Aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” a fost repusă în funcțiune, după atacul cibernetic
SURSA FOTO: mfe.gov.ro
După mai bine de o lună de indisponibilitate provocată de un atac cibernetic, aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” a fost repusă în funcțiune. Beneficiarii privați pot relua procedurile pentru proiectele finanțate din fonduri europene.
Aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” a fost repusă în funcțiune, după atacul cibernetic
Aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” este din nou disponibilă începând de marți, 18 august, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Astfel, beneficiarii privați care derulează achiziții finanțate din fonduri europene își pot relua activitățile prin intermediul platformei.
Aplicația a fost migrată în Cloudul Guvernamental și actualizată pentru îmbunătățirea funcționalităților privind adăugarea și publicarea anunțurilor, precum și pentru consolidarea măsurilor de securitate și protecție a informațiilor.
Odată cu repunerea în funcțiune a platformei, beneficiarii privați pot publica din nou proceduri competitive și anunțuri și pot parcurge etapele necesare atribuirii contractelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Aplicația a fost indisponibilă din 15 iulie 2026, în urma unui atac cibernetic. În perioada în care platforma nu a putut fi utilizată, MIPE, împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate, a derulat măsuri pentru analizarea incidentului și pentru repunerea sistemului în funcțiune.
Termene prelungite pentru procedurile de achiziții afectate de indisponibilitatea platformei
Pentru procedurile competitive afectate de perioada în care platforma nu a putut fi utilizată, MIPE a adoptat Ordinul nr. 1143/2026. Actul normativ prevede că, în situația în care aplicația este indisponibilă din motive care nu pot fi imputate solicitanților sau beneficiarilor, termenele pentru derularea procedurilor de achiziții se prelungesc cu o perioadă egală cu durata indisponibilității.
Perioada cu care se prelungesc termenele este stabilită în funcție de intervalul în care aplicația a fost indisponibilă, așa cum acesta este menționat în anunțurile publicate pe site-ul oficial al MIPE.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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