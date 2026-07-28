Vârsta de pensionare ar putea crește pentru românii din această țară. Ce grupe de vârstă ar putea munci mai mult

Noile grupe de vârstă care ar putea ieși mai târziu la pensie în Germania au fost incluse într-o simulare bazată pe recomandările Comisiei pentru pensii. Dacă reforma va fi adoptată, vârsta standard de pensionare ar urma să crească după 2031 pentru persoanele născute din 1965 încolo. Măsura i-ar putea afecta și pe românii care muncesc și contribuie la sistemul public de pensii din Germania, una dintre cele mai importante destinații pentru diaspora românească.

Grupele de vârstă născute începând cu anul 1965 ar putea fi primele afectate de o nouă creștere a vârstei standard de pensionare în Germania, potrivit unei simulări bazate pe recomandările Comisiei pentru pensii. În prezent, legislația prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 67 de ani pentru persoanele născute în 1964 sau ulterior, proces care se va încheia în anul 2031.

După acest termen, autoritățile germane analizează posibilitatea unei noi reforme a sistemului public de pensii. Punctul central al propunerilor este continuarea majorării limitei de vârstă pentru pensionare, în funcție de evoluția speranței medii de viață.

Experții din cadrul Comisiei pentru pensii au formulat 33 de recomandări pentru viitorul sistemului, inclusiv măsuri inspirate din modelul suedez. Una dintre cele mai importante propuneri prevede ca vârsta legală de pensionare să fie ajustată automat în funcție de creșterea speranței de viață.

Potrivit recomandărilor Comisiei, după anul 2031 vârsta legală de pensionare ar putea depăși pragul de 67 de ani, iar modificările i-ar viza pe toți cei născuți din 1965 înainte.

Modelul propus introduce așa-numita regulă 2:1. Astfel, pentru fiecare an în care speranța medie de viață crește, perioada de activitate profesională s-ar prelungi cu opt luni, iar perioada estimată de încasare a pensiei ar crește cu patru luni.

Conform prognozelor actuale, această formulă ar conduce la o majorare a vârstei standard de pensionare cu aproximativ șase luni la fiecare zece ani.

În același timp, Comisia recomandă ca fiecare modificare privind limita de pensionare să fie anunțată cu cel puțin cinci ani înainte de intrarea în vigoare, pentru ca persoanele vizate să își poată planifica retragerea din activitate.

Este important de precizat că aceste măsuri nu au fost adoptate de guvernul german și nu produc, în prezent, efecte juridice. Tabelul de mai jos reprezintă o simulare realizată pe baza recomandărilor Comisiei pentru pensii și publicată de chip.de, ilustrând modul în care diferitele generații ar putea fi afectate dacă reforma va fi implementată.