Uniunea Europeană acordă încă 20 de milioane de euro pentru Venezuela. Ajutorul vine după cutremurele care au provocat peste 4.700 de decese

Uniunea Europeană a anunțat miercuri acordarea unui nou pachet de ajutor umanitar în valoare de 20 de milioane de euro pentru Venezuela, pentru a sprijini eforturile de răspuns după cutremurele puternice produse la sfârșitul lunii iunie.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile europene, fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru achiziția de echipamente medicale și pentru sprijinirea echipelor de căutare și salvare implicate în intervențiile din zonele afectate.

Noul pachet de finanțare se adaugă unui ajutor de 5 milioane de euro aprobat în luna iunie, precum și unei asistențe în valoare de 52 de milioane de euro anunțate pentru Venezuela la începutul acestui an, conform Reuters.

Pe 24 iunie, Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), primul seism a avut magnitudinea de 7,2 și s-a produs la aproximativ 160 de kilometri vest de Caracas. La mai puțin de un minut după acesta a urmat un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7,5.

În urma celor două seisme, bilanțul victimelor a depășit 4.700 de morți, potrivit datelor prezentate de autoritățile europene. Noul sprijin financiar al Uniunii Europene are rolul de a susține intervențiile umanitare și operațiunile desfășurate în zonele afectate de dezastru.

Anunțul făcut astăzi completează sprijinul umanitar acordat anterior de Uniunea Europeană. La sfârșitul lunii iunie a fost aprobat un pachet de asistență în valoare de 5 milioane de euro, iar la începutul acestui an au fost alocate alte 52 de milioane de euro pentru gestionarea consecințelor umanitare generate de criza socioeconomică din această țară. Fondurile europene sunt distribuite exclusiv prin intermediul unor parteneri umanitari, precum agențiile Organizației Națiunilor Unite și organizațiile neguvernamentale internaționale, care colaborează cu organizații locale.

Totodată, în cadrul podului aerian umanitar al Uniunii Europene, lansat în luna iunie, au fost efectuate deja două zboruri finanțate de UE către Venezuela, care au transportat aproape 80 de tone de materiale și provizii esențiale, conform informațiilor transmise de Comisia Europeană.

Prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene au fost mobilizați aproximativ 750 de membri ai echipelor de intervenție și experți din 18 state, alături de ajutoare constând în echipe de căutare și salvare, medicamente, adăposturi și o platformă de telecomunicații prin satelit. De asemenea, serviciul satelitar Copernicus al Uniunii Europene a pus la dispoziție servicii de cartografiere de urgență pentru sprijinirea intervențiilor.