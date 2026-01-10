În 2026, șoferii din România sunt obligați să respecte un set de norme tehnice și de siguranță privind dotările obligatorii ale autovehiculelor. Deși regulile nu sunt noi, aplicarea lor rămâne strictă, iar lipsa unor echipamente esențiale poate duce la amenzi consistente, reținerea certificatului de înmatriculare sau chiar oprirea vehiculului din circulație până la remedierea problemelor.

Scopul acestor obligații este reducerea riscurilor în trafic, asigurarea intervențiilor rapide în cazul accidentelor și prevenirea blocajelor rutiere în condiții meteorologice dificile.

Orice autovehicul înmatriculat în România care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipat cu:

-trusă sanitară de prim-ajutor, completă, valabilă și conformă standardelor;

-două triunghiuri reflectorizante, omologate conform normelor europene;

-stingător de incendiu, funcțional, sigilat și cu aviz valabil.

Aceste echipamente trebuie păstrate accesibil, de regulă în portbagajul mașinii, și prezentate la cererea poliției rutiere.

Obligațiile se aplică atât autoturismelor personale, cât și vehiculelor comerciale, de transport marfă sau transport pasageri.

Vehiculele cu masa totală de peste 3,5 tone au cerințe suplimentare. Șoferul trebuie să aibă:

-vestă reflectorizantă, care asigură vizibilitatea în cazul opririi pe marginea drumului;

-lanțuri antiderapante, obligatorii în condiții de zăpadă, gheață sau polei.

Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amenzi cuprinse între 810 lei și 1.012,5 lei, iar în situații grave poliția poate obliga șoferul să nu își continue deplasarea.

În plus, indiferent de masa vehiculului, anvelopele de iarnă sunt obligatorii ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Nu există o dată fixă în calendar, ci se ține cont exclusiv de starea drumului.

Amenzile pentru lipsa anvelopelor adecvate sunt mult mai ridicate — între 1.822,5 lei și 4.050 lei — iar certificatul de înmatriculare este reținut pe loc, ceea ce face imposibilă continuarea deplasării.

Autoritățile atrag atenția că respectarea dotărilor obligatorii nu este suficientă dacă mașina prezintă defecțiuni tehnice care pot pune în pericol traficul. Printre elementele verificate frecvent în controalele rutiere și RAR se numără:

-sistemul de iluminare (faruri, stopuri, semnalizări, avarii);

-instalația de frânare și direcție;

-funcționarea centurilor de siguranță pe toate locurile prevăzute;

-airbag-urile active pentru vehiculele echipate din fabrică;

-parbrizul fără fisuri majore care afectează câmpul vizual;

-toba de eșapament și sistemul de evacuare fără defecțiuni.

Orice modificare neomologată — de la evacuări sportive până la becuri LED montate ilegal — poate atrage sancțiuni, inclusiv retragerea talonului până la verificarea tehnică la Registrul Auto Român.

De ce sunt importante aceste reguli

Dotările obligatorii au un rol clar stabilit: stingătorul poate limita un incendiu la compartimentul motor, triunghiurile avertizează ceilalți participanți la trafic în caz de avarie, iar trusa medicală poate face diferența între viață și moarte în primele minute după un accident.

În contextul iernilor imprevizibile și al creșterii traficului rutier, autoritățile insistă asupra prevenției, mai ales în zonele montane și pe traseele aglomerate.