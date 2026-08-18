Aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” a fost repusă în funcțiune, după atacul cibernetic

După mai bine de o lună de indisponibilitate provocată de un atac cibernetic, aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” a fost repusă în funcțiune. Beneficiarii privați pot relua procedurile pentru proiectele finanțate din fonduri europene.

Aplicația „Achiziții Beneficiari Privați” este din nou disponibilă începând de marți, 18 august, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Astfel, beneficiarii privați care derulează achiziții finanțate din fonduri europene își pot relua activitățile prin intermediul platformei.

Aplicația a fost migrată în Cloudul Guvernamental și actualizată pentru îmbunătățirea funcționalităților privind adăugarea și publicarea anunțurilor, precum și pentru consolidarea măsurilor de securitate și protecție a informațiilor.

Odată cu repunerea în funcțiune a platformei, beneficiarii privați pot publica din nou proceduri competitive și anunțuri și pot parcurge etapele necesare atribuirii contractelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicația a fost indisponibilă din 15 iulie 2026, în urma unui atac cibernetic. În perioada în care platforma nu a putut fi utilizată, MIPE, împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate, a derulat măsuri pentru analizarea incidentului și pentru repunerea sistemului în funcțiune.

Pentru procedurile competitive afectate de perioada în care platforma nu a putut fi utilizată, MIPE a adoptat Ordinul nr. 1143/2026. Actul normativ prevede că, în situația în care aplicația este indisponibilă din motive care nu pot fi imputate solicitanților sau beneficiarilor, termenele pentru derularea procedurilor de achiziții se prelungesc cu o perioadă egală cu durata indisponibilității.

Perioada cu care se prelungesc termenele este stabilită în funcție de intervalul în care aplicația a fost indisponibilă, așa cum acesta este menționat în anunțurile publicate pe site-ul oficial al MIPE.