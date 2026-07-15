Tragedie la Bruxelles. Un român a murit, iar altul este în stare gravă după un incendiu în care și-au pierdut viața șase muncitori

Un incendiu produs pe un șantier din centrul Bruxellesului s-a transformat într-o tragedie soldată cu șase morți și mai mulți răniți. Printre victime se află și doi români, unul dintre ei pierzându-și viața, iar celălalt fiind internat în stare gravă.

Tragedia s-a produs într-o clădire aflată în renovare, situată în apropiere de Grand Place, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din capitala Belgiei.

În momentul izbucnirii incendiului, aproximativ 250 de muncitori se aflau pe șantier. Potrivit primelor informații, focul a pornit în interiorul clădirii și s-a extins rapid către zona lifturilor.

În timpul intervenției, un ascensor aflat la etajele superioare a luat foc și s-a prăbușit, surprinzând mai mulți muncitori care lucrau la montarea acestuia.

După stingerea incendiului, echipele de intervenție au efectuat o nouă verificare a clădirii. Pompierii au precizat că accesul în două subsoluri a fost extrem de dificil, însă au reușit să ajungă la unul dintre lifturi, unde au descoperit trupurile mai multor muncitori decedați.

Reprezentanții serviciilor de urgență au explicat că antreprenorului i s-a cerut să verifice prezența tuturor angajaților pentru a stabili dacă mai există persoane dispărute.

Primarul Bruxellesului, Philippe Close, a declarat că incendiul părea inițial unul de proporții reduse, însă situația s-a agravat foarte rapid, fiind necesară evacuarea tuturor muncitorilor aflați pe șantier.

Unul dintre muncitorii aflați în clădire a povestit că lucra la primul etaj când a observat fumul care devenea tot mai dens.

Acesta a spus că i-a avertizat imediat pe colegi să evacueze clădirea și că, potrivit informațiilor aflate ulterior, incendiul ar fi izbucnit la etajul al doilea înainte de a se extinde către lifturi, unul dintre acestea prăbușindu-se.

Autoritățile au confirmat că printre victime se află un bărbat născut la Cernăuți, care avea dublă cetățenie, română și ucraineană.

Un alt român, un tânăr din județul Bacău, a fost transportat la spital în stare gravă, după ce a suferit arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corpului.

Medicii au explicat că perioada imediat următoare este decisivă pentru supraviețuirea pacientului. Dacă starea acestuia va permite, tratamentul va continua cu intervenții de grefare a pielii și cu un proces de recuperare de lungă durată.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat oficial că printre victimele incendiului se află cetățeni români. La rândul său, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedia din Bruxelles.

Șeful statului a declarat că a aflat cu tristețe despre incendiul produs în capitala Belgiei, a confirmat decesul unui cetățean român și a transmis gânduri de susținere tânărului român aflat în stare gravă, precum și familiei acestuia.

Totodată, președintele a adresat condoleanțe familiilor îndoliate și le-a urat însănătoșire grabnică tuturor persoanelor rănite.

„Am fost întristat să aflu despre tragicul incendiu izbucnit într-o clădire din centrul Bruxellesului. Printre cei șase muncitori care și-au pierdut viața se află un cetățean român. Un alt tânăr român este internat în spital cu răni grave. Gândurile mele se îndreaptă către el și familia sa, în timp ce luptă pentru a se recupera. Le doresc însănătoșire grabnică tuturor răniților și transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate”, a scris Nicușor Dan.

Anchetatorii belgieni încearcă acum să stabilească modul în care a izbucnit incendiul și dacă pe șantier au fost respectate toate normele privind securitatea și sănătatea în muncă.

Regele Belgiei s-a deplasat la locul tragediei, unde a ținut un moment de reculegere și a inspectat zona în care s-a produs incendiul.