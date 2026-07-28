Vârsta de pensionare ar putea crește pentru românii din această țară. Ce grupe de vârstă ar putea munci mai mult
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Noile grupe de vârstă care ar putea ieși mai târziu la pensie în Germania au fost incluse într-o simulare bazată pe recomandările Comisiei pentru pensii. Dacă reforma va fi adoptată, vârsta standard de pensionare ar urma să crească după 2031 pentru persoanele născute din 1965 încolo. Măsura i-ar putea afecta și pe românii care muncesc și contribuie la sistemul public de pensii din Germania, una dintre cele mai importante destinații pentru diaspora românească.
Grupele de vârstă care ar putea ieși mai târziu la pensie după 2031
Grupele de vârstă născute începând cu anul 1965 ar putea fi primele afectate de o nouă creștere a vârstei standard de pensionare în Germania, potrivit unei simulări bazate pe recomandările Comisiei pentru pensii. În prezent, legislația prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 67 de ani pentru persoanele născute în 1964 sau ulterior, proces care se va încheia în anul 2031.
După acest termen, autoritățile germane analizează posibilitatea unei noi reforme a sistemului public de pensii. Punctul central al propunerilor este continuarea majorării limitei de vârstă pentru pensionare, în funcție de evoluția speranței medii de viață.
Experții din cadrul Comisiei pentru pensii au formulat 33 de recomandări pentru viitorul sistemului, inclusiv măsuri inspirate din modelul suedez. Una dintre cele mai importante propuneri prevede ca vârsta legală de pensionare să fie ajustată automat în funcție de creșterea speranței de viață.
Cum ar urma să funcționeze noul mecanism de calcul al pensionării
Potrivit recomandărilor Comisiei, după anul 2031 vârsta legală de pensionare ar putea depăși pragul de 67 de ani, iar modificările i-ar viza pe toți cei născuți din 1965 înainte.
Modelul propus introduce așa-numita regulă 2:1. Astfel, pentru fiecare an în care speranța medie de viață crește, perioada de activitate profesională s-ar prelungi cu opt luni, iar perioada estimată de încasare a pensiei ar crește cu patru luni.
Conform prognozelor actuale, această formulă ar conduce la o majorare a vârstei standard de pensionare cu aproximativ șase luni la fiecare zece ani.
În același timp, Comisia recomandă ca fiecare modificare privind limita de pensionare să fie anunțată cu cel puțin cinci ani înainte de intrarea în vigoare, pentru ca persoanele vizate să își poată planifica retragerea din activitate.
Tabelul estimativ arată cum s-ar modifica vârsta de pensionare pentru fiecare generație
Este important de precizat că aceste măsuri nu au fost adoptate de guvernul german și nu produc, în prezent, efecte juridice. Tabelul de mai jos reprezintă o simulare realizată pe baza recomandărilor Comisiei pentru pensii și publicată de chip.de, ilustrând modul în care diferitele generații ar putea fi afectate dacă reforma va fi implementată.
|Anul nașterii
|Vârsta standard de pensionare
|Anul pensionării
|1965
|67 de ani și 1 lună
|2032
|1966
|67 de ani și 1 lună
|2033
|1967
|67 de ani și 2 luni
|2034
|1968
|67 de ani și 2 luni
|2035
|1969
|67 de ani și 3 luni
|2036
|1970
|67 de ani și 4 luni
|2037
|1971
|67 de ani și 4 luni
|2038
|1972
|67 de ani și 5 luni
|2039
|1973
|67 de ani și 5 luni
|2040
|1974
|67 de ani și 6 luni
|2041
|1975
|67 de ani și 7 luni
|2042
|1976
|67 de ani și 7 luni
|2043
|1977
|67 de ani și 8 luni
|2044
|1978
|67 de ani și 8 luni
|2045
|1979
|67 de ani și 9 luni
|2046
|1980
|67 de ani și 10 luni
|2047
|1981
|67 de ani și 10 luni
|2048
|1982
|67 de ani și 11 luni
|2049
|1983
|67 de ani și 11 luni
|2050
|1984
|68 de ani
|2052
|1985
|68 de ani și 1 lună
|2053
|1986
|68 de ani și 1 lună
|2054
|1987
|68 de ani și 2 luni
|2055
|1988
|68 de ani și 2 luni
|2056
|1989
|68 de ani și 3 luni
|2057
|1990
|68 de ani și 4 luni
|2058
|1991
|68 de ani și 4 luni
|2059
|1992
|68 de ani și 5 luni
|2060
|1993
|68 de ani și 5 luni
|2061
|1994
|68 de ani și 6 luni
|2062
|1995
|68 de ani și 7 luni
|2063
|1996
|68 de ani și 7 luni
|2064
|1997
|68 de ani și 8 luni
|2065
|1998
|68 de ani și 8 luni
|2066
|1999
|68 de ani și 9 luni
|2067
|2000
|68 de ani și 10 luni
|2068
|2001
|68 de ani și 10 luni
|2069
|2002
|68 de ani și 11 luni
|2070
|2003
|68 de ani și 11 luni
|2071
|2004
|69 de ani
|2073
|2005
|69 de ani și 1 lună
|2074
|2006
|69 de ani și 1 lună
|2075
|2007
|69 de ani și 2 luni
|2076
|2008
|69 de ani și 2 luni
|2077
|2009
|69 de ani și 3 luni
|2078
|2010
|69 de ani și 4 luni
|2079
|2011
|69 de ani și 4 luni
|2080
|2012
|69 de ani și 5 luni
|2081
|2013
|69 de ani și 5 luni
|2082
|2014
|69 de ani și 6 luni
|2083
|2015
|69 de ani și 7 luni
|2084
|2016
|69 de ani și 7 luni
|2085
|2017
|69 de ani și 8 luni
|2086
|2018
|69 de ani și 8 luni
|2087
|2019
|69 de ani și 9 luni
|2088
|2020
|69 de ani și 10 luni
|2089
|2021
|69 de ani și 10 luni
|2090
|2022
|69 de ani și 11 luni
|2091
|2023
|69 de ani și 11 luni
|2092
|2024
|70 de ani
|2094
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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