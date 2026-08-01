Vești importante pentru românii din această țară. Pensiile cresc din august pentru milioane de beneficiari

Luna august aduce mai multe schimbări pentru beneficiarii de pensii din Germania. Majorarea veniturilor este însoțită de noi contribuții, termene fiscale și reguli privind pensionarea, iar măsurile îi vizează și pe românii care locuiesc și primesc pensie în această țară.

Pensiile din Germania sunt majorate cu 4,24% începând cu ciclul complet de plată din luna august, după ce creșterea decisă de la 1 iulie produce acum efecte integrale. Măsura îi privește și pe românii care au muncit în Germania și beneficiază de pensie din sistemul public german.

Valoarea punctului de pensie a crescut de la 40,79 euro la 42,52 euro. În practică, acest lucru înseamnă un plus de 42,40 euro pe lună pentru o pensie brută de 1.000 de euro și de 63,60 euro pentru o pensie brută de 1.500 de euro.

Pensionarii care au intrat la pensie până în luna martie 2004 și primesc pensia în avans au încasat deja plata aferentă lunii august în data de 31 iulie. Cei care au început să primească pensia din aprilie 2004 încolo vor primi banii la 31 august.

Notificările privind recalcularea și majorarea pensiei au fost expediate până la sfârșitul lunii iulie. Persoanele care nu au primit documentul la începutul lunii august sunt sfătuite să contacteze Casa de Pensii din Germania.

Documentul trebuie analizat cu atenție, deoarece include valoarea pensiei brute, suma rezultată în urma majorării și deducerile aferente contribuțiilor la asigurările de sănătate și de îngrijire. Numărul copiilor eligibili poate reduce contribuția pentru asigurarea de îngrijire, iar notificarea are valoare juridică și poate fi contestată în termen de o lună.

Un alt element care îi privește inclusiv pe românii pensionari din Germania este modificarea contribuției suplimentare percepute de casa de asigurări de sănătate IKK classic.

Începând cu 1 august 2026, contribuția suplimentară crește de la 3,40% la 3,85%. Împreună cu nivelul general de 14,6%, contribuția totală ajunge teoretic la 18,45%. Majorarea se aplică angajaților, persoanelor care desfășoară activități independente și pensionarilor.

Există însă o diferență importantă în ceea ce privește momentul aplicării acestei modificări. Pentru pensionarii asigurați în sistemul public, noua contribuție nu va reduce imediat pensia încasată. Creșterea va fi reflectată în plata pensiei începând din luna octombrie, în timp ce pensiile din august și septembrie vor fi calculate folosind vechea cotă.

La o pensie brută de 1.500 de euro, diferența va fi de aproximativ 3,38 euro pe lună, iar la o pensie de 2.000 de euro va ajunge la aproximativ 4,50 euro. Cei afectați de această majorare au posibilitatea de a denunța contractul cu casa de asigurări prin procedura de reziliere extraordinară.

Luna august aduce și noi posibilități pentru persoanele care ating vârsta legală de pensionare, inclusiv pentru românii care au lucrat suficient timp în Germania și îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația germană.

Persoanele născute în anul 1960 ajung la vârsta standard de pensionare de 66 de ani și 4 luni. În funcție de data exactă a nașterii, acestea pot depune cererea pentru acordarea pensiei începând din luna august, dacă au acumulat minimum cinci ani de contribuții.

Deutsche Rentenversicherung recomandă ca solicitarea să fie depusă cu aproximativ trei luni înainte de data dorită pentru pensionare, deoarece drepturile nu se acordă automat, ci numai în baza unei cereri oficiale.

Tot în această perioadă, persoanele născute în iulie 1963, care au împlinit 63 de ani și au cel puțin 35 de ani de contribuții, pot solicita pensia anticipată. Această variantă presupune însă o diminuare permanentă de până la 13,8%. De asemenea, persoanele cu handicap din generația 1964 pot analiza pensionarea anticipată, cu o reducere de 10,8% dacă aleg ieșirea la pensie la vârsta de 62 de ani.

În luna august intră în vigoare și consecințele expirării termenului pentru depunerea declarației de impozit pe venit aferente anului fiscal 2025, aspect care îi poate afecta și pe românii pensionari din Germania.

Pentru persoanele care nu au apelat la un consultant fiscal, termenul legal a expirat la 31 iulie 2026. Din luna august, declarațiile sunt considerate depuse cu întârziere.

Autoritățile fiscale pot solicita depunerea documentelor, pot estima baza de impozitare și pot aplica o penalizare de minimum 25 de euro pentru fiecare lună de întârziere, potrivit Merkur.

Obligația de a depune declarația nu rezultă automat din încasarea unei pensii de stat. Ea depinde de nivelul venitului impozabil, de existența unor venituri suplimentare, precum pensii private, chirii sau activități profesionale, dar și de cheltuielile deductibile.

Pentru anul fiscal 2025, plafonul neimpozabil este de 12.096 de euro pentru persoanele singure și de 24.192 de euro pentru cupluri. Persoanele care au depășit termenul sunt sfătuite să depună declarația cât mai rapid sau să solicite autorităților fiscale o prelungire motivată a termenului.