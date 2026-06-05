Care sunt alternativele europene pentru Instagram, X și Facebook. Noile proiecte se confruntă cu platforme care au deja miliarde de utilizatori la nivel global

Pe fondul preocupărilor exprimate de instituțiile europene cu privire la influența marilor platforme de socializare, dezvoltatorii de pe continent încearcă să construiască alternative la rețele precum Instagram, TikTok și X. Deși există deja mai multe proiecte europene, acestea se confruntă cu provocarea de a concura cu platforme superioare, care au deja miliarde de utilizatori la nivel global.

Instagram și Facebook, deținute de Meta, X, rețeaua socială controlată de Elon Musk, și TikTok, deținută de ByteDance, domină piața mondială a rețelelor sociale. Numărul utilizatorilor este impresionant: Instagram are până la 3 miliarde de utilizatori, iar TikTok se apropie de 2 miliarde.

Uniunea Europeană încearcă de mai mulți ani să limiteze influența marilor companii din tehnologie. Pe lângă puterea economică uriașă, instituțiile europene consideră că algoritmii platformelor au un rol important în stabilirea informațiilor care ajung la utilizatori și influențează modul în care aceștia percep realitatea, conform DW.

În dezbaterile europene au fost ridicate probleme legate de combaterea dezinformării, moderarea conținutului, promovarea polarizării și a conținutului extrem prin algoritmi, precum și de protecția datelor personale. De asemenea, există preocupări privind utilizarea datelor pentru publicitate personalizată și pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială ale companiilor.

Mai multe state europene discută în prezent posibilitatea introducerii unor restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale. Un exemplu este Australia, care a introdus deja o astfel de interdicție în decembrie.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a avut numeroase dispute cu marile platforme în legătură cu politicile de moderare a conținutului. După preluarea Twitter de către Elon Musk și transformarea sa în X în 2023, mulți utilizatori și clienți din publicitate au ales să părăsească platforma.

TikTok a fost, la rândul său, în centrul unor controverse privind presupusa apropiere de guvernul chinez și de Partidul Comunist Chinez. Au existat și îngrijorări legate de posibile practici de cenzură. În plus, agențiile europene de securitate au avertizat că TikTok sau ByteDance ar putea stoca date ale utilizatorilor într-o măsură necunoscută. Nu este clar dacă acest lucru se întâmplă și nici în ce scop ar putea fi utilizate astfel de date de către China.

Mai multe platforme dezvoltate în Europa încearcă să ofere utilizatorilor opțiuni diferite. Cea mai cunoscută este Mastodon, platformă creată în Germania și considerată principala alternativă europeană la X.

Franța a lansat PeerTube, dezvoltată de organizația nonprofit Framasoft, ca alternativă la YouTube, serviciul deținut de compania-mamă a Google, Alphabet.

Tot din Franța provine și BeReal, aplicație care a cunoscut o creștere rapidă a popularității în 2022. Conceptul este diferit de cel al rețelelor clasice: utilizatorii pot publica o singură fotografie pe zi, la un moment ales aleatoriu, iar imaginea nu poate fi modificată. Scopul este reducerea dependenței de rețelele sociale.

O altă inițiativă este Eurosky din Țările de Jos, o platformă care oferă acces la rețele sociale independente și stochează datele în mod descentralizat, în conformitate cu normele europene privind protecția datelor.

În Suedia a fost lansată pe 9 mai, de Ziua Europei, platforma W Social. Aceasta se prezintă drept o alternativă la X și pune accent pe utilizatori reali și verificați, pe respectarea legislației europene și pe găzduirea datelor în Europa.

Susținătorii suveranității digitale europene consideră că instituțiile statului ar trebui să utilizeze produse care nu sunt supuse controlului sau accesului unor guverne din afara Europei.

În acest context, Henna Virkkunen, responsabilă de domeniul suveranității tehnologice în cadrul Comisia Europeană, utilizează un cont pe Mastodon încă din iunie 2025.

Mastodon ilustrează cel mai bine diferențele dintre proiectele europene și marile platforme internaționale.

Rețeaua funcționează descentralizat. Datele nu sunt stocate pe un singur server, ci pe mai multe computere administrate de persoane sau instituții independente. Platforma utilizează protocolul ActivityPub, administrat de World Wide Web Consortium, organizație condusă de Tim Berners-Lee.

Mastodon face parte din Fediverse, o rețea formată din numeroase platforme independente, majoritatea europene, din care face parte și PeerTube. Aceste servicii sunt construite pe software open-source, ceea ce le oferă un nivel mai mare de transparență și costuri mai reduse decât multe dintre platformele americane.

Totodată, dezvoltatorii acestor servicii evită fluxurile nesfârșite de recomandări și promovarea conținutului extrem prin algoritmi, măsuri care urmăresc protejarea minorilor și reducerea riscului de dependență.

Principalul avantaj al marilor rețele sociale rămâne numărul foarte mare de utilizatori. Vizibilitatea și succesul unei platforme depind în mare măsură de dimensiunea comunității și de interesul advertiserilor.

În comparație cu rivalii americani și chinezi, platformele europene sunt încă prea mici pentru a avea o relevanță globală similară. De asemenea, configurarea conturilor și interfața sunt adesea considerate mai complicate, iar utilizatorii trebuie să treacă printr-o perioadă de adaptare atunci când aleg să migreze către aceste servicii.

Cu toate acestea, unele dintre proiectele europene au atins deja dimensiuni importante. Mastodon are aproximativ 10 milioane de conturi înregistrate și în jur de 1 milion de utilizatori activi în fiecare lună. În același timp, platformele din ecosistemul PeerTube găzduiesc aproximativ 1 milion de videoclipuri.

Chiar și așa, în prezent nu există semne că alternativele europene ar putea depăși în viitorul apropiat popularitatea și influența competitorilor din Statele Unite și China.