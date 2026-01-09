Pe măsură ce tranziția spre mobilitate sustenabilă accelerează în UE, modul în care statele îşi taxează autoturismele – la achiziţie, anual sau pentru utilizarea infrastructurii – evoluează constant. În 2026, şoferii din Europa întâlnesc diferenţe considerabile în ceea ce priveşte impozitul datorat: de la formule bazate exclusiv pe capacitatea motorului sau norma de poluare până la sisteme care încurajează maşinile electrice și penalizează emisiile ridicate.

În Spania, proprietarii de autoturisme plătesc în principal două tipuri de taxe:

Impozitul de înmatriculare (Impuesto de Matriculación) – se plătește o singură dată la achiziţie și variază semnificativ în funcţie de emisiile de CO₂: de la 0% pentru mașinile cu emisii reduse până la ~14,75% din prețul de vânzare pentru cele mai poluante modele.

Taxa anuală de circulație (IVTM) – un impozit municipal calculat în funcţie de puterea fiscală a vehiculului, cu sume care pot merge de la ~20 € până la peste 200 € pe an în orașele mari.

Suport fiscal: Prin sistemul de înmatriculare, autoritățile încurajează treptat achiziția de vehicule eficiente și electrice. În ansamblu, Spania rămâne însă sub media UE în ceea ce privește veniturile fiscale pe autoturism.

Italia aplică un impozit anual de circulaţie, cunoscut drept “bollo auto”, stabilit de autoritățile regionale.

Taxa se bazează pe puterea motorului (cai putere sau kW) și norma de poluare a maşinii.

În multe regiuni, tarifele sunt între ~2,50 € și 2,90 €/CP, ceea ce înseamnă că o maşină de 100 CP plătește anual circa 250–290 €.

Pentru vehicule electrice și hibrid, multe regiuni aplică reduceri sau scutiri temporare.

Pe lângă bollo auto, şoferii italieni plătesc taxe de autostradă, care variază în funcţie de distanţă și clasa vehiculului. În total, Italia colectează venituri fiscale auto peste media UE, reflectând o combinaţie de taxare pe proprietate și pe utilizarea infrastructurii.

România se distinge printr-un sistem simplificat de impozitare anuală, calculat în principal în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și clasa de poluare (Euro 1–6). Formula generală folosește tarife pe intervale de capacitate, iar autorităţile locale pot ajusta valorile în limitele legale.

Exemplu orientativ: o maşină de 1.6–2.0 litri poate plăti anual în jur de ~200–300 lei, în funcţie de an și localitate.

Vehicule electrice și hibride beneficiază de reduceri semnificative sau chiar scutiri, în funcţie de politicile locale.

Comparativ cu țările vest-europene, România are o povară fiscală foarte redusă per vehicul, reflectată în veniturile fiscale mai mici colectate din această categorie.

Franţa practică un model fiscal detaliat care combină taxa la achiziție cu un impozit anual bazat pe emisii CO₂:

Vehiculele cu emisii mai mari plătesc penalizări (malus), iar cele eficiente pot primi bonusuri.

Taxa anuală poate include costuri suplimentare pentru fiecare gram de CO₂ peste anumite praguri, ceea ce înseamnă că maşinile puternic poluante ajung să plătească semnificativ mai mult.

Franţa se situează printre țările cu cele mai ridicate venituri fiscale pe autoturism din UE, reflectând atât nivelul taxelor cât și complexitatea sistemului de mediu.

Bulgaria aplică un impozit auto anual stabilit la nivel municipal în funcţie de caracteristicile vehiculului (tip, putere, capacitate), ceea ce duce la variaţii locale semnificative. În plus, Bulgaria are un sistem de vignete obligatorii pentru circulația pe drumurile publice și autostrăzi, cu tarife periodice (de exemplu anual) care se adaugă la impozitul auto.

În ansamblu, Bulgaria rămâne una dintre țările cu povară fiscală auto relativ redusă în UE.

Germania aplică o taxă anuală (Kraftfahrzeugsteuer) calculată pe baza capacităţii motorului, tipului de carburant și emisii de CO₂:

Benzină: ~2 € pentru fiecare 100 cm³ de capacitate.

Motorină: ~9,50 € pentru fiecare 100 cm³.

Pe lângă aceasta, se adaugă o componentă de CO₂: pentru maşinile care depășesc un nivel minim de emisii (de obicei 95 g/km), se plătesc ~2–4 €/gram de CO₂/km peste praguri stabilite.

Mașinile electrice sunt scutite de impozit auto până la finalul anului 2035 (pentru cele noi înmatriculate până în 2030 pot fi scutite pentru 10 ani).

Taxa germană se plătește anual în avans prin debit direct și se recalculază dacă vehiculul este modificat sau transferat.