Apare un nou abonament anual de parcare în București. Cât costă și unde poate fi folosit

Primăria Sectorului 4 a anunțat introducerea unui tarif anual pentru utilizarea parcărilor publice stradale. Noua opțiune costă 593 de lei pe an și oferă acces în toate parcările publice din zona verde administrate de sector, cu anumite excepții.

Măsura vine în contextul în care autoritățile din Capitală extind oferta de locuri de parcare și pregătesc deschiderea unor noi parcări publice de mari dimensiuni începând cu 1 iulie.

Potrivit Primăriei Sectorului 4, persoanele interesate pot solicita și achita noul tarif anual prin intermediul site-ului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

După achitarea sumei de 593 de lei, utilizatorii vor putea parca în toate parcările publice din zona verde. Excepție fac parcările care sunt dotate cu bariere sau cu alte sisteme de restricționare a accesului.

Reprezentanții administrației locale precizează că orice persoană poate beneficia de acest tarif anual, indiferent de domiciliu și indiferent dacă deține sau nu un loc de parcare de reședință.

De asemenea, parcările aflate în zona roșie pot fi utilizate în intervalul orar 20:00 – 08:00 de către cei care au achitat tariful anual.

Autoritățile descriu această variantă drept o alternativă la abonamentele lunare, plata zilnică sau plata pe oră.

În paralel, amintim că, Primăria Capitalei a anunțat că parcările Park&Ride Pantelimon și „Lia Manoliu” vor fi deschise publicului începând cu 1 iulie. Cele două obiective însumează 1.746 de locuri de parcare și au fost construite cu mai mulți ani în urmă, fără a fi utilizate.

Parcarea de la Arena Națională dispune de 1.248 de locuri, dintre care 31 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și alte 31 pentru categoria „mama și copilul”. Accesul se face din Bulevardul Basarabia.

Park&Ride Pantelimon are 498 de locuri de parcare, dintre care șase sunt destinate persoanelor cu dizabilități și alte șase categoriei „mama și copilul”. Accesul este realizat din Șoseaua Pantelimon.

Potrivit Primăriei Municipiului București, ambele parcări beneficiază de pază permanentă, monitorizare video, lifturi, grupuri sanitare, acces pietonal dedicat și scări de evacuare.

Pentru utilizarea celor două parcări au fost stabilite următoarele tarife: 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi, 500 de lei pe lună pentru abonamentul de zonă unică și 50 de lei pe lună pentru abonamentul de tip riveran.

În cazul parcării de la Arena Națională, plata poate fi efectuată prin aplicația Parking București, aplicația Am Parcat, prin scanarea codurilor QR sau la parcometrele instalate în zonă.

Pentru parcarea Park&Ride Pantelimon, plata se poate face momentan prin abonamente de zonă unică și riveran, precum și în numerar la parcometrele amplasate în interior. Autoritățile au anunțat că abonamentele vor putea fi cumpărate prin aplicație începând cu 1 iulie.