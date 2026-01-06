Pe 1 aprilie se termină schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a avertizat într-un interviu acordat pentru Adevărul că, din cauza lipsei de transparență a instituțiilor, facturile românilor ar putea crește până la 30%. Totuși, el a menționat că există și șansa ca prețurile să scadă, dacă tendința descendentă de pe piețele internaționale va continua.

El a explicat că, în prezent, piața din România pare să ignore scăderea prețurilor de pe bursele internaționale și menține prețul la 0,31 lei/kWh, care este limita maximă permisă de lege. Potrivit lui, toate scenariile sunt posibile: prețurile pot crește, pot rămâne la fel sau pot scădea.

Chisăliță a precizat că există două situații: pe de o parte, unele oferte de anul trecut sunt mai mari decât prețul plafonat; pe de altă parte, pe platforma ANRE, toți furnizorii care vând gaze trebuie să posteze ofertele, iar acolo sunt șase oferte care mențin prețul la plafonul de 0,31 lei/kWh. În același timp, la nivel mondial, tendința generală este de scădere a prețurilor, dacă se iau în calcul și taxele și alte costuri.

Combinând situația locală cu realitățile externe, piața va fi foarte volatilă după 1 aprilie, spune el. Chisăliță a estimat că, pornind de la aceste date, prețul gazelor naturale ar putea varia între o scădere de 5% și o creștere de 30%.

„Încă suntem în ”1X2”, adică, la momentul de față, avem două situații. Dacă ne uităm la puținele oferte care au apărut în piață anul trecut, vedem că aceste oferte vin cu niște prețuri mai mari decât prețul plafonat, dacă luăm prețul plafonat ca reper. Acum, dacă ne uităm, pe de altă parte, la ceea ce se întâmplă în platforma ANRE, în mod normal, toți furnizorii care vând gaze naturale au obligația de a pune oferte în această platformă. Aici vedem că sunt șase oferte și toate sunt la 0,31 lei / kWh, cu TVA inclus, adică exact prețul plafonat. În același timp, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă pe burse și, coroborând cu taxele, tarifele și alte tipuri de costuri suplimentare care sunt atașate prețului de bază al gazului natural, vedem că tendința, la nivel european și chiar mondial, este de scădere. Coroborând toate aceste elemente, revenim la ”unu X doi”. Unu, în sensul în care avem aceste puține oferte care sunt mai mari decât prețul care este, în majoritate, plafonat. X-ul: cele șase oferte care sunt pe comparatorul ANRE, care sunt aceleași. Și doi: aceste tendințe care există la nivel european și mondial. Deci putem să spunem că, plecând de la această situație procentuală, am putea avea o variație de la minus 5% până la plus 30%, așa cum arată analizele, după 1 aprilie 2026, pentru prețul gazelor naturale”, a declarat Chisăliță.

Chisăliță consideră că românii ar trebui să rămână atenți și să urmărească ofertele furnizorilor. El a explicat că, în prezent, toate ofertele de pe comparatorul ANRE sunt aproape identice, așa că oamenii nu pot obține prețuri mai mici dacă schimbă furnizorul. Singurul lucru pe care îl pot face este să fie vigilenți și să aleagă oferta care le aduce cele mai bune beneficii și le oferă siguranță atunci când piața va deveni mai concurențială.

În opinia sa, cea mai mare problemă a sistemului nu sunt cifrele, ci lipsa de comunicare și de acțiune a autorităților, ceea ce blochează piața. Traderii și furnizorii se confruntă cu lipsă de gaze pe burse pentru tranzacții viitoare, ceea ce poate duce la o criză de ofertă.

El a precizat că instituțiile prin tăcerea și așteptarea lor transmit un mesaj că totul este incert pentru 1 aprilie. Aceasta creează riscul ca piața să nu funcționeze normal, fiind blocată de lipsa de gaze atât pentru traderi, importatori și producători, cât și pentru furnizori și clienți.