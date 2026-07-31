Poți primi bani la bătrânețe chiar dacă nu ai lucrat niciodată. Câți bani pot lua românii din această țară

Persoanele care ajung la vârsta pensionării în Germania pot primi, în anumite condiții, bani chiar dacă nu au avut un loc de muncă în sensul clasic. Reglementările fac însă o diferență clară între pensia legală și ajutorul social acordat la bătrânețe. Informațiile sunt importante și pentru românii care trăiesc și muncesc în Germania, deoarece cele două forme de sprijin sunt acordate după reguli diferite. Confuzia dintre ele continuă să alimenteze numeroase interpretări eronate.

Afirmația potrivit căreia o persoană poate primi bani la bătrânețe fără să fi lucrat niciodată reapare frecvent în spațiul public și generează numeroase interpretări. În realitate, sistemul german face o diferență clară între pensia publică și ajutorul social destinat persoanelor vârstnice care nu au venituri suficiente.

Pensia legală nu este acordată automat tuturor celor care ating vârsta de pensionare. În Germania, obținerea acestui drept presupune, în mod obișnuit, îndeplinirea unei perioade minime de asigurare de cinci ani. Aceasta este realizată, de regulă, prin plata contribuțiilor obligatorii la sistemul public de pensii, dar poate include și alte perioade recunoscute de legislația în vigoare.

Persoanele care nu au plătit niciodată contribuții și nu au acumulat perioade de asigurare recunoscute nu beneficiază, în mod normal, de pensia legală pentru limită de vârstă.

O confuzie întâlnită frecvent este aceea că orice sumă primită după pensionare reprezintă pensie. În realitate, ajutorul social pentru persoanele vârstnice este o prestație distinctă, acordată celor ale căror venituri nu sunt suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de trai.

Acest sprijin trebuie solicitat de persoana interesată și este analizat individual de autorități. El poate fi acordat indiferent dacă beneficiarul încasează sau nu o pensie și indiferent de valoarea acesteia. Prin urmare, primirea unui ajutor financiar la bătrânețe nu înseamnă automat că persoana respectivă beneficiază de pensia publică germană.

Legislația germană prevede și situații în care o persoană poate acumula drepturi la pensie fără să fi avut un loc de muncă tradițional pe întreaga durată a vieții active.

Printre perioadele recunoscute se numără cele dedicate creșterii copiilor, îngrijirii unor membri ai familiei sau plata contribuțiilor voluntare la sistemul public de pensii. În aceste condiții, anumite persoane care nu au avut o carieră profesională continuă pot dobândi, totuși, drepturi la pensia legală.

Problema majoră semnalată de specialiști nu este însă existența acestor excepții, ci nivelul redus al pensiilor pentru persoanele care au lucrat mulți ani în condiții dezavantajoase. Salariile mici, activitatea cu normă redusă, perioadele de întrerupere a muncii sau desfășurarea exclusivă a unor minijoburi duc, în general, la acumularea unor drepturi de pensie mult mai mici.

Situația afectează în special părinții care și-au redus activitatea profesională pentru îngrijirea copiilor, în special mamele, dar și angajații din domeniile în care salariile au rămas reduse pentru perioade îndelungate.

Casa Germană de Pensii (Deutsche Rentenversicherung) recomandă verificarea periodică a contului personal de pensie și clarificarea din timp a tuturor perioadelor de asigurare.

Astfel, persoanele interesate pot verifica dacă intervalele dedicate creșterii copiilor, îngrijirii rudelor sau alte perioade recunoscute de lege au fost înregistrate corect. Potrivit informațiilor publicate de platforma Kununu, această verificare poate evita situațiile în care anumite drepturi nu sunt luate în calcul la stabilirea pensiei.

În funcție de situația fiecărei persoane, veniturile de la pensionare pot fi completate și prin alte forme de economisire sau contribuții, precum pensia ocupațională ori plata unor contribuții voluntare. Conform regulilor actuale, dreptul la pensia legală este stabilit în funcție de perioadele de asigurare acumulate și nu exclusiv de existența unui loc de muncă în sensul clasic al termenului.