Un avion privat s-a prăbușit sâmbătă în apropierea aeroportului din Paipa, în departamentul Boyaca, provocând moartea tuturor celor șase persoane aflate la bord. Printre victime se numără Yeison Orlando Jimenez Galeano, un artist columbian de 34 de ani, extrem de apreciat pentru muzica sa cu influențe mexicane.

Potrivit autorităților, aparatul de zbor nu a reușit să câștige altitudine imediat după decolare, prăbușindu-se la capătul pistei și luând foc instantaneu. Echipele de intervenție au ajuns rapid la locul tragediei, însă violența impactului și incendiul au făcut imposibilă salvarea pasagerilor.

Jimenez, cunoscut pentru interpretările sale de „ranchera” și „corridos”, se întorcea împreună cu echipa sa de la un concert în Boyaca, având programate alte spectacole în aceeași zi în Medellin și Marinilla. Artistul acumulase milioane de fani pe platforme digitale precum YouTube și Spotify, iar dispariția sa bruscă a lăsat un gol în comunitatea muzicală columbiană.

Investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele prăbușirii, iar autoritățile locale au transmis condoleanțe familiilor și apropiaților victimelor.

Yeison Orlando Jiménez Galeano s-a născut pe 26 iulie 1991 în Manzanares, Caldas, și a devenit una dintre cele mai influente voci ale muzicii populare columbiene, trecând printr-o copilărie dificilă înainte de a ajunge la faimă.

Artistul a crescut într-o familie de comercianți, dar copilăria sa a fost umbrită de instabilitate domestică și probleme legate de alcoolul părinților. După destrămarea familiei, Yeison s-a mutat la Bogotá împreună cu mama și sora sa. În capitală, a muncit timp de cinci ani ca portor la piața Corabastos, perioada în care a trecut prin probleme de dependență, un accident vascular cerebral și chiar o perioadă de arest la domiciliu pentru incidente legale.

În ciuda acestor greutăți, pasiunea pentru muzică i-a rămas constantă. A început să compună la 13 ani și a economisit banii câștigați pentru a-și finanța primele înregistrări profesionale.

Cariera sa de succes a debutat în 2013 cu piesa „Te Deseo Lo Mejor” de pe albumul său de debut. Yeison Jiménez a revitalizat genul „música popular”, combinând ranchera tradițională cu influențe moderne, iar în 2024 a devenit primul artist din acest gen care a epuizat biletele la un concert solo în Movistar Arena din Bogotá.

În paralel cu muzica, a fost antreprenor în domeniul creșterii animalelor și al hipismului și a apărut ca jurat în emisiunea de televiziune Yo Me Llamo în 2021.

Înainte de tragedie, artistul povestise într-un podcast despre vise și premoniții în care se vedea murind într-un accident de avion. Ultima sa postare pe Instagram, cu doar câteva ore înainte de zbor, suna aproape profetic: „Întotdeauna umil, pentru că ceea ce îți dă Dumnezeu poate să ți-l ia la fel de ușor.”