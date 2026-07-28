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Vârsta de pensionare ar putea crește pentru românii din această țară. Ce grupe de vârstă ar putea munci mai mult

Vârsta de pensionare ar putea crește pentru românii din această țară. Ce grupe de vârstă ar putea munci mai mult

SURSA FOTO: Dreamstime

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 28 iulie 2026, 06:00
Din cuprinsul articolului

Noile grupe de vârstă care ar putea ieși mai târziu la pensie în Germania au fost incluse într-o simulare bazată pe recomandările Comisiei pentru pensii. Dacă reforma va fi adoptată, vârsta standard de pensionare ar urma să crească după 2031 pentru persoanele născute din 1965 încolo. Măsura i-ar putea afecta și pe românii care muncesc și contribuie la sistemul public de pensii din Germania, una dintre cele mai importante destinații pentru diaspora românească.

Grupele de vârstă care ar putea ieși mai târziu la pensie după 2031

Grupele de vârstă născute începând cu anul 1965 ar putea fi primele afectate de o nouă creștere a vârstei standard de pensionare în Germania, potrivit unei simulări bazate pe recomandările Comisiei pentru pensii. În prezent, legislația prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 67 de ani pentru persoanele născute în 1964 sau ulterior, proces care se va încheia în anul 2031.

După acest termen, autoritățile germane analizează posibilitatea unei noi reforme a sistemului public de pensii. Punctul central al propunerilor este continuarea majorării limitei de vârstă pentru pensionare, în funcție de evoluția speranței medii de viață.

Experții din cadrul Comisiei pentru pensii au formulat 33 de recomandări pentru viitorul sistemului, inclusiv măsuri inspirate din modelul suedez. Una dintre cele mai importante propuneri prevede ca vârsta legală de pensionare să fie ajustată automat în funcție de creșterea speranței de viață.

Cum ar urma să funcționeze noul mecanism de calcul al pensionării

Potrivit recomandărilor Comisiei, după anul 2031 vârsta legală de pensionare ar putea depăși pragul de 67 de ani, iar modificările i-ar viza pe toți cei născuți din 1965 înainte.

Modelul propus introduce așa-numita regulă 2:1. Astfel, pentru fiecare an în care speranța medie de viață crește, perioada de activitate profesională s-ar prelungi cu opt luni, iar perioada estimată de încasare a pensiei ar crește cu patru luni.

Conform prognozelor actuale, această formulă ar conduce la o majorare a vârstei standard de pensionare cu aproximativ șase luni la fiecare zece ani.

În același timp, Comisia recomandă ca fiecare modificare privind limita de pensionare să fie anunțată cu cel puțin cinci ani înainte de intrarea în vigoare, pentru ca persoanele vizate să își poată planifica retragerea din activitate.

Tabelul estimativ arată cum s-ar modifica vârsta de pensionare pentru fiecare generație

Este important de precizat că aceste măsuri nu au fost adoptate de guvernul german și nu produc, în prezent, efecte juridice. Tabelul de mai jos reprezintă o simulare realizată pe baza recomandărilor Comisiei pentru pensii și publicată de chip.de, ilustrând modul în care diferitele generații ar putea fi afectate dacă reforma va fi implementată.

Anul nașterii Vârsta standard de pensionare Anul pensionării
1965 67 de ani și 1 lună 2032
1966 67 de ani și 1 lună 2033
1967 67 de ani și 2 luni 2034
1968 67 de ani și 2 luni 2035
1969 67 de ani și 3 luni 2036
1970 67 de ani și 4 luni 2037
1971 67 de ani și 4 luni 2038
1972 67 de ani și 5 luni 2039
1973 67 de ani și 5 luni 2040
1974 67 de ani și 6 luni 2041
1975 67 de ani și 7 luni 2042
1976 67 de ani și 7 luni 2043
1977 67 de ani și 8 luni 2044
1978 67 de ani și 8 luni 2045
1979 67 de ani și 9 luni 2046
1980 67 de ani și 10 luni 2047
1981 67 de ani și 10 luni 2048
1982 67 de ani și 11 luni 2049
1983 67 de ani și 11 luni 2050
1984 68 de ani 2052
1985 68 de ani și 1 lună 2053
1986 68 de ani și 1 lună 2054
1987 68 de ani și 2 luni 2055
1988 68 de ani și 2 luni 2056
1989 68 de ani și 3 luni 2057
1990 68 de ani și 4 luni 2058
1991 68 de ani și 4 luni 2059
1992 68 de ani și 5 luni 2060
1993 68 de ani și 5 luni 2061
1994 68 de ani și 6 luni 2062
1995 68 de ani și 7 luni 2063
1996 68 de ani și 7 luni 2064
1997 68 de ani și 8 luni 2065
1998 68 de ani și 8 luni 2066
1999 68 de ani și 9 luni 2067
2000 68 de ani și 10 luni 2068
2001 68 de ani și 10 luni 2069
2002 68 de ani și 11 luni 2070
2003 68 de ani și 11 luni 2071
2004 69 de ani 2073
2005 69 de ani și 1 lună 2074
2006 69 de ani și 1 lună 2075
2007 69 de ani și 2 luni 2076
2008 69 de ani și 2 luni 2077
2009 69 de ani și 3 luni 2078
2010 69 de ani și 4 luni 2079
2011 69 de ani și 4 luni 2080
2012 69 de ani și 5 luni 2081
2013 69 de ani și 5 luni 2082
2014 69 de ani și 6 luni 2083
2015 69 de ani și 7 luni 2084
2016 69 de ani și 7 luni 2085
2017 69 de ani și 8 luni 2086
2018 69 de ani și 8 luni 2087
2019 69 de ani și 9 luni 2088
2020 69 de ani și 10 luni 2089
2021 69 de ani și 10 luni 2090
2022 69 de ani și 11 luni 2091
2023 69 de ani și 11 luni 2092
2024 70 de ani 2094
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Publicat în: Social

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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