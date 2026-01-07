Posesorii de mașini hibride ajung să plătească impozite mai mari decât românii care au mașini vechi și foarte poluante. Noul mod de calcul al impozitului auto i-a nemulțumit pe mulți șoferi.

Deși sunt considerate mai bune pentru mediu, mașinile hibride sunt taxate mai dur decât autoturismele de peste 20 de ani. Diferențele sunt mari. În unele cazuri, impozitul pentru o mașină modernă este de trei sau chiar patru ori mai mare decât pentru una veche.

De exemplu, în București, un șofer cu mașină hibrid plătea anul trecut 145 de lei. În 2024, impozitul lui a crescut la 2.244 de lei, adică de peste 15 ori mai mult. Astfel de creșteri apar și în alte orașe.

În funcție de motor și alte caracteristici, impozitul pentru o mașină hibrid poate ajunge la peste 2.000 de lei. În unele situații, taxele au crescut cu peste 1.000%, iar uneori chiar cu 3.000%.

Până la sfârșitul anului 2025, multe primării ofereau reduceri mari, de până la 95%, pentru mașinile hibride. De la 1 ianuarie, regulile s-au schimbat complet. Acum, impozitul se calculează în funcție de motor, nivelul de poluare și valoarea mașinii. Cei mai afectați sunt proprietarii de mașini hibride, care au pierdut facilitățile fiscale de care beneficiau înainte.

După noile reguli, mașinile vechi ajung să plătească impozite la fel de mici sau chiar mai mici decât cele moderne. De exemplu, o mașină hibrid cu motor de 3 litri poate avea un impozit de până la 2.200 de lei pe an. În schimb, o mașină foarte veche, non-euro, cu motor mai mare de 1,6 litri, plătește doar 260 de lei pe an.

Această diferență este greu de înțeles, mai ales că Europa încurajează folosirea mașinilor mai puțin poluante. Noile reguli îi dezavantajează pe șoferii care au ales mașini mai curate, iar pe cei cu mașini vechi și poluante îi lasă cu taxe mici.

Valoarea totală a mașinilor electrice și hibride de pe Autovit.ro a crescut de la peste 179,6 milioane euro în iunie 2024 – august 2024 la 185,8 milioane euro în iunie 2025 – august 2025, înregistrând o evoluție de +3,5%. Numărul anunțurilor pentru această categorie a cunoscut o creștere de 7,6%. Iunie 2025 a fost cea mai prolifică lună (+26,8%).

Toyota rămâne marca favorită a românilor (1.200 anunțuri și peste 732.500 de vizite în 2025), însă BMW are cea mai mare creștere procentuală a anunțurilor (+27,9%). Renault și Kia își fac intrarea în top 10. Toyota Corolla ocupă primul loc în 2025, cu un salt de +51% a numărului anunțurilor în platformă. 25% creștere pentru hibride plug-in – categoria cu cea mai mare expansiune anul acesta.