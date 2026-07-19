Germania pregătește un pachet de sprijin energetic de 13,3 miliarde de euro. Companiile și consumatorii ar urma să beneficieze de el în 2027

Guvernul Germaniei intenționează să aloce un pachet de sprijin pentru costurile energiei în valoare de 13,3 miliarde de euro în anul 2027, destinat atât companiilor, cât și consumatorilor. Fondurile vor proveni din Fondul pentru Climă și Transformare (KTF), potrivit Ministerului german al Finanțelor.

Pachetul de măsuri include o subvenție pentru taxele aferente rețelei de energie electrică, precum și măsuri de sprijin pentru industriile cu un consum ridicat de energie. Acestea vor beneficia de o schemă privind prețul energiei electrice pentru industrie și de mecanisme de compensare a costurilor generate de taxarea emisiilor de carbon.

Potrivit planului de afaceri al Fondului pentru Climă și Transformare pentru anul 2027 și al planificării financiare a Guvernului până în 2030, până la sfârșitul deceniului vor fi redirecționate 13,2 miliarde de euro din acest fond către bugetul principal al statului, conform Reuters.

Costurile energiei au crescut semnificativ după izbucnirea războiului cu Iranul, ceea ce a amplificat presiunea asupra industriilor mari consumatoare de energie și asupra întregului sector manufacturier din Germania. Chiar și înainte de conflict, companii germane, inclusiv producători auto și de oțel, avertizau că prețurile ridicate la energie le afectează competitivitatea.

Din totalul fondurilor, peste 5,5 miliarde de euro vor fi alocate pentru acoperirea costurilor taxelor de rețea, alte 5 miliarde de euro vor finanța măsurile de compensare a prețului energiei electrice, iar aproximativ 2,5 miliarde de euro vor fi direcționate către schema privind prețul energiei pentru industrie.

În paralel cu aceste măsuri, Guvernul german va reduce cheltuielile din alte programe finanțate prin Fondul pentru Climă și Transformare.

Ministerul Finanțelor a anunțat că finanțarea programelor din cadrul KTF pentru care nu există deja angajamente ferme va fi redusă, în general, cu 30%, deși unele proiecte vor beneficia de excepții.

Finanțarea acestui program va fi redusă cu 10%, echivalentul a 200 de milioane de euro, până în anul 2029. Angajamentele deja asumate nu vor fi afectate de aceste modificări.

Săptămâna trecută, Guvernul federal a aprobat proiectul bugetului pentru anul 2027 și planificarea financiară până în 2030, însă documentele nu au inclus și planul privind Fondul pentru Climă și Transformare.

În plus, în anul 2027, aproximativ 2,7 miliarde de euro provenite din veniturile generate de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, fonduri care în mod normal ar fi intrat în Fondul pentru Climă și Transformare, vor fi folosite pentru acoperirea deficitului bugetar.

Din cheltuielile totale planificate de 40,3 miliarde de euro ale Fondului pentru Climă și Transformare în anul 2027, suma de 22,5 miliarde de euro este deja rezervată pentru proiecte de modernizare. Planul economic al fondului urmează să fie aprobat de Parlamentul Germaniei împreună cu bugetul federal, la sfârșitul lunii noiembrie.