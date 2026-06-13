Regula care poate aduce bani în plus la pensie. Totul începe cu 100 de lei pe lună. Dan Sulică: Este aur curat

Mulți români amână investițiile pentru că au impresia că sumele mici nu pot face diferența pe termen lung. În realitate, timpul poate transforma contribuții aparent nesemnificative într-un capital important. În cadrul podcastului „Banii Vorbesc”, Dan Sulică a explicat de ce investițiile începute devreme sunt mult mai valoroase decât cred majoritatea oamenilor și cum poate funcționa efectul acumulării în favoarea celor care au răbdare.

Una dintre cele mai răspândite idei în rândul celor care nu investesc este că au nevoie de sume mari pentru a obține rezultate semnificative.

Dan Sulică spune însă că adevăratul avantaj al investitorilor nu este reprezentat de valoarea contribuției inițiale, ci de perioada de timp în care banii sunt lăsați să lucreze.

Potrivit specialistului, un tânăr care începe să investească la începutul carierei poate beneficia de unul dintre cele mai puternice mecanisme din finanțe: acumularea în timp a câștigurilor generate de investiții.

„Fiecare sută de Euro. Fiecare sută de lei pe lună pe care tu o investești atunci, dată fiind durata timpului extrem de mare, Este aur curat.”

Acesta consideră că mulți oameni subestimează impactul pe care îl poate avea o contribuție lunară aparent modestă atunci când este menținută ani sau chiar decenii.

În opinia lui Dan Sulică, una dintre cele mai mari greșeli este amânarea investițiilor până în momentul în care veniturile devin mai mari.

Mulți oameni spun că vor începe să investească după ce vor obține o promovare, după ce își vor schimba locul de muncă sau după ce vor avea un salariu mai bun.

Problema este că, între timp, pierd ani prețioși în care banii ar fi putut genera randamente și ar fi putut beneficia de efectul acumulării.

Specialistul explică faptul că timpul pierdut este adesea mai important decât diferența dintre sumele investite.

Un investitor care începe mai devreme cu 100 de lei pe lună poate ajunge într-o poziție mai bună decât cineva care începe mult mai târziu cu sume considerabil mai mari.

Dan Sulică spune că persoanele aflate la începutul vieții profesionale au un avantaj pe care nimeni nu îl poate recupera ulterior: timpul.

Acest lucru le permite să își asume un nivel de risc mai ridicat și să urmărească obiective pe termen foarte lung.

„Având un timp foarte lung la dispoziție, îți poți accepta un nivel de risc mai mare. Te poți duce pe o parte mai importantă în acțiuni, să zicem 70-80%.”

Potrivit specialistului, un orizont investițional de 20, 30 sau chiar 40 de ani schimbă complet modul în care trebuie privite fluctuațiile pieței.

Scăderile temporare devin mai puțin importante atunci când obiectivul este construit pe termen lung.

Mulți investitori începători sunt preocupați de randamente și caută permanent investiția care poate aduce cele mai mari câștiguri.

Dan Sulică consideră că această abordare este greșită, mai ales la început.

În primii ani, cea mai mare contribuție la dezvoltarea portofoliului vine din banii economisiți și investiți constant.

„Nu randamentele te vor face mai bogat. Nu ele îți vor crește portofoliu în primii ani, în primii cinci, șapte, opt ani, nu, ci investițiile, banii noi cu care tu vii în fiecare lună.”

Cu alte cuvinte, succesul financiar nu depinde în primul rând de găsirea unei investiții spectaculoase, ci de disciplina de a investi lună de lună.

În cadrul podcastului, Dan Sulică a insistat asupra faptului că investitorul este principalul motor al creșterii portofoliului.

„Tu ești combustibilul portofoliului tău.”

Specialistul spune că oamenii tind să acorde prea multă atenție piețelor și prea puțină atenție propriului comportament financiar.

Capacitatea de a economisi, de a investi regulat și de a continua chiar și în perioadele dificile are un impact mai mare asupra rezultatelor decât încercarea de a anticipa fiecare mișcare a pieței.

Dan Sulică atrage atenția că investițiile financiare nu trebuie separate de dezvoltarea profesională.

În opinia sa, cea mai bună modalitate de a avea mai mulți bani de investit este creșterea valorii personale și profesionale.

„Investiția în educație, sincer, este cea mai bună.”

Acesta consideră că oamenii ar trebui să se concentreze nu doar pe randamentele obținute din investiții, ci și pe creșterea veniturilor active.

„Problema a mult să concentrează direct cum să câștig mai mulți bani, când ar trebui să se gândească cum să-mi cresc eu valoarea ca ce produc societății să fie mai de valoare și în felul ăsta să produc mai mulți bani.”

Mesajul transmis de specialist este simplu: nu trebuie să ai mii de lei pentru a începe să investești. Uneori, 100 de lei investiți constant în fiecare lună pot valora mai mult decât o sumă mare investită târziu. Pentru cei care încep devreme, timpul poate deveni cel mai important aliat în construirea unui capital care să completeze veniturile de la pensie.