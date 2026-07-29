Miza ascunsă a războiului dintre X și Australia. De ce contestă compania lui Elon Musk noile reguli

Platforma X, deținută de compania lui Elon Musk, a criticat planurile Australiei de aplicare mai strictă a interdicției privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoane sub 16 ani, susținând că noile măsuri ar afecta principiile juridice internaționale și ar oferi autorității de reglementare a internetului competențe prea largi de colectare a informațiilor.

Legea australiană, prima de acest tip la nivel mondial, care interzice crearea și utilizarea conturilor de socializare de către persoanele sub 16 ani, a intrat în vigoare în decembrie anul trecut.

Măsura a atras reacții critice din partea mai multor companii de tehnologie, în special a celor cu sediul în Statele Unite, care operează platforme globale de socializare.

Poziția exprimată de X introduce și o componentă geopolitică în disputa privind reglementarea platformelor online, având în vedere că firma este controlată de Elon Musk, una dintre cele mai cunoscute figuri din industria tehnologiei.

Într-o declarație transmisă unei comisii a Senatului australian, X a afirmat că modificările legislative propuse nu au ținut cont „cuvenit de echitatea procedurală, confidențialitatea, impactul mai larg asupra serviciilor online și economia digitală a Australiei”.

Platforma a criticat propunerile prin care comisarul pentru eSafety ar urma să primească atribuții mai extinse pentru solicitarea de documente și prin care amenzile maxime ar urma să fie majorate până la 99 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 69 de milioane de dolari americani.

Potrivit X, noile prevederi ar putea obliga persoane sau entități din afara Australiei să furnizeze informații și documente doar pe baza unei legături de afiliere cu o companie.

Modificarea legislativă ar fi „în conflict evident” cu principiile juridice internaționale, a susținut compania, avertizând că aceasta ar putea avea efecte asupra relațiilor dintre sistemele juridice ale diferitelor state.

„Amendamentul crește potențialul unui impact sever asupra curtoaziei internaționale”, a declarat X, folosind un concept juridic referitor la respectarea reciprocă între autoritățile și instanțele din state diferite.

Un comitet al Congresului Statelor Unite a solicitat deja comisarului australian pentru siguranță electronică să depună mărturie, susținând că măsurile adoptate de Australia ar putea afecta libertatea de exprimare a cetățenilor americani.

Elon Musk a criticat anterior interdicția australiană, descriind-o într-o postare pe X drept o „modalitate ascunsă de a controla accesul la internet al tuturor australienilor”.

Datele publicate de autoritatea eSafety și studiile realizate după intrarea în vigoare a interdicției indică faptul că o mare parte dintre adolescenții australieni sub 16 ani continuă să aibă conturi pe platformele de socializare.

Autoritatea de reglementare a transmis că analizează posibilitatea inițierii unor proceduri împotriva a cinci platforme, însă susține că activitatea sa este limitată de competențele actuale.

eSafety a precizat că lipsa unor atribuții mai largi privind solicitarea documentelor o pune într-o poziție diferită față de alte autorități de reglementare și o face dependentă de „declarațiile furnizorilor cu privire la propria lor conformitate”.

Autoritatea australiană a mai afirmat că nu poate solicita documente direct de la furnizorii terți de servicii de verificare a vârstei utilizați de platforme, ceea ce a creat bariere „semnificative” în desfășurarea investigațiilor.

DIGI, un grup industrial care reprezintă mai multe companii de tehnologie, a declarat în investigația parlamentară că eSafety dispune deja de atribuții extinse de aplicare a legii, care nu au fost utilizate pe deplin. Organizația a solicitat mai multă claritate privind entitățile care pot fi obligate să furnizeze documente.

Platformele Google, prin serviciul YouTube, și TikTok au transmis separat că nu există în prezent o metodă sigură cunoscută pentru identificarea și eliminarea completă a utilizatorilor minori de pe platformele online.