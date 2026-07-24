Ce ar putea pierde copiii sub 16 ani pe rețelele sociale. Tara care propune noi restricții

Vietnamul intenționează să introducă noi reguli pentru utilizarea rețelelor de socializare de către copii, printr-un proiect de decret care ar obliga platformele să împiedice utilizatorii cu vârste sub 16 ani să posteze conținut, să comenteze sau să reacționeze la materiale publicate online.

Propunerea face parte dintr-o serie de măsuri adoptate sau analizate de mai multe guverne pentru reducerea riscurilor asociate utilizării platformelor sociale de către minori. Potrivit proiectului de decret analizat de Reuters, conturile de socializare ale copiilor sub 16 ani ar trebui să fie create folosind informațiile unui părinte sau ale unui tutore legal.

Acesta ar urma să fie responsabil pentru supravegherea conținutului accesat de copil și a timpului petrecut pe platformele digitale. Noile prevederi ar obliga companiile de socializare să aplice măsuri tehnice pentru identificarea utilizatorilor minori și pentru distribuirea unui conținut considerat potrivit vârstei acestora.

„Obiectivul principal nu este de a interzice sau restricționa excesiv accesul copiilor la rețelele de socializare, ci mai degrabă de a ne asigura că, atunci când copiii utilizează serviciile de socializare, aceștia sunt plasați într-un mediu adecvat vârstei lor și protejați de riscuri nepotrivite”, a declarat joi ministrul adjunct al culturii, Phan Tam, la o reuniune pentru a discuta noile reguli.

Proiectul de decret prevede și obligații suplimentare pentru platformele online în ceea ce privește protejarea datelor și siguranța utilizatorilor copii. Companiile ar trebui să ofere cel mai ridicat nivel de protecție a confidențialității pentru conturile minorilor.

De asemenea, platformele ar urma să identifice, să avertizeze și să blocheze în mod activ accesul la materiale considerate dăunătoare, printre care conținut legat de violență, pornografie, jocuri de noroc, droguri, sinucidere și alte categorii de materiale nepotrivite pentru copii.

Propunerea Vietnamului apare pe fondul preocupărilor internaționale privind siguranța online a minorilor și efectele expunerii la conținut problematic pe platformele sociale. Mai multe state au analizat sau au introdus măsuri pentru limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare.

Marți, legislatorii francezi au aprobat o interdicție privind accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Australia a fost prima țară care a impus o astfel de măsură, iar alte state iau în considerare reguli similare.

Pe lângă utilizarea rețelelor de socializare, proiectul de decret din Vietnam include și prevederi referitoare la jocurile de noroc online accesate de persoane minore.

Potrivit documentului, operatorii de jocuri ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor și să creeze conturi pentru persoanele sub 16 ani prin intermediul unui părinte sau al unui tutore legal. În plus, timpul de joc al copiilor sub 16 ani ar urma să fie limitat la maximum 60 de minute pe zi pentru jocurile oferite de aceeași companie.

Măsurile propuse urmăresc să stabilească reguli mai stricte pentru accesul minorilor la servicii digitale și să impună platformelor responsabilități suplimentare privind verificarea vârstei și protecția utilizatorilor tineri. Proiectul de decret nu a fost încă finalizat și ar putea suferi modificări înainte de adoptarea oficială.