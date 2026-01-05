Primăria Municipiului Baia Mare anunță că, până la data de 15 ianuarie 2026, este instituită o perioadă de grație pentru toate parcările aflate în administrarea publică a municipiului. Această etapă temporară este gândită ca un interval de acomodare pentru conducătorii auto care utilizează locurile de parcare cu plată din oraș.

În acest interval, Poliția Locală Baia Mare nu va aplica sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de parcare în zonele administrate de municipalitate. Accentul va fi pus pe activități de informare și prevenție, iar agenții vor oferi recomandări directe șoferilor privind modul corect de utilizare a parcărilor publice.

Măsura are un caracter administrativ și urmărește să ofere timp suficient pentru ca cetățenii să înțeleagă reglementările în vigoare și să își achiziționeze abonamentele de parcare necesare. Autoritățile locale subliniază că această perioadă nu anulează obligațiile legale, ci doar amână aplicarea sancțiunilor.

După expirarea termenului de 15 ianuarie 2026, parcările publice vor intra în regim normal de monitorizare. Echipajele Poliției Locale vor verifica respectarea Hotărârii Consiliului Local referitoare la utilizarea parcărilor publice cu plată, iar încălcările vor fi sancționate conform legislației în vigoare.

În paralel cu reglementările privind parcările, Primăria Municipiului Baia Mare informează că, începând de luni, 12 ianuarie 2026, începe oficial campania de încasare a impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs. Băimărenii vor avea la dispoziție mai multe opțiuni pentru efectuarea plăților, atât fizic, cât și online.

Plata la ghișeu va fi posibilă la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 37, precum și la Direcțiile de Taxe și Impozite din străzile Vasile Lucaciu și bulevardul Independenței. De asemenea, contribuabilii se pot adresa Centrului Civic Gării, de pe strada Gării nr. 6. Programul de funcționare diferă în funcție de locație și ziua săptămânii, fiind afișat public pentru a facilita accesul.

Pentru reducerea timpilor de așteptare și evitarea aglomerației, municipalitatea recomandă utilizarea platformei online disponibile pe site-ul oficial www.baiamare.ro, în secțiunea „Plătește – Impozite și taxe”. Această opțiune permite achitarea rapidă a obligațiilor fiscale fără deplasare la ghișee.

Administrația locală subliniază că diversificarea canalelor de plată este parte a unui proces mai amplu de digitalizare, menit să îmbunătățească relația dintre cetățeni și instituțiile publice.

Primăria Municipiului Baia Mare precizează că abonamentele de parcare pentru anul 2026 pot fi achiziționate începând cu data de 5 ianuarie, înainte de încheierea perioadei de grație. Acestea sunt disponibile atât în format fizic, cât și online, pentru a răspunde diferitelor preferințe ale utilizatorilor.

Punctele de vânzare fizică includ sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Public Ambient Urban de pe Aleea Serelor nr. 2, casieria SPAU din incinta Pieței Bilașcu, Direcțiile de Taxe și Impozite, precum și Centrul Civic Gării. Pentru achiziție este necesară prezentarea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Tarifele stabilite pentru abonamentele de parcare sunt de 300 de lei pentru un abonament anual, 200 de lei pentru o perioadă de șase luni și 100 de lei pentru abonamentul lunar. Aceste abonamente sunt valabile pe întreaga rază a municipiului Baia Mare, fără restricții zonale.

În mediul online, abonamentele pot fi cumpărate prin platforma globalpay.ro începând cu 5 ianuarie 2026, iar din 12 ianuarie 2026 și prin intermediul linkului bit.ly/parcarebaiamare.ro. Reprezentanții municipalității recomandă utilizarea canalelor digitale pentru un proces mai rapid și mai eficient, atât în ceea ce privește plata impozitelor, cât și achiziția abonamentelor de parcare.