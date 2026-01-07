Impozitul pentru autoturisme a fost majorat în 2026 la Ploiești, ca urmare a măsurilor bugetar-fiscale aprobate la nivel național și transpuse prin hotărâre locală.

Noua formulă de calcul introduce un criteriu suplimentar față de anii anteriori, astfel că impozitul nu mai este stabilit exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică, ci ia în considerare și norma de poluare a vehiculului, ceea ce duce la creșteri semnificative pentru anumite categorii de autoturisme.

Potrivit reprezentanților Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, dacă în 2025 impozitul auto a fost majorat cu aproximativ 15%, în 2026 impactul este mai mare, în special pentru mașinile mai vechi sau mai poluante.

Directorul SPFL Ploiești, Simona Dolniceanu, a explicat că introducerea normei de poluare în calcul a condus la valori mai ridicate ale impozitului, inclusiv pentru autoturismele cu capacitate cilindrică redusă, potrivit Observatorul Prahovean.

Astfel, pentru un autoturism cu motor sub 1.600 cmc, care în 2025 a avut un impozit de 100 de lei, taxa ajunge în 2026 la 156 de lei în cazul vehiculelor non-euro sau încadrate în normele Euro 0 – Euro 3.

„Dacă în 2025 pentru un autoturism cu o capacitate sub 1600 cmc impozitul a fost de 100 de lei, în 2026, prin introducerea în calcul a normei de poluare, pentru autoturismele non – euro, respectiv euro 0 – euro 3, impozitul va fi de 156 lei”, a explicat Simona Dolniceanu.

Calculul impozitului auto se face, începând cu 2026, pe baza unei formule care ține cont de raportul dintre capacitatea cilindrică și 200 cmc, înmulțit cu un nivel stabilit în funcție de norma de poluare. La acest rezultat se aplică o serie de cote adiționale, aprobate de autoritățile locale, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Pentru autoturismele cu capacitatea cuprinsă între 1.600 și 2.000 cmc inclusiv, se aplică o cotă adițională de 23,1%. Autoturismele cu motoare între 2.001 și 2.600 cmc sunt taxate suplimentar cu 58,66%, iar cele cu capacitatea între 2.601 și 3.000 cmc suportă o cotă adițională de 63,26%.

Pentru vehiculele cu motoare mai mari de 3.001 cmc, cota ajunge la 71,42%. De asemenea, autobuzele, autocarele și microbuzele sunt impozitate cu o cotă adițională de 55,91%, iar vehiculele fără capacitate cilindrică evidențiată sunt încadrate la același nivel maxim de 71,42%.

În cazul autoturismelor Euro 6, calculele realizate de SPFL Ploiești arată că impozitul anual va fi de 132 de lei. Pentru autoturismele hibride, nivelul taxei depinde de emisiile de CO2.

Vehiculele hibride cu emisii mai mari de 50 g/km datorează impozitul integral, în timp ce cele cu emisii egale sau mai mici de acest prag beneficiază de o reducere anuală de 33 de lei.

O schimbare importantă apare și pentru autoturismele electrice. Dacă în 2025 acestea au fost scutite de impozit, în 2026 proprietarii vor plăti o taxă fixă de 40 de lei pe an, indiferent de model.

În ceea ce privește remorcile, impozitul crește ușor în funcție de tonaj, ajungând, de exemplu, la 16,28 lei pentru cele de până la o tonă și la 115,85 lei pentru cele cu masa totală mai mare de cinci tone.