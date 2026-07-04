Premieră în România. Bucureștiul va avea un parc tematic dedicat prieteniei româno-americane. Unde va fi construit

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat public proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, un spațiu tematic care urmează să fie amenajat în apropierea Parcului Tudor Arghezi din București. Anunțul a fost făcut chiar în ziua în care Statele Unite ale Americii marchează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

Potrivit informațiilor transmise de edil pe Facebook, noul parc reprezintă un simbol al relațiilor dintre România și Statele Unite și are ca obiectiv promovarea valorilor comune, a respectului reciproc și a prieteniei dintre cele două state. Proiectul a fost prezentat prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele sociale, în care Daniel Băluță a subliniat semnificația aniversării americane și importanța dezvoltării unor proiecte care să consolideze legăturile dintre națiuni.

Conform conceptului prezentat, viitorul Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump” va fi un spațiu tematic realizat în Sectorul 4, conceput de arhitecți ca un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod natural. Proiectul urmărește să ofere copiilor și familiilor un spațiu de petrecere a timpului liber, dar și oportunitatea de a descoperi elemente reprezentative ale istoriei și culturii Statelor Unite.

„Astăzi, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, avem în fața noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune și respect între națiuni. Acesta este conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, un spațiu tematic pe care ne dorim să îl realizăm în Sectorul 4”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

Printre temele care vor fi abordate în cadrul parcului se numără explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia americană și alte simboluri emblematice ale culturii și istoriei Statelor Unite. Astfel, spațiul va combina activitățile recreative cu cele educative, într-un concept destinat atât copiilor, cât și adulților.

Daniel Băluță și-a exprimat speranța că, atât în prezent, cât și în anii următori, noul parc va deveni nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei româno-americane, al respectului reciproc și al convingerii că relațiile durabile dintre oameni și dintre state se construiesc prin cunoaștere și încredere.

Mesajul transmis de primarul Sectorului 4 cu ocazia Zilei Independenței s-a încheiat cu urarea adresată poporului american cu prilejul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență.

„Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii. Atât acum, cât și peste ani, sper ca acest spațiu să devină nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere. La mulți ani, America! Happy Independence Day!”, a conchis edilul.

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