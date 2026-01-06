Impozitul auto intrat în vigoare la începutul anului 2026 reflectă, dincolo de procente și grile oficiale, o viziune administrativă care s-a schimbat prea puțin în ultimele decenii. Formula de calcul rămâne centrată aproape exclusiv pe capacitatea cilindrică a motorului, un criteriu relevant într-o industrie dominată de motoare clasice, dar tot mai greu de corelat cu realitățile tehnologice actuale.

În contextul unei piețe auto aflate într-o transformare accelerată, acest tip de abordare încearcă să se adapteze noilor tipuri de propulsie, însă o face fragmentar și, în unele cazuri, cu rezultate contrare obiectivelor declarate. Impozitul devine astfel mai degrabă un indicator al vechimii sistemului decât un instrument coerent de politică publică, scriu cei de la techrider.

La nivel declarativ, semnalele par clare. Autoturismele complet electrice beneficiază de un regim fiscal preferențial, cu un impozit fix de 40 de lei, indiferent de putere, dimensiune sau capacitatea bateriei. Un model electric de clasă mică și un SUV electric de peste 500 CP sunt tratați identic din punct de vedere fiscal, mesajul fiind acela că propulsia electrică este direcția susținută de stat.

Dificultățile apar însă în zona intermediară, acolo unde se află vehiculele hibride și plug-in hybrid. Acestea sunt prezentate constant drept soluția realistă pentru următorii ani, însă, în practică, modul în care este aplicat impozitul arată că ele sunt tratate mai degrabă ca o problemă fiscală decât ca o etapă firească a tranziției.

Analiza impactului impozitului auto din 2026 a fost realizată pe baza a două calculatoare distincte de impozit, utilizate pentru verificarea valorilor oficiale și pentru confirmarea rezultatelor. Toate simulările au fost efectuate pentru municipiul București, iar sumele finale includ bonificația de până la 10% acordată contribuabililor care achită integral impozitul până la 31 martie.

Pentru a izola strict efectul impozitului anual, nu a fost luată în calcul taxa pe lux aplicabilă autoturismelor cu o valoare mai mare de 75.000 de euro. Astfel, comparațiile reflectă exclusiv sarcina fiscală anuală asociată mijlocului de transport.

Au fost analizate configurații uzuale, nu excepții de nișă. Motoare de 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, 2.5 și 3.0 litri, în versiuni clasice, hibride și plug-in hybrid acolo unde acestea există în practică, definesc majoritatea parcului auto din România. Acestea sunt exact motorizările întâlnite zilnic pe străzile marilor orașe.

Contextul general amplifică miza. România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie care depășește 15 ani. Milioane de vehicule sunt încadrate în norme de poluare inferioare, iar orice ajustare de impozit este resimțită rapid într-o piață extrem de sensibilă la costuri suplimentare.

Un aspect esențial al formulei de calcul, rar explicat public, este modul în care sunt tratate normele de poluare mai vechi. Autoturismele non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3 sunt încadrate fiscal în aceeași categorie, fără nicio diferențiere. Abia de la norma Euro 4 apar ajustări reale în grila de impozitare.

În același timp, tipul de combustibil nu joacă niciun rol în stabilirea impozitului. Benzina, motorina sau GPL-ul sunt tratate identic, deși impactul lor asupra emisiilor diferă semnificativ. Această omisiune accentuează caracterul depășit al sistemului, în condițiile în care datele privind poluarea sunt bine documentate și ușor accesibile.

Diferențele dintre normele Euro sunt relevante mai ales în ceea ce privește oxizii de azot și particulele fine. Cu toate acestea, până la Euro 3 inclusiv, sistemul fiscal românesc le grupează fără nuanțe, reducând rolul impozitului ca instrument de diferențiere reală în funcție de impactul asupra mediului.

În zona vehiculelor hibride, discrepanțele devin și mai vizibile. Mașinile mild-hybrid și full hybrid sunt tratate identic din punct de vedere fiscal, deși diferențele tehnice dintre ele sunt substanțiale. Un sistem capabil să ruleze electric în mediul urban este încadrat la fel ca unul care oferă doar o asistență minoră motorului termic.

Pentru motoarele de 1.0 și 1.2 litri, variantele plug-in hybrid nu apar în calcule, nu dintr-o decizie administrativă arbitrară, ci pentru că astfel de configurații nu există în utilizarea reală. Absența lor reflectă structura actuală a pieței, nu o excepție fiscală.

Această formulă lovește în special modelele asiatice, în special cele japoneze, unde motoarele aspirate cu cilindree mai mare sunt parte integrantă a arhitecturii hibride. În utilizarea zilnică, aceste mașini consumă puțin și rulează frecvent electric în oraș. În calculul impozitului, însă, contează aproape exclusiv cilindreea, nu modul efectiv de utilizare a energiei.

Privite în ansamblu, rezultatele scot la iveală situații greu de justificat. Autoturisme mai vechi și mai poluante ajung să fie impozitate la niveluri apropiate sau chiar mai mici decât modele moderne, în timp ce hibridele sunt eliminate din zona simbolică de impozitare redusă.

Creșterile sunt semnificative. Vehicule hibride care plăteau anterior 3–4 lei ajung, în funcție de cilindree, la impozite de 80, 100, 200 sau chiar peste 2.000 de lei. Procentual, majorările depășesc frecvent 1.000% și pot ajunge la peste 3.000%, în timp ce diferențele de tratament între norme de poluare rămân limitate.

Ce arată cifrele – impozit auto 2026 (București)

Impozitul auto din 2026 apare astfel nu ca un instrument de mediu adaptat prezentului, ci ca rezultatul unui mecanism vechi, ajustat punctual, care generează tot mai multe anomalii. Până la apariția unui sistem ancorat în realitatea actuală, capabil să țină cont de utilizarea efectivă a vehiculului, de kilometri parcurși sau de accesul diferențiat în funcție de norme, expresia „poluatorul plătește” rămâne mai degrabă teoretică. În forma actuală, impozitul reflectă mai curând ideea de „deținătorul plătește”.