a permis utilizatorilor rău intenționați să „deturneze” conturi în ultimele zile.

Mecanismul de atac era pe cât de simplu, pe atât de eficient: hackerii își falsificau locația geografică pentru a potrivi profilul victimei, iar apoi solicitau inteligenței artificiale să schimbe adresele de e-mail asociate conturilor respective, generând ulterior noi parole.

Ca reacție la valul de critici, purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a transmis o declarație publică pe platforma X.

„Această problemă a fost rezolvată și securizăm conturile afectate”, a afirmat el.

Cu toate acestea, oficialul Meta a ținut să demonteze anumite zvonuri din spațiul public. Într-un răspuns oferit la o altă postare de pe X, Stone a catalogat afirmațiile conform cărora această vulnerabilitate ar fi fost folosită pentru a sparge conturile unor lideri mondiali ca fiind „complet false”, transmite BBC.

Deși Meta neagă spargerea conturilor unor lideri actuali, publicația de tehnologie 404media a raportat că postările despre această vulnerabilitate au coincis direct „cu o serie de preluări de profil înalt ale unor conturi de Instagram”.

Printre acestea s-a numărat și un cont verificat, utilizat în trecut de Barack Obama în perioada în care acesta se afla la Casa Albă. Contul fostului președinte american ar fi publicat conținut pro-Iran înainte de a fi recuperat de echipa sa de securitate.

Deocamdată nu este clar numărul exact de conturi Instagram care au fost afectate de acest exploit vizibil. Însă, printre cei care au declarat public că au căzut victimă acestui atac se numără și Jane Manchun Wong, un reputat cercetător în securitate cibernetică și fost inginer de securitate chiar în cadrul Meta.

Wong a descris experiența pe contul său de X, explicând că parola sa de Instagram a fost „schimbată fără cunoștința mea” și că a observat în mod repetat tentative succesive de resetare a parolei.

„Destul de îngrijorător”, a adăugat ea.

Incidentul readuce în prim-plan îngrijorările profunde cu privire la impactul sistemelor AI tot mai capabile și mai răspândite asupra datelor și securității utilizatorilor obișnuiți. Clipuri video explicative au arătat exact cum se desfășurau atacurile.

Într-un video distribuit de cercetătorul în securitate Dark Web Informer, se putea observa cum un atacator căuta numele de utilizator al țintei în procesul de recuperare al contului, folosind în același timp un serviciu VPN pentru a simula prezența în locația reală a deținătorului de drept.

După selectarea contului dorit, hackerul trimitea un mesaj către asistentul de suport Meta AI, cerându-i să asocieze un nou e-mail contului și să trimită un cod de verificare. Botul dădea curs cererii fără verificări suplimentare de siguranță, trimițând codul pe e-mailul hackerului. Odată verificat, sistemul genera automat un link pentru schimbarea parolei.

Această automatizare excesivă a lăsat victimele fără nicio pârghie de salvare. Un utilizator nemulțumit a scris pe rețelele sociale că a fost complet imposibil să găsească „suport uman” după ce contul i-a fost spart.

„Am ajuns în punctul în care un AI l-a furat și un altul nu-l poate repara, zero oameni în sistem nicăieri”, a spus el.

Marijus Briedis, directorul tehnologic al NordVPN, a explicat contextul acestei crize.

„Companiile din toate sectoarele apelează din ce în ce mai mult la instrumente de suport AI pentru a înlocui serviciul clienți uman, iar giganții tehnologici precum Meta se află în fruntea acestei revoluții”, afirmă Briedis. Totuși, Briedis a avertizat că atunci când chatboturile AI primesc „prea multă autoritate și prea puțină verificare, pot deveni un risc grav de securitate”. El a subliniat că recuperarea conturilor, fiind una dintre „cele mai sensibile părți ale oricărei platforme”, nu ar trebui „să se bazeze niciodată doar pe proximitate sau comoditate, deoarece persoana care solicită accesul poate să nu fie proprietarul de drept”.

În timp ce vulnerabilitățile AI de pe Instagram sunt o certitudine confirmată, o altă îngrijorare legată de tehnologie a cuprins utilizatorii din mediul online: pot hackerii să îți fure amprentele din fotografiile postate pe rețelele sociale?

Totul a pornit de la postări virale care susțin că infractorii cibernetici pot extrage amprentele digitale ale persoanelor care fac selfie-uri arătând semnul păcii (două degete ridicate), folosind ulterior inteligența artificială pentru a le clarifica. Reacțiile de panică nu au întârziat să apară.

„Opriți AI-ul odată!” a scris un utilizator de Instagram, într-un comentariu care a strâns peste 16.000 de aprecieri. „Este clar o amenințare la adresa umanității și nu este aici pentru a ajuta oamenii obișnuiți.”

Un alt utilizator s-a plâns că va fi nevoit să își schimbe definitiv modul în care își face selfie-urile, relatează CBS News. Totuși, experții în securitate cibernetică îndeamnă la calm și afirmă că o astfel de schimbare radicală de comportament nu este necesară. Deși din punct de vedere tehnic extragerea este posibilă, riscul pentru o persoană obișnuită este extrem de scăzut.

„Ai mai multe șanse să fii lovit de o mașină mâine decât să ți se întâmple asta în timpul vieții”, a declarat Justin Cappos, profesor la Universitatea din New York și expert în securitate cibernetică.

Se pare că panica a fost alimentată inițial de un segment dintr-o emisiune de televiziune chineză din luna aprilie. În cadrul acesteia, un expert a demonstrat cum realizarea unui selfie cu semnul păcii, la o distanță de doar câțiva metri de cameră și cu amprentele la vedere, ar putea permite infractorilor să le extragă digital.

Teoretic, dacă hackerii reușesc, ar putea folosi aceste date biometrice pentru a sparge conturi protejate prin cititoare de amprente. Problema majoră este că, spre deosebire de o parolă clasică, datele biometrice nu pot fi schimbate niciodată.

„Sună ca ceva desprins din romanele de spionaj sau din ‘Misiune Imposibilă’”, a explicat Vyas Sekar, profesor de inginerie electrică și computerizată la Universitatea Carnegie Mellon. „În teorie, este posibil, mai ales dacă oamenii postează imagini la rezoluție înaltă.”

Istoria demonstrează că au existat astfel de cazuri izolate. În 2014, un hacker a susținut că a clonat amprenta Ursulei von der Leyen (pe atunci ministru al Apărării în Germania) folosind fotografii de plan apropiat de la un eveniment de presă.

În același an, o echipă de cercetători de la bursa de criptomonede Kraken a reconstruit o amprentă dintr-o fotografie a unei urme lăsate pe o suprafață, utilizând Photoshop, o imprimantă și lipici.

Cu toate acestea, scenariul rămâne greu de aplicat la scară largă. Chiar dacă un hacker ar obține amprenta digitală a cuiva, pentru a face ceva cu ea ar avea nevoie de acces fizic la scanerul pe care acea amprentă îl deblochează – cum ar fi laptopul personal sau un terminal bancar.