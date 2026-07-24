Suma la care trebuie să ajungi ca să nu mai depinzi de salariu. Metoda FIRE schimbă regulile pensionării

Tot mai mulți oameni încearcă să ajungă la un nivel financiar în care să poată decide dacă vor să muncească sau nu, fără ca plata cheltuielilor zilnice să depindă exclusiv de un salariu. De aici a pornit și mișcarea FIRE, un concept financiar bazat pe economisire constantă, investiții realizate pe termen lung și gestionarea atentă a banilor, cu scopul de a obține independența financiară.

FIRE este acronimul expresiei Financial Independence, Retire Early, tradusă prin independență financiară și pensionare timpurie. Strategia nu presupune în mod obligatoriu abandonarea completă a activității profesionale la o vârstă redusă, ci urmărește crearea unei situații în care veniturile obținute din investiții pot acoperi cheltuielile curente.

Conceptul a devenit cunoscut în anii ’90, odată cu publicarea cărții „Your Money or Your Life”, scrisă de Vicki Robin și Joe Dominguez. Principiul de bază al metodei este analiza modului în care sunt cheltuiți banii și raportarea fiecărei cheltuieli la timpul necesar pentru obținerea venitului respectiv.

Metoda FIRE se bazează pe ideea obținerii independenței financiare printr-o combinație între economisire intensă, investiții pe termen lung și reducerea cheltuielilor. Persoanele care urmează acest model urmăresc să ajungă într-o situație în care nu mai depind exclusiv de un venit lunar pentru a-și acoperi nevoile.

Pentru unii adepți ai mișcării FIRE, obiectivul este pensionarea înainte de vârsta obișnuită, în timp ce alții urmăresc mai degrabă libertatea de a alege dacă vor continua să lucreze, să reducă programul sau să se concentreze pe alte activități.

Cei care aplică această strategie pot economisi o parte semnificativă din venituri, uneori între 50% și 75% anual, menținând un stil de viață cu cheltuieli atent controlate. Banii economisiți sunt direcționați către investiții, cu scopul de a forma un portofoliu care să poată susține cheltuielile viitoare.

Un reper folosit frecvent în comunitatea FIRE este „numărul FIRE”, calculat de regulă la aproximativ 25 de ori valoarea cheltuielilor anuale. De exemplu, o persoană care are nevoie de 100.000 de lei pe an ar urmări acumularea unui portofoliu de aproximativ 2,5 milioane de lei.

După atingerea acestui prag, persoanele care urmează metoda FIRE pot renunța complet la locul de muncă sau pot alege variante mai flexibile, precum activitatea part-time. Veniturile necesare pentru cheltuielile curente provin atunci din retrageri realizate din portofoliul de investiții.

O regulă utilizată frecvent presupune retragerea anuală a aproximativ 3%-4% din valoarea economiilor, cu ajustări ulterioare în funcție de inflație. Scopul este ca banii investiți să poată susține cheltuielile pe termen lung, fără epuizarea rapidă a capitalului.

Pentru menținerea strategiei, adepții FIRE trebuie să urmărească permanent nivelul cheltuielilor și evoluția investițiilor. Portofoliul poate necesita ajustări periodice, în funcție de schimbările piețelor financiare, ale veniturilor sau ale obiectivelor personale.

Metoda FIRE este asociată și cu Regula de 4%, potrivit căreia o persoană poate retrage aproximativ 4% din valoarea portofoliului în primul an de independență financiară. Ulterior, suma retrasă este ajustată în funcție de evoluția inflației.

Această regulă a fost însă concepută în principal pentru persoane care se pensionează la vârsta obișnuită. Pentru cei care vor să își susțină cheltuielile din investiții timp de 40 sau 50 de ani, specialiștii consideră că estimarea poate fi prea optimistă.

În funcție de obiective și de stilul de viață dorit, strategia FIRE are mai multe variante. Lean FIRE este orientată către persoanele care acceptă un nivel redus de cheltuieli și un stil de viață minimalist. La polul opus se află Fat FIRE, destinată celor care vor independență financiară fără reduceri importante ale nivelului de trai și care dispun, de regulă, de venituri mai mari.

O altă variantă este Barista FIRE, care presupune renunțarea la programul clasic de muncă și completarea veniturilor provenite din investiții cu un job part-time sau cu activități independente.

Deși metoda FIRE a devenit mai cunoscută în ultimii ani, pensionarea la o vârstă foarte mică rămâne o situație rar întâlnită. Date citate de Investopedia, pe baza unor cercetări Gallup, arată că majoritatea persoanelor se pensionează în jurul vârstei de 63-65 de ani.

Atingerea independenței financiare depinde de mai mulți factori, printre care nivelul veniturilor, capacitatea de economisire și evoluția investițiilor pe termen lung. Inflația, perioadele de scădere ale piețelor financiare și cheltuielile neprevăzute pot influența momentul în care obiectivul este atins.

Înainte de aplicarea unei astfel de strategii, specialiștii recomandă constituirea unui fond de urgență care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli și realizarea unui plan financiar adaptat situației personale.

Metoda FIRE urmărește crearea unei libertăți financiare prin care timpul poate fi gestionat diferit, fără ca fiecare decizie să depindă exclusiv de venitul lunar obținut din muncă.